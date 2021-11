La tasa de vacunación de la fuerza laboral de NYC alcanza el 92%, pero una enorme brecha se avecina dentro del FDNY

Lo que debes saber Hasta el martes, el 92% de los 378,000 empleados municipales de la Ciudad de Nueva York se habían vacunado, dijo el alcalde Bill de Blasio. Mientras tanto 9,000 están en licencia sin goce de sueldo, mientras que otros 12,000 han solicitado una exención.

Más de 1,000 bomberos del FDNY, aproximadamente el 9% de todos los empleados de la ciudad, están de licencia sin goce de sueldo por incumplimiento. Además dos fuentes señalaron que otros 1,000 presentaron solicitudes de exención religiosa esta semana.

El mandato de vacunación ha logrado aumentar las tasas de personas que se han vacunado. Los trabajadores de las escuela y el personal de salud, que han tenido la regla en vigor durante semanas, tenían una tasa de vacunación del 71% el 19 de octubre, pero ahora aumento hasta el 87%.

NUEVA YORK - Tras un día completo en el controvertido mandato de vacunación de la fuerza laboral de la Ciudad de Nueva York, la temida escasez de personal no parece interrumpir los servicios esenciales. Ante la medida la tasa de vacunación de la ciudad aumenta, como había predicho el alcalde Bill de Blasio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Desde que el demócrata anunció la expansióndel mandato de vacunación, casi cada una de las más de 40 agencias de la ciudad ha experimentado un crecimiento sustancial en las tasas de vacunación entre el personal, algunas en un grado asombroso en un tiempo tan limitado. El número de trabajadores de la ciudad con licencia sin goce de sueldo es un 40% menor (9,000 el lunes) de lo que algunos habían pronosticado.

Pero ese número de 9,000 podría aumentar significativamente en los próximos días a medida que comiencen a procesarse 12,000 reclamos de exención pendientes. Y podría subir más si el alcalde empieza a emitir consecuencias, como advirtió hace un día, para los que fingen estar enfermos.

Esa última acusación se ha limitado bastante a los bomberos del FDNY, reconocieron el lunes tanto De Blasio como el comisionado del FDNY, Daniel Nigro. Nigro dijo que su departamento estaba recibiendo más de tres veces su número promedio diario de llamadas por enfermedad, y la mayoría de ellas involucraban a bomberos no vacunados.

Es un cambio que tanto él como el alcalde atribuyeron en parte a algunas personas que, según ellos, estaban fingiendo estar enfermas para eludir el requisito de vacunación y aún así cobrar.

El líder del sindicato de Bomberos negó una baja coordinada por enfermedad, ya que el presidente de la UFA, Andrew Ansbro, dijo que "nadie en esta junta condonaría a nadie que use la licencia médica de manera fraudulenta".

Un poco más de 1,000 bomberos del FDNY, aproximadamente el 9% de todos ellos en toda la ciudad, se encuentran entre los 9,000 empleados de la ciudad con licencia sin goce de sueldo después de no haberse vacunado antes de la fecha límite del mandato, dijo un alto funcionario del FDNY a nuestra cadena hermana News 4.

Otras dos fuentes del FDNY le dijeron a News 4 que la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO) del FDNY recibió más de 1,000 solicitudes de exención religiosa esta semana. Esa oficina normalmente recibe alrededor de 200 durante todo un año, dijo la fuente.

No está claro cuánto tiempo tomará procesar los miles de reclamos, aunque no se espera que demore más de dos semanas y muchos reclamos podrían resolverse en los próximos días. Algunos casos pueden declararse legítimos, lo que le daría derecho a un empleado no vacunado a permanecer en el trabajo y recibir un pago, siempre que esa persona se someta a pruebas de COVID-19 semanales.

En otros casos, los funcionarios esperan que las solicitudes de exención se presenten solo como una táctica dilatoria y se procesen en consecuencia.

Por ejemplo, supongamos que un bombero afirma ser un científico cristiano y argumenta que la vacunación forzada equivale a una violación de los derechos constitucionales de libertad religiosa. La oficina de EEO llevará a cabo una investigación. Si encuentra evidencia de que la identidad religiosa autodenominada del bombero se materializó justo ahora, a tiempo para presentar un reclamo de exención religiosa, ese reclamo de exención probablemente sea rechazado. Y ese bombero puede unirse a los miles de otros trabajadores de la ciudad con licencia sin goce de sueldo por incumplimiento.

El cumplimiento general ha sido alto. Según la última actualización del Ayuntamiento, el 92% de la fuerza laboral municipal de 378,000 miembros ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Eso incluye al personal del Departamento de Educación y de atención médica para quienes el mismo mandato entró en vigencia hace semanas. Excluirlos y los números son claros.

Hasta el martes, el 87% de la fuerza laboral de la ciudad recientemente afectada por el mandato de De Blasio había recibido al menos la primera dosis requerida. Eso es un aumento del 85% dos días antes de la fecha límite, y un aumento del 71% el 19 de octubre, el día anterior al anuncio de De Blasio.

Aunque los trabajadores que se resisten al cumplimiento pierden sus cheques de pago, pueden ser reintegrados tan pronto como reciban sus primeras vacunas. El alcalde les pide a diario que lo hagan.

"Todavía hay una oportunidad de arreglarlo. Entra, vacúnate, vuelve a trabajar porque necesitamos que todos hagan su trabajo y necesitamos que todos estén seguros", dijo de Blasio el lunes. "Este mandato fue lo correcto".

Los tribunales han ratificado el mandato del demócrata a pesar de las impugnaciones de los sindicatos de bomberos y una apelación en curso de la Police Benevolent Association, que representa a la Policía de la Ciudad de Nueva York. De Blasio cree que su mandato, que dice haber promulgado en nombre de la salud pública, seguirá prevaleciendo. Muchos expertos están de acuerdo.

El último desafío fallido se produjo el viernes, cuando un panel federal de apelaciones confirmó el mandato de vacunación del estado de Nueva York para los trabajadores de la salud. El mandato para esos trabajadores y el personal del Departamento de Educación entró en vigencia hace semanas.