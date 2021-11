La mitad de los $ 2.4 mil millones en ayuda de alquiler de Nueva York retenidos seis meses después del lanzamiento

Casi mil millones de dólares destinados a cubrir el alquiler atrasado de los neoyorquinos, que sufrieron dificultades económicas debido a la pandemia de coronavirus, aún no han llegado a manos de los beneficiarios. Esto seis meses después del lanzamiento del programa.

Eso llevó a la exasperación, especialmente porque el Estado advirtió que los $ 2.4 mil millones reservados para el alivio de la renta probablemente no cubrirían a los nuevos solicitantes y, en su mayoría, a las solicitudes cerradas.

El atraso, dicen los funcionarios estatales, está relacionado en parte con el papeleo que falta. Aproximadamente 82,000 solicitudes de ayuda de alquiler presentadas por inquilinos hasta septiembre todavía están incompletas. Aproximadamente un tercio de esas solicitudes inacabadas y aprobadas provisionalmente se remontan a junio, según Anthony Farmer, portavoz de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del estado.

Un problema es que Nueva York tiene dificultades para hacer coincidir las solicitudes enviadas por los inquilinos con los propietarios que poseen la propiedad. Algunos inquilinos no proporcionaron información de contacto de los propietarios o proporcionaron por error números de teléfono de las empresas de administración de propiedades en lugar de la de los propietarios, lo cual es un obstáculo porque el programa está diseñado para enviar fondos directamente a los propietarios.

Farmer dijo que el Estado espera algún día liberar los pagos de dos tercios de las 82,000 solicitudes que corresponden a los propietarios que necesitan presentar documentación adicional. Farmer no proporcionó un cronograma de cuándo podría suceder eso.

El tercio restante de las solicitudes está aún más atascado en el limbo porque no coinciden con el propietario o porque el propietario no ha creado una cuenta en el portal de solicitudes en línea, dijo.

Mientras tanto, algunos propietarios dicen que han tenido problemas para obtener la información necesaria de los inquilinos o del Estado.

La arrendadora de Brooklyn, Sharon Redhead, dijo que seis inquilinos le deben alrededor de $ 50,000 en alquiler atrasado y uno de ellos no le proporcionó el número de solicitud necesario para los trámites estatales. Recibió un mensaje generado por computadora de la agencia de asistencia del estado que incluía el número, pero Redhead dijo que parte de ese mensaje era un "galimatías" y que no ha podido descifrarlo.

"No puedo vincular la solicitud de ese inquilino porque no tengo el número de solicitud y OTDA no puede ayudar", dijo Redhead, refiriéndose a la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad.

Debido a las demoras, dijo Redhead, "los propietarios e inquilinos están en esta situación y los inquilinos estarán más endeudados porque el programa tomó tanto tiempo".

Farmer dijo que el Estado ha ampliado el alcance a los propietarios basándose en la información de contacto proporcionada por los inquilinos y está tratando de encontrar nueva información de contacto para los propietarios que no responden. Dijo que la agencia tiene suficientes trabajadores para procesar solicitudes: 1,750 empleados, incluidos 1,400 contratistas y 100 empleados estatales reasignados de otras agencias.

Joseph Strasburg, presidente de la Asociación de Estabilización de Rentas, que representa a la industria de la vivienda residencial, dijo que su grupo trabajará con la administración para ayudar a localizar a los propietarios, incluso en casos en los que compañías opacas de responsabilidad limitada poseen edificios.

"No estamos seguros de por qué no están sacando el dinero tan rápido como deberían", dijo.

No todos los retrasos se deben a obstáculos burocráticos. Algunos propietarios no quieren participar en el programa porque, si lo hacen, tienen prohibido desalojar al inquilino cubierto durante un año.

La propietaria de Brooklyn, Cynthia Brooks, dijo que no quiere quedarse con un “ocupante ilegal” que, según dijo, dañó su propiedad, no pagó el alquiler, provocó una plaga de cucarachas y golpeó la puerta de su otro inquilino.

Aún así, Strasburg dijo que cree que es "raro" que un propietario se niegue rotundamente a aceptar cheques: "Quieren el dinero", dijo. "No han recibido pagos desde hace casi dos años".

Nueva York solo libera los pagos una vez que el propietario coopera y proporciona información de contacto. Según las reglas del programa, el Estado tiene que intentar recolectar los documentos requeridos durante 180 días antes de renunciar y reasignar los fondos. Otros estados envían dinero directamente al inquilino o rechazan las solicitudes más rápidamente cuando es imposible comunicarse con los propietarios.

Farmer dijo que el Estado no reasignará fondos en diciembre.

El portal de solicitudes solo en línea de Nueva York, supervisado por el proveedor Guidehouse, también se enfrentó a una serie de problemas técnicos este verano. A veces, el portal borraba aplicaciones e imposibilitaba la carga de documentos, según entrevistas de The Associated Press con decenas de inquilinos y grupos comunitarios que ayudaban con las aplicaciones.

“Parece haber un problema técnico con el proceso de solicitud que ha causado muchos problemas y ralentiza todo”, dijo Ellen Davidson, abogada de la Sociedad de Ayuda Legal.

Farmer, de la agencia estatal de asistencia, dijo que el Estado está abordando los problemas técnicos "con prontitud y a medida que llegan".

“Estos problemas no han provocado retrasos generalizados en la entrega de ayuda a los inquilinos, ni la agencia lo ha indicado nunca”, dijo.

Farmer dijo que el estado envió más de 15,000 avisos advirtiendo a los propietarios que no recibirán pagos sin presentar la documentación necesaria.

Farmer no dijo cuántos propietarios se han negado a participar.

Sin embargo, Farmer dijo que el 43% de las 27,300 solicitudes incompletas de junio no se han emparejado con un propietario.

La gobernadora Kathy Hochul, quien asumió el cargo en agosto, ahora está buscando mil millones de dólares más en ayuda federal de alquiler para complementar lo que el Estado ya ha asignado.

Algunos grupos de defensa que representan a propietarios e inquilinos también la han instado a reabrir el proceso de solicitud de alivio de alquiler, diciendo que más de un cuarto de millón de solicitantes muestra que la necesidad de ayuda ha superado con creces lo que el Estado ha brindado hasta ahora.