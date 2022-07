La licencia de conducir gratis en NJ no es para todos; te explicamos quién califica

Si tienes una licencia de conducir de Nueva Jersey y estás por renovarla, podrías ahorrarte unos dólares y hasta obtenerla gratis gracias al nuevo presupuesto estatal y la legislación firmada por el gobernador Phil Murphy, pero no todos los habitantes del estado califican.

El asambleísta Paul Moriarty, demócrata de Gloucester, patrocinó la legislación firmada el 30 de junio por Murphy en la que el estado “renuncia a la tarifa de renovación de la licencia de conducir, licencia de motocicleta, licencia de conducir comercial o incluso una tarjeta de identificación de no conductor para un período de un año”.

“En lugar de tener que pagar una tarifa de $24 para renovar su licencia estándar, no pagarán nada, y eso se aplica no solo a las licencias de conducir de automóviles, sino también a las de motocicletas y vehículos comerciales”, dijo Moriarty en una declaración a principios de julio.

Pero la exención de tarifas solo aplica a los habitantes de Nueva Jersey con una licencia de conducir estándar que vence en cualquier momento desde octubre de este año hasta finales de septiembre de 2023, según el lenguaje de la ley.

De los seis millones de conductores del Estado Jardín, en promedio se benefician de la exención de tarifas cerca de 1.75 millones en todo el estado, según Moriarty.

Una legislación adicional también permite que ciertos profesionales como enfermeras, médicos y trabajadores sociales renueven sus licencias sin tener que pagar una tarifa.

La Oficina de Servicios Legislativos de Nueva Jersey concluyó que esta exención de tarifas resultará en una disminución de un año en los ingresos recaudados por la Comisión Estatal de Vehículos Motorizados de aproximadamente $22.3 millones.

El nuevo presupuesto estatal incluye una asignación de $22,3 millones a la MVC para compensar la pérdida de ingresos.

CUÁNDO ENTRA EN EFECTO

Esta ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2022 y vencerá el 30 de septiembre de 2023.

QUÉ DICE LA LEY

La legislación otorga una exención de un año de ciertas tarifas impuestas por la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC) en relación con licencias de conducir y tarjetas de identificación de no conductor estándar.

En concreto, la ley establece que durante el período que comienza el 1 de octubre de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022, la MVC no podrá imponer tarifas por:

1. La renovación de una identificación estándar de no conductor.

2. La renovación de una licencia de conducir comercial.

3. La renovación de una licencia o endoso de motocicleta.

4. La renovación de una licencia estándar de conducir.

5. Las fotografías digitalizadas requeridas para la expedición y renovación de cada licencia o de la identificación de no conductor.

REDUCCIÓN DE TARIFAS

Durante este período, la tarifa impuesta por renovar una licencia de conducir estándar o una tarjeta de identificación estándar de no conductor a una licencia de conducir REAL ID o una tarjeta de identificación de no conductor REAL ID se reduciría a $11. Sin embargo, la ley no reduciría las tarifas impuestas por la emisión inicial de una licencia de conducir REAL ID o una tarjeta de identificación de no conductor REAL ID.

CÓMO RENOVAR LA LICENCIA DE CONDUCIR ESTÁNDAR

RENOVACIÓN EN LÍNEA EL MISMO DÍA

El trámite en línea ofrece la renovación inmediata. Puedes imprimir un recibo para llevarlo contigo en caso de que tu licencia expire antes de recibir la nueva por correo de dos a cuatros meses.

Incluso si tu formulario de renovación dice que debes visitar una agencia en persona, la mayoría califican para la renovación en línea.

Si tienes una licencia de conducir comercial (CDL) y está por vencer, deberás visitar un centro de la MVC en persona. Aquí puedes agendar tu cita de renovación en línea.

¿Te mudaste? Si es así, deberás cambiar tu dirección antes de renovar en línea.

RENOVAR EN PERSONA

Si no calificas para renovar en línea, deberás hacer una cita para renovar tu licencia.

QUÉ LLEVAR A LA AGENCIA

6 puntos de identificación. Lee más sobre los 6 puntos de identificación aquí.

Comprobante de domicilio.

Verifica si calificas para la exención de tarifa de $24 por renovar la licencia estándar. De lo contrario, podrás pagar en la agencia con tarjeta de crédito/débito, efectivo, cheque o giro postal a nombre de NJMVC.

Se requiere una tarifa adicional para endosos o clases adicionales.

Agenda tu cita de renovación en línea.

LO QUE TIENES QUE HACER EN LA AGENCIA

Completa la solicitud de licencia de conductor o la solicitud de identificación de no conductor y preséntala con tus documentos y tarifas en una de las oficinas de la MVC.

El documento se te enviará por correo a tu domicilio.

Solicitud completa de permiso/licencia/identificación de no conductor (formulario BA-208).

Abre aquí para más detalles.

IMPORTANTE. La exención de tarifas, así como la reducción de tarifas para el REAL ID, aplica a todos los residentes del Estado Jardín sin importar el estatus migratorio.