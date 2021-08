La Ciudad de Nueva York empezará a implementar la nueva directriz de vacunación para entrar a ciertos lugares

Lo que debes saber A partir del lunes 16 de agosto se empezará a implementar en la Ciudad de Nueva York le medida anunciada por el alcade Bill de Blasio a inicios del mes en la que se deberá presentar una prueba de vacunación para poder entrar a ciertos lugares en el interior como restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento en espacios cerrados como los teatros.

NUEVA YORK - A partir del lunes 16 de agosto se empezará a implementar en la Ciudad de Nueva York le medida anunciada por el alcade Bill de Blasio a inicios del mes en la que se deberá presentar una prueba de vacunación para poder entrar a ciertos lugares en el interior como restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento en espacios cerrados como los teatros.

La directriz, que fue llamada por el alcalde como "Key to NYC Pass", será obligatoria a partir del 13 de septiembre.

“Para disfrutar nuestra hermosa ciudad al máximo debemos estar seguros y tenemos que detener el COVID”, dijo el alcalde cuando anunció la medida a comienzos del mes. “A finales de este mes será requisito tener la vacuna para visitar los lugares en interiores como los restaurantes, bares, gimnasios y otros lugares. Estas es una acción audaz y necesaria para combatir el COVID”.

"Subir esta escalera nos da cada vez más capacidad para luchar (contra) la variante delta", añadió el alcalde.

La medida llega cuando siguen aumentando los casos de COVID-19 y la variante delta representa el 90% de todas las muestras positivas. Toda la Ciudad de Nueva York es ahora un área de "alta transmisión", según los CDC, y la tasa de transmisión (total de casos nuevos por 100,000 personas durante los siete días anteriores) ha aumentado casi un 16% solo en la última semana, según la última actualización del Departamento de Salud de la ciudad el viernes.

Al mismo tiempo, prácticamente todas las métricas de infección importantes en la ciudad también están empeorando.

Otras medidas relacionadas a la vacunación en la Ciudad de Nueva York inició Una de ellas inició el 2 de agosto, día en que los trabajadores de los hospitales administrados por la Ciudad de Nueva York empezaron a tener que mostrar un comprobante de vacunación. Si estos empleados no pueden mostrar el comprobante tienen que usar una mascarillas a en el interior y someterse a pruebas de COVID-19 semanales.

Asimismo, el alcalde y su comisionado de Salud de la ciudad han dado las recomendaciones sobre la nueva guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que sugiere que incluso las personas vacunadas vuelven a usar mascarillas en interiores en partes de EEUU, donde la variante delta está alimentando las oleadas de infecciones.

De Blasio anunció que la ciudad solo alienta "fuertemente" el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados, independientemente del estado de vacunación. El alcalde señaló que la decisión de la ciudad de no implementar una política generalizada de mascarillas en interiores se debe a un enfoque estratégico en impulsar la vacunación por encima de todos los esfuerzos contra COVID-19 y la variante delta que se propaga rápidamente. Algo que se mostró con esta nueva medida de mostrar prueba de vacunación para entrar a ciertos lugares.

Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey también apoyaron la idea del uso de mascarillas en interiores para personas vacunadas en áreas de alto riesgo de COVID-19, pero aún no exigen la medida. Cuomo mantuvo la misma línea al decir que el Estado aún no intervendría para implementar un mandato de mascarillas: "aún no hemos llegado".

"Los CDC dan una guía; la siguiente pregunta es si los Gobiernos locales lo aceptarán. He recomendado encarecidamente que lo hagan", dijo el gobernador. "Necesitaríamos una ley estatal para [implementar un mandato estatal]. La Legislatura estatal tendría que regresar y aprobar una ley".

El gobernador también dijo que todos los empleados de la MTA y de la Autoridad Portuaria en Nueva York deberán mostrar prueba de vacunación o enfrentar requisitos de pruebas semanales agresivos. Cuomo estableció el Día del Trabajo como la fecha límite para que esos empleados se vacunen, así como los empleados del estado de Nueva York.

Por su parte, el gobernador Phil Murphy dijo que todos los empleados en ciertas instalaciones de atención médica y otros en entornos de congregación de alto riesgo deben completar su vacunación o someterse a pruebas regulares como mínimo una o dos veces por semana. Se requiere el cumplimiento total antes del 7 de septiembre.

La vacunación es la prioridad en la lucha de la ciudad contra el COVID, reiteró de Blasio al responder a las críticas sobre los retrasos en su respuesta y adopación de las nuevas pautas de mascarillas de los CDC.

"El evento principal es la vacunación. Las mascarillas pueden ser útiles. Vamos a delinear a los neoyorquinos la mejor manera de usar las mascarillas. No cambian la realidad básica. La vacunación sí", dijo el demócrata a CNN a comienzos del mes. "Entonces, lo que queremos asegurarnos es que todo lo que hacemos apoya la vacunación, enfoca a las personas en la vacunación, no distrae la atención de la vacunación o socava la vacunación".

Además de exigir que los trabajadores de la ciudad se vacunen o se realicen pruebas semanales, la Ciudad de Nueva York exigirá que todos los nuevos empleados entrantes proporcionen prueba de vacunación "o no pueden comenzar su nuevo trabajo", dijo el alcalde. Fue el último mandato en la ciudad, además de los incentivos de vacunas incrementados.

Y aunque no se ha anunciado ningún mandato de prueba de vacunación para las escuelas de la ciudad, el alcalde dijo anteriormente que las campañas públicas están en pleno apogeo para vacunar a todas las personas de 12 años en adelante antes del comienzo de la escuela.