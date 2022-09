IRS: Tienes una semana para presentar las declaraciones de impuestos de 2019 y 2020 para recibir un alivio de multa

NUEVA YORK -- Las personas y empresas afectadas por la pandemia del COVID-19 podrían calificar para un alivio de la multa por presentar tarde las declaraciones de impuestos de 2019 y 2020, recordó el Servicio de Impuestos Iternos (IRS).

Pero para esto, deben presentar la declaración de impuestos de estos dos años antes del 30 de septiembre de 2022.

Además de proporcionar alivio a los individuos y a las empresas afectadas por la pandemia, este paso está diseñado para permitir que el IRS concentre los recursos en el procesamiento de las declaraciones de impuestos y correspondencia pendientes para ayudar a regresar a las operaciones normales para la temporada de impuestos de 2023.

El alivio, anunciado en agosto, se aplica a la multa por no presentar la declaración. La multa se aplica normalmente a una tasa del 5% por mes, hasta el 25 por ciento del impuesto no pagado, cuando una declaración de impuestos federales se presenta tarde. Este alivio se aplica a los formularios de las series 1040 y 1120, así como a otros enumerados en el Aviso 2022-36 (en inglés), publicado en IRS.gov.

"Pensamos cuidadosamente sobre el tipo de multas, el período cubierto y la duración antes de otorgar este alivio de multa. Entendemos las preocupaciones expresadas por la comunidad tributaria y otros acerca de la fecha límite de alivio de multas del 30 de septiembre", dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS. "Teniendo en cuenta la planificación para la próxima temporada de impuestos y el trabajo en curso en el inventario de las declaraciones de impuestos presentadas a principios de este año, esta fecha límite de alivio de multas del 30 de septiembre logra un equilibrio. Es crítico para nosotros no sólo proporcionar un alivio importante a los afectados por la pandemia, sino que este plazo también permite un tiempo adecuado para preparar nuestros sistemas y nuestros flujos de trabajo para servir a los contribuyentes y a la comunidad tributaria durante la temporada de 2023".

Para cualquiera que se haya atrasado en sus impuestos durante la pandemia, esta es una gran oportunidad para ponerse al día, dijo el IRS. Para calificar para el alivio, cualquier declaración de impuestos que califique debe presentarse en o antes del 30 de septiembre de 2022.

¿Qué pasa si presentó la declaración de impuestos de 2019 y 2020 después del 30 de septiembre?

Aquellos que presenten su declaración durante los primeros meses después de la fecha límite del 30 de septiembre todavía podrán beneficiarse de un alivio parcial de la multa. Esto se debe a que, para las declaraciones presentadas después de esa fecha, la multa comienza a acumularse a partir del 1ro de octubre de 2022, en lugar de la fecha de vencimiento original de la declaración. Dado que la multa se acumula en función de cada mes o parte de un mes de retraso en la presentación de la declaración, el hecho de presentarla antes limitará los cargos que se apliquen.

A diferencia de la multa por no presentar la declaración, la multa por no pagar y los intereses seguirán aplicándose al impuesto no pagado, basándose en la fecha de vencimiento original de la declaración. La multa por impago suele ser del 0.5 por ciento (medio punto porcentual) al mes. El tipo de interés es actualmente del 5 por ciento anual, acumulado diariamente, pero aumentará (en inglés) al 6 por ciento el 1ro de octubre de 2022.

Los contribuyentes pueden limitar estos cargos si pagan a tiempo. Los cargos por multas e intereses generalmente no se aplican a los reembolsos.

¿Cómo se recibe el alivio de la multa?

El alivio de la multa es automático. Esto significa que los contribuyentes que califiquen que ya presentaron su declaración no necesitan solicitarla, y los que la presentan ahora no necesitan adjuntar una declaración u otros documentos a su declaración. En general, los que ya pagaron la multa están recibiendo reembolsos, la mayoría a finales de septiembre.

El alivio de la multa no está disponible en algunas situaciones, como cuando se presentó una declaración fraudulenta, cuando las multas forman parte de un ofrecimiento de transacción aceptado o un acuerdo de cierre, o cuando las multas fueron determinadas finalmente por un tribunal.

Este alivio se limita a las multas que el aviso indica específicamente que cumplen los requisitos para el alivio. En el caso de las multas que no califican, como la multa por falta de pago, los contribuyentes pueden usar los procedimientos existentes de alivio de multas, como la solicitud de alivio bajo los criterios de causa razonable o el programa de Reducción por Primera Vez. Visite IRS.gov/aliviodemulta para más detalles.

¿El alivio sirve también para mis declaraciones de impuestos de 2021?

Este alivio no se aplica a las declaraciones de 2021. Ya sea que tengan o no una prórroga para la presentación de impuestos, el IRS insta a todos a presentar su declaración de 2021 pronto para evitar demoras en el procesamiento.