Interrogan a persona de interés en relación a la muerte de mujer dominicana en NYC, según fuentes

NUEVA YORK -- Una persona de interés está siendo interrogada en el caso de la joven dominicana que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en una calle de Yonkers luego de haber sido reportada como desaparecida en El Bronx, dijeron el viernes dos fuentes policiales con conocimiento en el caso.

Según las fuentes, la persona que está siendo interrogada no era un extraño para la víctima Pamela Alcántara, de 26 años, aunque no dieron más detalles sobre la relación de ambos. No se han presentado cargos criminales en este momento.

Las fuentes han dicho que los restos, que se cree que son los de Alcántara, fueron encontrados en una maleta en un arroyo cerca de Saw Mill River Parkway en Yonkers, el jueves. Su madre dijo a Telemundo 47 que le dieron la misma información.

Por su parte, el padre pide justicia.

"Solo queremos que se haga justicia y que agarren al que hizo eso", dijo Manuel Alcántara, el padre de la víctima. "No hay que lo pueda mi corazón solo Dios sabe cómo yo me siento".

Se espera que el viernes en la tarde, la Asociación de Capellanes Latinoamericanos (LACA) y el exconcejal Fernando Cabrera lideraren una vigilia de oración y velas junto a Sunilda Rubiera, la madre de Pamela, así como miembros de la familia y la comunidad.

La joven fue vista por última vez alrededor de las 2 a.m. del domingo en su casa en Morris Avenue. Su madre dice que habló por última vez con su hija el domingo cuando regresaba a casa de un evento de la iglesia y se preparaba para ir a otro evento de la iglesia en Connecticut. La madre dice que nunca llegó allí.

El Departamento de Policía de Nueva York y la policía de Yonkers aún no han publicado ninguna información.

La madre de Alcántara dice que su hija vivía con su ex y había planeado mudarse.

"Y Al parecer la tenía como amenazada porque ella ya no hablaba tanto conmigo o me decía espera me pongo los audífonos", dijo Sunilda Rubiera, la madre de Pamela.

Darling Burdiez con el informe.