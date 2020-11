La policía investiga el posible secuestro de una mujer de Queens con demencia

NUEVA YORK - La policía de la ciudad de Nueva York está buscando respuestas sobre lo que le sucedió a Gabriela Grana, de 80 años, tras su desaparición este lunes.

Un video de vigilancia muestra que Grana, que tiene demencia, salió de su apartamento de Queens en una silla de ruedas alrededor del mediodía a manos de una mujer, pero no está claro si se fue con la mujer voluntariamente, dijo la policía. Grana fue encontrada horas después y parecía gozar de buena salud, pero las circunstancias en torno a su desaparición ahora hacen que la policía lo investigue como un posible secuestro.

Las personas en el complejo de apartamentos de 42nd Avenue dicen que vieron a la mujer entrar al edificio empujando una silla de ruedas vacía. Los vecinos dicen que la mujer posiblemente era "una amiga" a quien previamente le dijeron que se mantuviera alejada de Grana.

"Se supone que no debe estar aquí. Así que no estoy seguro de qué sucedió si vino, pero se suponía que no debía estar aquí. La policía estuvo involucrada", dijo la vecina Barbara.

La policía no ha identificado a la mujer como una persona de interés o sospechosa y no ha revelado dónde se encontró a Grana después de su desaparición, o qué le sucedió cuando se fue.

Grana ha desaparecido antes en 2019 y los vecinos normalmente la cuidan porque saben sobre su demencia. La trasladaron al Hospital Elmhurst el lunes por la noche para su evaluación.

Hay una investigación en curso.