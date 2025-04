El nuevo juicio por violación de Harvey Weinstein inicia este miércoles

NUEVA YORK -- Cinco años después de que el juicio original de Harvey Weinstein por el movimiento #MeToo supusiera un duro ajuste de cuentas para una de las figuras más poderosas de Hollywood, el exjefe de estudio vuelve a ser juzgado después de que un tribunal de apelaciones anulara la histórica condena por violación.

Las declaraciones iniciales están programadas para el miércoles en un juicio que podría durar seis semanas.

Se llevará a cabo en el mismo juzgado de Manhattan que su primer juicio, y se espera que dos acusadoras que testificaron entonces regresen.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Pero el nuevo juicio de Weinstein se desarrolla en un momento cultural diferente al primero, que tuvo lugar durante el auge del movimiento #MeToo. Y además de los cargos que se están repitiendo, se enfrenta a una acusación adicional de una mujer que no participó en el primer caso.

El jurado está compuesto por siete mujeres y cinco hombres —a diferencia del panel de siete hombres y cinco mujeres que lo condenó en 2020— y hay un juez diferente.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El movimiento #MeToo, que estalló en 2017 con acusaciones contra Weinstein, también ha evolucionado y ha decaído.

Al comienzo del primer juicio de Weinstein, se escuchaban cánticos de "violador" entre los manifestantes que se encontraban en el exterior.

Camiones de televisión se alineaban en la calle y los reporteros hacían cola durante horas para conseguir un asiento en la abarrotada sala del tribunal. Sus abogados denunciaron el "ambiente de carnaval" y lucharon sin éxito para que el juicio se trasladara de Manhattan.

Sin embargo, esta vez, tras cinco días de selección del jurado, no hubo nada de eso.

Estas realidades, sumadas al fallo del Tribunal de Apelaciones de Nueva York del año pasado que anuló su condena de 2020 y su condena de 23 años de prisión —debido a que el juez permitió el testimonio sobre acusaciones de las que Weinstein no estaba acusado— están influyendo en todo, desde la estrategia legal para el nuevo juicio hasta el ambiente en el tribunal.

Weinstein, de 73 años, está siendo juzgado nuevamente por un delito sexual por presuntamente practicar sexo oral a la asistente de producción de cine y televisión, Miriam Haley, en 2006, y por un cargo de violación en tercer grado por presuntamente agredir a la aspirante a actriz, Jessica Mann, en una habitación de hotel de Manhattan en 2013.

Weinstein también enfrenta un cargo de delito sexual por presuntamente practicar sexo oral a la fuerza a otra mujer en un hotel de Manhattan en 2006. La Fiscalía afirmó que la mujer, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, se presentó días antes de su primer juicio, pero no formó parte del caso. Añadió que revisaron sus acusaciones cuando se anuló su condena.

The Associated Press no suele identificar a las personas que denuncian agresión sexual a menos que consientan en ser identificadas, como lo han hecho Haley y Mann.

Weinstein se declaró no culpable y niega haber violado o agredido sexualmente a nadie. Sus absoluciones de los dos cargos más graves en su juicio de 2020 —agresión sexual depredadora y violación en primer grado— siguen vigentes.

Lindsay Goldbrum, abogada de la acusadora anónima, afirmó que el nuevo juicio de Weinstein marca un "momento crucial en la lucha por la rendición de cuentas en los casos de abuso sexual" y una "señal para otras sobrevivientes de que el sistema se está poniendo al día y de que vale la pena alzar la voz incluso cuando las probabilidades parecen insalvables".

En esta ocasión, la Fiscalía de Manhattan está procesando a Weinstein a través de su División de Víctimas Especiales, especializada en estos casos, después de que veteranos de homicidios dirigieran la versión de 2020. Al mismo tiempo, Weinstein ha incorporado a varios abogados a su equipo de defensa, entre ellos Jennifer Bonjean, quien participa en la apelación de su condena por violación de 2022 en Los Ángeles. Bonjean ayudó a Bill Cosby a anular su condena y defendió a R. Kelly en su caso de delitos sexuales.

“Este juicio no se centrará solo en #MeToo. Se centrará en los hechos de lo ocurrido”, declaró recientemente el abogado principal de Weinstein, Arthur Aidala. “Y eso es muy importante. Y así es como debe ser”.

Pero ya se ha hablado de #MeToo. Un fiscal preguntó a los posibles jurados si conocían el movimiento. La mayoría respondió que sí, pero que no les afectaría de ninguna manera.

Otros fueron más allá.

Una mujer opinó que “no se ha hecho lo suficiente” como resultado de #MeToo. Un hombre explicó que tenía sentimientos negativos al respecto porque sus compañeros de instituto habían sido acusados ​​falsamente de agresión sexual.

Otro hombre dijo que veía #MeToo como otros movimientos sociales: “Es un péndulo. Oscila de un lado a otro, y luego se estabiliza”.

Ninguno de ellos forma parte del jurado.