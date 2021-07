La morgue temporal de NYC persiste, un recordatorio del dolor de la pandemia

Lo que debes saber La morgue temporal que se encuentra cerca de un muelle en una parte industrial de Brooklyn está fuera de la mente de muchos mientras la ciudad celebra la eliminación de las restricciones tras registrasen mejoras en las cifras relacionadas a la pandemia.

La instalación, que la ciudad planea cerrar a fines del verano, es un recordatorio de la pérdida, la agitación y los resultados desgarradores que trajo el virus en uno de sus puntos críticos más mortíferos de los EE. UU.

A algunos neoyorquinos les preocupa que cientos de personas en el depósito de cadáveres sigan esperando a que los sepulten.

NUEVA YORK - En una mañana soleada del mes pasado, una docena de dolientes se reunieron junto a una tumba recién cavada para enterrar a cuatro personas que fueron arrojadas al limbo mientras la Ciudad de Nueva York se enfrentaba al COVID-19.

Cada uno se encontraba entre los cientos de personas cuyos cuerpos han permanecido en una morgue temporal que se instaló en el apogeo de la crisis del coronavirus en la ciudad el año pasado y donde permanecen alrededor de 200 cuerpos, no todos ellos víctimas del virus.

La morgue temporal cercada en un muelle en una parte industrial de Brooklyn está fuera de la vista y de la mente para muchos mientras la ciudad celebra las mejoras en la batalla contra el COVID-19 al eliminar restricciones e incluso con celebración de fuegos artificiales. Pero la instalación, que la ciudad planea cerrar a fines del verano, es un recordatorio de la pérdida, la agitación y los resultados desgarradores que trajo el virus en uno de sus puntos críticos más mortíferos de los EE. UU.

James Brown, George Davis, Diane Quince y Charles Varga murieron por diversas causas entre tres y nueve meses antes de su entierro a mediados de junio en el aireado Ocean View Cemetery de Staten Island. Los funcionarios no encontraron parientes más cercanos.

"Pero sabemos que vivían, no sin amigos, sino con amigos y familiares", dijo Edwina Frances Martin, administradora pública de propiedades de Staten Island, a un puñado de amigos y voluntarios de Brown que asisten a tales funerales. “Porque ahora todos son parte de nuestra familia. Y somos parte de ellos".

"Aún estos cuerpos esperan - ¿por qué?", pregunta Kiki Valentine, un ministro de Brooklyn y asistente de servicios funerarios. Escribió a los funcionarios para buscar una explicación y proponer pasos que cree que podrían ayudar, como publicar obituarios públicos de los fallecidos.

Solo las muertes por virus alcanzaron un máximo de 800 por día en toda la ciudad en un momento en abril de 2020 (las muertes por todas las causas generalmente tienen un promedio de 150) y las funerarias, cementerios y morgues de hospitales abrumados. La morgue temporal se estableció ese mes para dar a las familias más tiempo para organizar los funerales después de que la ciudad acortó su plazo para guardar los restos antes de enterrarlos en un cementerio público en la remota Hart Island. No existe una regla sobre cuánto tiempo pueden permanecer los cuerpos en la instalación temporal.

“Hubo demasiadas muertes para que el sistema las manejara”, recuerda Amy Koplow, directora ejecutiva de la Asociación Hebrea de Entierro Libre, que está enterrando a algunos judíos que estaban en la morgue temporal.

"Nos sentimos muy bien de poder enterrar a estas personas que han estado insepultos y en el limbo durante tanto tiempo", dijo.

Aún así, Koplow siente que la oficina del médico forense hizo todo lo posible en una vorágine. Muchos casos requieren una búsqueda considerable de familiares, un testamento u otras indicaciones de los deseos del difunto, señaló.

Mientras la oficina del médico forense se prepara para cerrar la instalación temporal, la agencia ha dejado de llevar a las personas recién fallecidas allí, y los investigadores están trabajando para contactar a los familiares y determinar los arreglos finales para los aproximadamente 200 cuyos restos quedan, dijo el portavoz Mark Desire por correo electrónico la semana pasada.

Eso es menos de 750 cuando la agencia informó a los miembros del Concejo Municipal a principios de mayo, diciendo que los investigadores habían encontrado familiares en la mayoría de los casos, pero estaban esperando sus decisiones o habían dejado de recibir noticias de ellos.

Desire no respondió a las preguntas sobre dónde se llevaron los cuerpos retirados de las instalaciones, por qué la morgue temporal permaneció en uso después de que disminuyó el aumento de 2020 o cuántos de los fallecidos son víctimas del virus.

El presidente del condado de Brooklyn y aspirante a alcalde, Eric Adams, le ha pedido al Ayuntamiento que se asegure de que se haga todo lo posible para llegar a los familiares de los fallecidos y ayudar con las solicitudes de reembolso de funeral pagado por el Gobierno, dijo el portavoz Ryan Lynch. (La ciudad puede proporcionar hasta $ 1,700 y un programa federal específico para las muertes por COVID-19 permite hasta $ 9,000. El entierro en Hart Island es gratis).

Mientras tanto, el rabino Regina Sandler-Phillips, que ha organizado a voluntarios para mantener vigilias en el hogar por los muertos en todo el mundo, especialmente los no reclamados y sin nombre, se aventura periódicamente a un lugar discreto cerca de la morgue temporal. Va a dar testimonio “de lo que no se ve y de los que no se nombran”, dice.

El dolor que rodea la creación y el uso continuo de la instalación "resalta las dificultades de cómo honramos a los muertos", dice.

El grupo en el cementerio de Ocean View el 17 de junio también estuvo allí para dar testimonio.

"No queremos que vayan solos a su lugar de descanso final", dijo Diane Kramer, voluntaria de una organización benéfica llamada Foundation for Dignity. Trabaja con la oficina de Martin, que organizó el entierro en el cementerio privado.

Se pudo confirmar poca información sobre Davis, que tenía 76 años, y Quince, 62.

Varga, de 81 años, tenía experiencia en ciencia de la información y consultoría empresarial, hablaba cuatro idiomas y trabajó en los últimos años en un documental sobre la falta de vivienda, según sus perfiles en las redes sociales.

Él estaba mal de salud, dijo su amiga Sandra Andrews, quien dijo que estaba separado de sus familiares pero que se convirtió en una figura paterna para ella después de que se conocieron en 2010. Ella dijo que trató de averiguar qué le sucedió después de que fue hospitalizado en febrero, pero se enteró de su muerte el 2 de febrero solo por The Associated Press.

"No tuve la oportunidad de despedirme adecuadamente de él", dijo por correo electrónico.

Brown, de 51 años, fue taxista y despachador intermitentemente durante 30 años, según su compañera de trabajo Desereeanne Fisher y su jefe Anton Kumar.

Dijeron que Brown era muy trabajador y que a veces incluso dormía en la oficina, donde los compañeros de trabajo todavía tienen su amada bola de boliche.

Les dijo a sus amigos que había estado desconectado de su familia desde la infancia, pero que era "un amigo de todos", dijo Fisher, secándose las lágrimas. "Cualquier cosa que necesitaras, él lo haría por ti".

Brown se cayó y se golpeó la cabeza en una tienda el 2 de marzo pasado y fue encontrado muerto en su camioneta minutos después, muerto por un coágulo de sangre, dijo Fisher. Dijo que sus colegas querían organizar un funeral y participar en él, pero se encontraron con obstáculos porque no eran parientes.

"No ha habido un cierre" desde su muerte, dijo, aliviada de saber que finalmente había sido enterrado en un terreno sombrío, con una placa dedicada por sus amigos.

"Él podría no haber tenido familia", dijo, "pero tenía mucha gente que lo amaba".

El periodista de Associated Press Tom Hays contribuyó a este informe.