Joven queda atrapado en puerta de tren del subway de NY y es arrastrado a muerte

NUEVA YORK - Un pasajero del metro que se apresuraba para tomar un vagón de tren en Manhattan durante la hora pico de la noche del lunes quedó atrapado en la puerta y terminó arrastrado hasta ser rematado por otro tren, dicen las autoridades.

El trágico accidente ha puesto bajo la lupa algunos otros peligros del sistema de tránsito mientras la MTA y los funcionarios electos combaten un auge de violencia en el sbuway.

La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, corrió por el andén para tomar un tren No. 1 hacia el sur en la estación Columbus Circle poco antes de las 5 p.m. del lunes y estaba sosteniendo la puerta abierta cuando su ropa de alguna manera quedó atrapada. El tren comenzó a moverse, llevándoselo consigo, y fue atropellado por un tren que iba en sentido contrario.

La policía dice que el hombre murió a causa de sus heridas.

No estaba claro si alguien lo vio forcejear, si el conductor pudo haber abierto las puertas o por qué las puertas no permanecieron abiertas automáticamente cuando lo atraparon.

Es una situación en la que muchos neoyorquinos que viajan en metro al menos han pensado, si no temido, ya que parece ser algo que podría pasarle a cualquiera que tenga prisa.

El presidente de NYC Transit, Richard Davey, emitió un comunicado el lunes ofreciendo condolencias a la familia de la víctima y prometiendo una investigación exhaustiva.

“Si bien la investigación se encuentra en sus primeras etapas, parece que fue un terrible accidente que no involucró actividad criminal”, dijo Davey, probablemente tratando de tranquilizar a las personas preocupadas por el aumento de la violencia no provocada. "Una persona en las vías fue atropellada por un tren y nuestros pensamientos están con su familia, el operador del tren y los pasajeros que presenciaron esta tragedia. Llegaremos a la causa y aprenderemos las lecciones que puedan surgir, ya que no hay mayor prioridad que la seguridad".