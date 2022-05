La MTA busca frenar a evasores de tarifas que se cuelan por la puerta trasera del bus sin pagar

NUEVA YORK - La cantidad de pasajeros de autobuses urbanos continúa aumentando desde los mínimos históricos durante la pandemia, una buena señal para la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA). Lo que no es una buena noticia: el número de evasores de tarifas también está aumentando.

Una encuesta de la MTA mostró que casi el 30 por ciento de los pasajeros evitan pagar la tarifa, ya que muchos suben a los autobuses por la puerta trasera.

"No hay un solo autobús que todos paguen. Siempre hay alguien que pasa por la puerta trasera o pasa junto al conductor del autobús sin pagar", dijo Kimberly Díaz, residente de El Bronx.

La MTA emitió un memorando recordando a los conductores en las rutas regulares de autobús que no presionen el interruptor de palanca que pone las puertas en el modo Seleccionar servicio de autobús, o SBS. Al hacerlo, se abren automáticamente todas las puertas en cada parada.

En cambio, la agencia de tránsito quiere que solo lleguen a la puerta principal. Los pasajeros que quieran bajarse por la puerta trasera pueden abrirla ellos mismos.

“La política tiene como objetivo continuar ofreciendo a los clientes salidas fáciles mientras disuade la evasión de tarifas al reducir el tiempo que las puertas traseras están abiertas mientras nadie sale en las rutas de autobuses locales”, dijo el portavoz de la MTA, Aaron Donovan.

“Si ven un montón de gente, que no abran la puerta de atrás porque la gente que no paga puede camuflarse y entrar por la puerta de atrás”, dijo Díaz. "No es una mala idea, pero la gente intentará hacerlo de todos modos".

El sindicato de trabajadores del transporte dice que la directiva no ayudará.

"Los operadores de autobuses desbloquean la puerta trasera en las paradas de autobús, para que los pasajeros que salen puedan empujar la cinta, abrir la puerta y bajarse. Este memorando no cambia esa práctica. Cuando los pasajeros salen, los que burlan la tarifa aprovechan la puerta trasera abierta y se cuelan", dijo un funcionario de TWU Local 100.

Los defensores del tránsito creen que activar una caja de tarifas OMNY junto a las puertas traseras podría marcar la diferencia.

"La MTA debe hacer más para que los pasajeros pasen por todas las puertas, y si la MTA no puede dar un paso al frente y cumplir su promesa de embarque en todas las puertas, entonces el gobernador Hochul debe intervenir y asegurarse de que lo estamos haciendo". todo lo posible para acelerar los autobuses y aumentar el número de pasajeros", dijo Danny Pearlstein, de Riders Alliance.

Muchos autobuses ya cuentan con un sistema de pago OMNY en la puerta trasera, pero aún no funcionan. Cuando se le preguntó acerca de un cronograma para que funcionen, la MTA dijo que todavía no tienen uno.