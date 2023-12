IRS recordó a los mayores de 73 años que comiencen a retirar fondos de cuentas IRA para el 31 de diciembre

El Servicio de Impuestos Internos, (IRS, por sus siglas en inglés), recordó a aquellos que nacieron antes de 1951 retirar antes del 31 de diciembre las distribiciones mínimas requeridas , (RMD, por sus siglas en inglés), de los fondos de sus arreglos individuales de jubilación, (IRA, por sus siglas en inglés), y otros planes de jubilación.

Las RMDs son montos que muchos propietarios de planes de jubilación y cuentas IRA deben retirar anualmente. Las RMD son ingresos sujetos a impuestos y pueden estar sujetas a multas si no se toman a tiempo. Para las personas que nacieron antes de 1951, las RMD de las cuentas IRA y planes de jubilación deben, en la mayor parte, ya haber comenzado y es un requisito para 2023.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Qué es nuevo en 2023

La Ley SECURE 2.0 aumentó la edad para que los dueños de las cuentas puedan empezar a tomar RMD. Para 2023, la edas aumnto de 72 a 73 años, de manera que las persons nacidas en 1951 deben recibir su primera distribución mínima requerida para el 1ro de abril de 2025.

La Ley Secure 2.0 elevó la edad para que los propietarios de las cuentas puedan comenzar a tomar RMD. Para 2023, la edad aumentó de 72 a 73 años, por lo que las personas nacidas en 1951 deben recibir su primera distribución mínima requerida antes del 1 de abril de 2025.

Consulte la página Preguntas frecuentes sobre distribuciones mínimas requeridas de planes de jubilación y cuentas IRA para información detallada adicional acerca de las nuevas provisiones de la ley.

Reglas de RMD - IRA

IRA: Las reglas de RMD requieren que las personas realicen retiros de sus IRA, (incluidas las IRA SIMPLE y las IRA SEP), cada año una vez que cumplan 72 años, y 73 si el propietario de la cuenta cumple 72 años en 2023 o después, incluso si todavía están empleados.

Los propietarios de cuentas IRA Roth no están obligados a realizar retiros durante su vida. Sin embargo, después de la muerte del titular de la cuenta, los beneficiarios de una Roth IRA están sujetos a las reglas RMD.

Planes de jubilación

Las reglas de RMD también se aplican a los planes de jubilación patrocinados por el empleador, incluidos los planes de participación en las ganancias, los planes 401 (k), los planes 403 (b) y los planes 457 (b). Los participantes en planes de jubilación patrocinados por el empleador pueden retrasar la toma de sus RMD hasta que se jubilen, a menos que sean propietarios del 5% de la empresa que patrocina el plan.

Las cuentas Roth designadas en un plan 401(k) o 403(b) están sujetas a las reglas RMD para 2023. A partir de 2024, las cuentas Roth designadas no estarán sujetas a las reglas RMD mientras el propietario de la cuenta aún esté vivo.

El cuadro comparativo de RMD destaca varias de las reglas básicas de RMD que se aplican a las cuentas IRA y a los planes de contribución definida.

Cálculos de RMD e impuestos sobre distribuciones no realizadas

Un fideicomisario de IRA, o administrador del plan, debe informar el monto de la RMD al propietario de la IRA u ofrecer calcularlo. El propietario de una IRA, o fideicomisario, debe calcular la RMD por separado para cada IRA que posea, pero el propietario puede hacer retiros de la cuenta de su preferencia mientras el monto sea equivalente o exceda el requisito del monto anual. Aunque el fideicomisario de IRA o el administrador del plan puede calcular la RMD, el propietario de la cuenta últimamente es responsable de retirar la cantidad correcta de la RMD.

Si el propietario de una cuenta no retira el monto entero de la RMD para el plazo, el propietario está sujeto a un impuesto sobre consumo equivalente a un 25% del monto no retirado para el 2023 y años siguientes. La Ley SECURE 2.0 redujo la tasa del impuesto por consumo del 50% para las distribuciones requeridas para el 2023 y reduce la tasa de impuesto al 10% si el error se corrige dentro de dos años. El propietario de la cuenta debe presentar el Formulario 5329, Impuestos adicionales sobre planes calificados (incluidos los arreglos de ahorros para la jubilación) y otras cuentas con beneficios tributarios junto con su declaración de impuestos federales para el año en el que el monto completo de la RMD fue requerido, pero no retirado.

El IRS tiene hojas de cálculo (en inglés) para calcular la RMD y los períodos de pago.

Cuentas IRA heredadas

Es posible que se requiera una RMD para una IRA, una cuenta de plan de jubilación o una cuenta IRA Roth heredada del propietario original. Los factores que afectan los requisitos de distribución para cuentas de planes de jubilación y de IRA heredadas incluyen:

Si el propietario de la cuenta murió después de 2019 (La Ley SECURE hizo cambios a las RMD para los beneficiarios si la muerte del propietario de la cuenta ocurrió después de 2019).

La relación del beneficiario con el propietario de la cuenta y ciertas características del beneficiario (cónyuge, hijo menor de edad, persona discapacitada o con enfermedad crónica, entidad que no sea una persona).

Si el propietario original de la cuenta falleció antes o después de la fecha de comienzo requerida (la fecha en la que el propietario original de la cuenta se le requirió comenzar a retirar las RMD).

El Aviso 2023-54 (en inglés) del IRS provee que ciertos beneficiarios no cónyuges sujetos a la regla de distribución de 10 años no dejarán de cumplir con los requisitos de las RMD porque no hicieron distribuciones en 2023.

Distribución relacionada con el coronavirus 2020

Debido a la pandemia del coronavirus, se eximieron las RMD de 2020. El titular de una cuenta o el beneficiario que recibió una RMD en 2020 tenía la opción de devolverla a su IRA u otro plan que califique para evitar pagar impuestos sobre esa distribución. Una RMD de 2020 calificada como una distribución relacionada con el coronavirus puede reembolsarse en un período de tres años o hacer que los impuestos adeudados sobre la distribución se distribuyan en tres años.

Un retiro de 2020 de una cuenta IRA heredada no se puede reembolsar a la cuenta IRA heredada, pero se puede repartir en tres años para la inclusión de ingresos. Para obtener más información, consulte la página Alivio tributario por coronavirus para planes de jubilación y planes personales de ahorro para la jubilación (IRAs).