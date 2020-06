La MTA convoca un panel de seguridad para examinar los problemas de la flota de vagones Bombardier

Lo que debes saber La Autoridad Metropolitana de Transporte anunció el lunes que convocará a un panel de expertos para investigar la flota de vagones Bombardier R179 tras varios incidentes y problemas en los últimos meses.

NUEVA YORK - La Autoridad Metropolitana de Transporte anunció el lunes que convocará a un panel de expertos para investigar las flotas Bombardier R179 ya que han estado generando incidentes y problemas en los últimos meses.

MTA: el último problema relacionado con Bombardier ocurrió a principios de este mes

Este nuevo anuncio se da casi dos semanas después de que la MTA retiró el servicio de toda su flota de vagones de Bombardier R179, pocos días antes de que la Ciudad de Nueva York entrara a la Fase I de reapertura, ya que lanzó una investigación sobre un supuesto incidente en el que un tren de diez vagones se separó entre el sexto y séptimo vagón el miércoles por la mañana.

El incidente ocurrió justo después de la 1 a. m. en un tren A en dirección norte cuando ingresó a la estación de la calle Chambers, según la presidenta interina de NYC Transit, Sarah Feinberg. Diez pasajeros fueron retirados de manera segura sin lesiones reportadas.

“En este momento, creemos que se trata de un incidente aislado, sin embargo, estoy iniciando una investigación completa y, por precaución, toda la flota R179 está siendo retirada del servicio hasta nuevo aviso. Hemos redistribuido autos de repuesto adicionales y se anticipan impactos mínimos en el servicio", dijo Feinberg en un comunicado.

"Esto marca el último problema inaceptable con uno de los coches R179 de Bombardier. La seguridad de los clientes y empleados es lo más importante para New York City Transit... No devolveremos la flota al servicio sin la certeza y la validación de que todos los vagones son aptos para el servicio de pasajeros, punto", continúa la declaración de Feinberg.

Bombardier no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de nuestra cadena hermana NBC 4 New York. En un comunicado, Bombardier dijo en parte: "Estamos trabajando en colaboración con New York City Transit y Wabtec, el proveedor de la barra de enlace entre los vagones, para llevar a cabo un análisis detallado e implementar un plan de inspección para toda la flota R179. Reservaremos comentarios adicionales hasta que se conozcan los resultados de estas acciones. Compartimos la mayor preocupación de New York City Transit por la seguridad de los pasajeros y estamos tratando este incidente con la urgencia y atención que requiere".

El comunicado de Bombardier continúa diciendo: "Valoramos nuestra asociación con New York City Transit y estamos totalmente comprometidos a proporcionar vagones seguros, confiables y de alta calidad para los millones de personas que viajan en el sistema de metro de Nueva York todos los días. Continuaremos trabajando estrechamente con nuestro cliente para asegurarnos de que los vagones R179 sean los mejores en la flota de Nueva York ".

NYCT dice que no es el primer problema con la flota Bombardier

A principios de este año, la MTA sacó casi 300 vagones del metro recién entregados por razones de seguridad, citando un análisis de "dos incidentes recientes" que involucraron puertas. Ningún pasajero resultó herido en ninguno de los casos

Una fuente familiarizada con la investigación confirmó a NBC New York en ese momento que al menos uno de los incidentes involucró la apertura de las puertas mientras el tren se movía, poniendo en riesgo a los pasajeros.

Los problemas con los trenes Bombardier ocurrieron posiblemente a fines de diciembre y principios de enero, dijo una fuente familiarizada con los incidentes a News 4 en ese momento. En total, se tiraron 298 automóviles, lo que afectó a los automóviles en las líneas A, C, J y Z.

En un comunicado, el entonces presidente de NYCT, Andy Byford, dijo que dos incidentes recientes con los vagones del metro Bombardier R179 plantearon preguntas sobre "la operación confiable de un mecanismo de puerta" en los vagones recién entregados.

Agregó que "la MTA ha identificado repetidos problemas con el desempeño de Bombardier y considera que este último desarrollo es inaceptable. Tenemos la intención de responsabilizar a la empresa".

Sin embargo, el contralor de la ciudad de Nueva York Scott Stringer criticó a la MTA con respecto a ese incidente, diciendo que su oficina lanzó una auditoría un mes antes que mostraba cómo su contrato con Bombardier se retrasó tres años y costó a los contribuyentes "millones" de dólares adicionales.

Stringer dijo que la auditoría mostró capas de mala administración en la supervisión del contrato por parte de la MTA, fallas reiteradas en el cumplimiento de los plazos de contacto, mala gestión del proyecto, fallas técnicas y defectos estructurales que retrasaron la puesta en servicio de los vagones.

Sin embargo, Bombardier le hechó la culpa al subcontratista que fabrica las puertas.

"Nuestra investigación muestra que las puertas no fueron calibradas adecuadamente por Kangni, el proveedor de la puerta", decía la declaración de Bombardier.

En fin, en ese instante, Stringer culpó a la MTA por no comprar productos de calidad; la MTA culpó a Bombardier por equipo defectuoso; y Bombardier culpó a su subcontratista Kangni por el mal funcionamiento de la puerta.