IRS lanza nueva herramienta que permite registrar cambio de ingresos al reclamar el Crédito por Hijos

A partir del lunes 1 de noviembre, los padres ya pueden usar la nueva herramienta del portal de Crédito Tributario por Hijos para notificar al IRS acerca de los cambios en sus ingresos, lo que afecta la cantidad de dinero que pueden recibir.

Rebasar el límite de ingresos anuales implica una disminución gradual del incentivo federal y en algunos casos los padres tendrían que reembolsar el crédito, por ende, es urgente que las familias actualicen esos datos.

La agencia tributaria advirtió que hoy lunes 1 de noviembre también es la fecha límite para realizar cambios que se reflejarán en el pago del 15 de noviembre, por lo que deberás actuar con rapidez.

¿QUÉ FUNCIONES PUEDO REALIZAR ACTUALMENTE MEDIANTE EL PORTAL?

Puede ver tus pagos procesados ​​y modificar tu dirección postal, ingresos e información bancaria. Pero la herramienta en línea aún no te permite actualizar el estado civil o las edades de tus dependientes. El IRS no ha dado una fecha exacta sobre cuándo los padres podrán hacer esos cambios, pese a que afirmó que en algún momento en otoño. Sin embargo, se supone que poder informar al IRS de esos detalles en 2021 ayudará a garantizar que las familias obtengan la cantidad correcta de crédito y eviten deberle dinero al IRS el próximo año.

Ahora puedes notificar a la agencia tributaria sobre los cambios en los ingresos que afectan el monto de tus pagos por adelantado. Los cambios que realices antes de las 12 a.m. ET del martes se aplicará a tus pagos del 15 de noviembre y del 15 de diciembre. El IRS señala que solo las familias que ya reciben pagos por adelantado según su declaración de impuestos de 2020 pueden usar el portal de actualización para notificar a la agencia sobre los cambios en sus ingresos. Los representantes del IRS no pueden procesar cambios de ingresos por teléfono, dijo el IRS.

¿CUÁNDO PODRÉ ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE MIS DEPENDIENTES?

Deberás informar al IRS lo antes posible sobre los cambios relacionados con tus dependientes para evitar una deuda tributaria. El IRS ha dicho que a finales de este año podrás indicar cambios en cualquier circunstancia de la vida desde la última vez que presentaste tus impuestos, como un nuevo dependiente o un cambio en el estado de la custodia de tus hijos.

Si tuviste o tendrás un nuevo bebé este año, es importante que se lo informes al IRS para que puedas recibir un pago de hasta $3,600 por ese niño.

Ten en cuenta que los padres que tienen la custodia compartida no recibirán un pago cada uno. Esto es importante para las sobrevivientes de violencia doméstica, según el testimonio de Nina Olson, directora ejecutiva del Centro de Derechos del Contribuyente, durante una audiencia de supervisión del IRS.

El Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos a finales de este año "debería permitirles ingresar su cambio de estado civil y también dónde están los niños", dijo Olson.

Recuerda que cobrar el dinero cuando no cumples los criterios puede generarte una deuda con el IRS durante la temporada de impuestos en 2022. Si no estás seguro de si calificas, puedes optar por no recibir pagos por adelantado y reclamar el dinero el próximo año.

La mayoría de las familias que califican para el crédito no necesitaban emprender acciones para recibir los pagos por adelantado en 2021. Si ya presentaste una declaración federal de impuestos sobre la renta de 2019 o 2020 (o utilizas la herramienta de no declarante en 2020 para reclamar los pagos de estímulo), deberías haber comenzado a recibir el crédito automáticamente en julio. El crédito no es reembolsable, por lo que no necesitas ingresos para obtenerlo.

Pero el Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos te permite optar por no recibir los pagos mensuales de este año. Esto significa que en lugar de recibir pagos mensuales de, digamos, $300 para tu hijo de 4 años, puedes esperar hasta presentar una declaración de impuestos de 2021 a 2022 para recibir el resto de los $3,600. Puedes cancelar la inscripción en cualquier momento, pero debes cancelar la suscripción al menos tres días antes del primer jueves del mes en el que se cancela la inscripción.

El IRS advierte que cancelar la inscripción u optar por no participar es una acción de una sola vez. La agencia había dicho que a finales de septiembre permitiría a los padres volver a registrar, pero hasta ahora esa opción no está disponible. La fecha límite para optar por no participar es el 1 de noviembre a la medianoche.