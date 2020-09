La Ópera Metropolitana cancel su temporada; espera regresar con su primer compositor negro

NUEVA YORK — La Ópera Metropolitana de Nueva York se saltará una temporada completa por primera vez en sus casi 140 años de historia y tiene la intención de regresar del despido pandémico el próximo septiembre con la primera presentación de la compañía por un compositor negro, "Fire Shut Up in My Bones" de Terence Blanchard.

Esta temporada debía haber comenzado esta semana, pero la compañía anunció el 1 de junio que había pospuesto la noche de apertura hasta el 31 de diciembre. En total, se perdieron 218 representaciones de 23 óperas, elevando el total de cancelaciones a 276 desde que se cortó la temporada 2019-20. Corto por el nuevo coronavirus el 12 de marzo. La gira internacional de la orquesta el próximo junio también fue eliminada.

El gerente general de Met, Peter Gelb, dijo que las pérdidas adicionales proyectadas en $ 54 millones elevan el total para la compañía a $ 154 millones desde que comenzó la pandemia. "Creo que todas las artes escénicas en Nueva York están en el mismo barco", dijo.

“Fire Shut Up in My Bones”, una obra de jazz que se estrenó en el Opera Theatre de Saint Louis en junio de 2019, abrirá el 27 de septiembre de 2021, comenzando una temporada que se extiende hasta el 11 de junio de 2022 e incluye seis nuevas producciones.

“En medio de esta pausa, hemos tenido tragedias, no solo con las muertes de COVID sino, obviamente, con la brutalidad policial y todo lo que ha estado sucediendo, y nos ha dado tiempo para sentarnos y reflexionar”, dijo. dijo el viejo Blanchard el martes desde la casa de su infancia en Nueva Orleans. “Y mucha gente está empezando a aceptar los problemas que se evitan o los problemas con los que no tienen tiempo para tratar. Mucha gente está empezando a abrir los ojos a algunas cosas.

"Este es un momento revelador en nuestro país cuando tenemos todas estas instituciones que están tratando de crear conciencia y tratando de mover la aguja, y realmente se reducirá, obviamente, a la legislación y ver qué sucede allí".

El Met también presentará tres nuevas obras contemporáneas en una temporada por primera vez desde 1928-29, incluida "Eurydice" de Matthew Aucoin, que debutó en la Ópera de Los Ángeles en febrero pasado; y "Hamlet" de Brett Dean, que se estrenó en el Festival Glyndebourne de Gran Bretaña en junio de 2017.

“Fire Shut Up in My Bones” presenta un libreto de Kasi Lemmons basado en las memorias del columnista del New York Times Charles Blow que incluye temas de abuso sexual e identidad sexual.

“Fire Shut Up in My Bones” está protagonizada por Angel Blue, Latonia Moore y Will Liverman y será dirigida por Yannick Nézet-Séguin, quien iba a haber comenzado su primera temporada totalmente programada como director musical del Met en 2020-21. James Robinson y Camille A. Brown dirigen.

"Lo más temprano que pensamos que podríamos programar fue en la temporada 23-24", dijo Gelb. "Dada la gran agitación y el cambio social que está teniendo lugar en Estados Unidos en este momento, parecía totalmente apropiado que cuando volvamos después de perdernos una temporada completa, deberíamos comenzar con esta ópera".

El Met también agregó a tres compositores negros, Valerie Coleman, Jessie Montgomery y Joel Thompson, a su programa de comisionamiento con el Lincoln Center Theatre y contrató a Rashid Johnson, un artista visual afroamericano, para crear obras de arte a gran escala para exhibir dentro de la casa durante el 2021. -Temporada 22.

Las entradas para 2021-22 saldrán a la venta el 12 de octubre y Gelb espera que la gente se fije en sus entradas de 2020-21 en lugar de buscar reembolsos. También espera entablar negociaciones tempranas para revisar los contratos que vencen el próximo verano con The American Guild of Musical Artists, que representa al coro, y el Local 802 de la American Federation of Musicians, que representa a la orquesta.

El Met tiene la intención de acortar algunas de sus presentaciones cuando regrese y comenzar más presentaciones a las 7 p.m.

"No podemos reanudar la actuación hasta que termine la pandemia con una vacuna que esté ampliamente disponible y se haya logrado la inmunidad colectiva, e incluso entonces la audiencia regresará lentamente", dijo Gelb. "Una de las cosas que debemos tener en cuenta en el futuro es un camino con nuestros empleados sindicalizados, nuevos arreglos económicos que la empresa pueda permitirse en el futuro".

"Eurydice" está protagonizada por Erin Morley en una puesta en escena de Mary Zimmerman dirigida por Nézet-Séguin que se inaugura el 23 de noviembre de 2021. "Hamlet" está protagonizada por Allan Clayton, Brenda Rae y Rod Gilfry en una puesta en escena de Neil Armfield que se inaugura el 13 de mayo de 2022.

Nézet-Séguin dirige cinco producciones, incluido el estreno en el Met de la versión francesa en cinco actos de "Don Carlos" de Verdi en una puesta en escena de David McVicar protagonizada por Günther Groissböck y Sonya Yoncheva que se estrena el 28 de febrero de 2022.

La puesta en escena de Bart Sher de "Rigoletto" de Verdi, que se inauguró en Berlín en junio de 2019, comienza el 31 de diciembre de 2021 con Quinn Kelsey. Una puesta en escena de Simon Stone de "Lucia di Lammermoor" de Donizetti comienza el 23 de abril de 2022, con Nadine Sierra y Javier Camarena. Un Réquiem de Verdi marca el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre.