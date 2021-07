La Junta de Elecciones declara a Bragg como el ganador oficial de las primarias demócratas para fiscal de distrito de Manhattan

NUEVA YORK - Alvin Bragg, quien pordría llegar a ser el primer fiscal afroamericano del distrito de Manhattan, fue declarado oficialmente como el ganador de las primarias demócratas.

La Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York anunció el martes los resultados certificados para las primarias del 22 de junio, después de que se hubieran contado los votos en ausencia.

Bragg, un exdiputado superior del fiscal general de Nueva York, había sido considerado el presunto ganador de las primarias desde principios de este mes cuando su oponente más cercano cedió, pero sin la información de la Junta de Elecciones, la agencia The Associated Press no pudo convocar la contienda.

Como fiscal de distrito, se haría cargo de una investigación sobre el expresidente Donald Trump y su empresa que la oficina ha estado llevando a cabo.

Se espera que Bragg gane las elecciones generales de noviembre contra el republicano Thomas Kenniff, abogado defensor, exfiscal y juez general del ejército.