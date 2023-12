IRS advierte que algunos números ITIN expiran pronto: mira aquí cuáles

NUEVA YORK -- El fin de año está a la vuelta de la esquina, y con eso se acerca la temporada de impuestos en la que muchos esperan recibir un reembolso de este 2023.

Para aquellos que declaran sus impuestos usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido por sus siglas en inglés como número ITIN, deben tener en cuenta que para algunos ese número expira el 31 de diciembre.

Eso significaría que esos números ITIN no serán válidos para hacer la declaración de impuestos para el 2024.

A continuación te explicamos cuáles números ITIN que vencen y cómo renovarlos.

CUÁLES SON LOS NÚMEROS ITIN QUE VENCEN

Los números ITIN que vencen el 31 de diciembre son aquellos que no se usaron para declarar impuestos federales de EEUU al menos una vez para los años fiscales 2020, 2021 y 2022.

ITIN con dígitos del medio, las posiciones cuarta y quinta: "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82 ,", "83", "84", "85", "86", "87" u "88" han caducado.

Además, los ITIN con los dígitos centrales "90", "91", "92", "94", "95", "96", "97", "98" o "99", si fueron asignados antes de 2013, ya expiraron.

Nota: Si anteriormente envió una solicitud de renovación y fue aprobada, no necesita renovar nuevamente. De lo contrario, debe enviar al IRS un formulario W-7 completo, la Solicitud de número de identificación individual del contribuyente del IRS, la declaración de impuestos federales de EEUU y todos los documentos de identificación requeridos.

Declaraciones de información: si su ITIN solo se utiliza en declaraciones de información con fines de presentación de informes, no necesita renovar su ITIN en este momento. Sin embargo, en el futuro, si necesita utilizar el ITIN para presentar una declaración de impuestos federales de EE. UU., deberá renovar el ITIN en ese momento.

¿Cómo renovar mi ITIN?

Para renovar un ITIN que vence, debe enviar un Formulario W-7 completo, Solicitud de Número de Identificación de Contribuyente Individual del IRS, proporcionar su declaración de impuestos federales de EEUU junto con su original válido o copias certificadas por la agencia emisora, documentos de identificación y cualquier otro documento requerido.

Los solicitantes también deben seleccionar el motivo apropiado por el que necesitan el ITIN, como se describe en las instrucciones del Formulario W-7/W-7(SP). Envíe la solicitud por correo al Servicio de Impuestos Internos, Operación ITIN, P. O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342.

Para el trámite necesita dos pruebas de identidad con foto, acta de nacimiento y la fecha de ingreso a Estados Unidos. Recuerde que el proceso de renovación tarda de seis a ocho semanas.

Para más información ir aquí.

¿Qué es un ITIN?

Un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) es un número de procesamiento de impuestos emitido por el Servicio de Impuestos Internos. El IRS emite ITIN a personas que deben tener un número de identificación de contribuyente estadounidense pero que no tienen ni cumplen los requisitos para obtener un número de Seguro Social (SSN) de la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Para qué se utiliza un ITIN?

El IRS emite ITIN para ayudar a las personas a cumplir con las leyes tributarias de EEUU y para proporcionar un medio para procesar y contabilizar de manera eficiente las declaraciones de impuestos y los pagos de aquellos que no califican para obtener números de Seguro Social. Se emiten independientemente de su estatus migratorio, porque tanto los extranjeros residentes como los no residentes pueden tener un requisito de presentación de informes en Estados Unidos según el Código de Rentas Internas. Los ITIN no sirven para ningún otro propósito que no sea el de declarar impuestos federales.

¿Necesito un ITIN?

Lo necesita si tiene esto:

No tiene un SSN y no califica para obtener uno, y

Tiene el requisito de proporcionar un número de identificación fiscal federal o presentar una declaración de impuestos federales, y

Estás en una de las siguientes categorías: Extranjero no residente que debe presentar una declaración de impuestos de EEUU. Extranjero residente en EEUU que (según los días de presencia en los Estados Unidos) presenta una declaración de impuestos en el país. Dependiente o cónyuge de un ciudadano estadounidense/extranjero residente. Dependiente o cónyuge de un titular de visa de extranjero no residente. Extranjero no residente que reclama un beneficio de un tratado fiscal. Estudiante, profesor o investigador extranjero no residente que presenta una declaración de impuestos de EEUU o reclama una excepción. Si es así, entonces debes solicitar un ITIN.



Para más información ir aquí.