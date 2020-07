Invitados enferman de COVID-19 tras asistir a fiesta del 4 de julio en Long Island

Más de un tercio de las personas que asistieron a una fiesta del fin de semana del 4 de julio en el condado de Suffolk se infectaron con COVID-19, informó el martes el gobernador Andrew Cuomo.

Alrededor del 35% de los asistentes a la fiesta dieron positivo para el coronavirus. Cuomo dijo que los funcionarios estatales y locales pudieron determinar esto mediante el rastreo de contactos.

Sin embargo, los funcionarios del condado de Suffolk estiman que el porcentaje fue menor. El Departamento de Salud local detalló que 4 de las 18 personas que acudieron al festejo dieron positivo, lo que representa el 22%.

Al inicio se creyó que otros tres invitados contrajeron el virus debido a los síntomas, pero sus resultados fueron negativos. Un funcionario estatal dijo que la fiesta tuvo lugar en Holtsville.

La policía local no emitió citaciones, puesto que el estado permite las reuniones de hasta 25 personas en Long Island, que se encuentra en la Fase 4 de reapertura.

Cuomo dijo que el caso demuestra el hecho de que algunas personas no cumplen con las pautas de distanciamiento físico, lo que lleva a la propagación del virus.

La tasa de personas que dieron positivo para el coronavirus fue de 1.5% en todo el estado el lunes, dijo Cuomo. Pero la tasa en Long Island saltó al 2%. Se trata del aumento más drástico en cualquier región en el estado, lo que superó incluso a la Ciudad de Nueva York, que estaba en 1.4%.

"También está claro, según el rastreo de contactos, que muchos de los casos nuevos en Nueva York son el resultado de una falta de cumplimiento durante el fin de semana del 4 de julio e ilustran qué tan rápido se propaga el virus", dijo Cuomo.

“No puedo ser más claro, mira lo que sucede en el resto del país: si no somos inteligentes, si no usamos cubrebocas y si no respetamos el distanciamiento físico, entonces los casos aumentan. Nadie quiere volver al infierno que experimentamos hace tres meses, así que por favor no bajen la guardia”, alentó el mandatario.

La tasa de infección de Long Island aumentó en los últimos tres días del 0.9% al 1.5% y de ahí al ​​2.0% durante el fin de semana feriado.

De 60,045 personas sometidas a la prueba de coronavirus el lunes en Nueva York, 912, o 1.5%, dieron positivo, según datos estatales publicados el martes.

La cifra de casos en Suffolk aumentó a tres dígitos por primera vez en semanas, con 102 confirmados. Eso es aproximadamente un tercio de la cifra registrada en la Ciudad de Nueva York, de 315, esto pese que la Gran Manzana sigue lidiando con la crisis de salud y permanece en la fase tres de reapertura.

El condado de Nassau registró 69 nuevos casos confirmados, un aumento notable en las últimas semanas.