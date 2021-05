Investigación sobre Cuomo analiza llamadas a líderes del condado de parte del exasesor del proceso de vacunación de NY

NUEVA YORK - Los encargados de investigar las acusaciones de presunto acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, entrevistaron a funcionarios de diferentes condados sobre el reporte de que supuestamente Larry Schwartz, quien lideró los esfuerzo de vacunación del Estado, los llamó para evaluar su apoyo al gobernador.

El Wall Street Journal informó el sábado que los investigadores de la oficina de la fiscal general del Estado entrevistaron al menos a tres ejecutivos demócratas del condado que dijeron que Larry Schwartz llamó para evaluar su lealtad al gobernador y si lo instarían a renunciar.

Un ejecutivo del condado se sintió molesto por la llamada y se quejó ante la oficina de la fiscal general del Estado, según informes publicados en marzo en The New York Times y The Washington Post. El ejecutivo, que no ha sido identificado, temía que el suministro de vacunas del condado pudiera verse afectado si el ejecutivo no indicaba su apoyo a Cuomo, informó el Post.

Otro ejecutivo del condado, Mark Poloncarz del condado de Erie, le dijo al Journal que habló con los investigadores el 30 de marzo y les dijo que no sentía que Schwartz estuviera tratando de presionarlo.

Los investigadores también hablaron con el ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone. Ha dicho públicamente que le dijo a Schwartz que estaba a favor de una investigación independiente sobre la conducta de Cuomo y que Schwartz no habló sobre las vacunas durante su conversación.

The New York Times informó anteriormente sobre el interés de los investigadores en las llamadas.

Schwartz ha reconocido haber hecho llamadas a los ejecutivos del condado, pero dijo que "no hizo nada malo" y negó haber hablado sobre las vacunas durante esas conversaciones.

La oficina de la fiscal general del Estado declinó hacer comentarios. La oficina de Cuomo se refirió a una declaración que Beth Garvey, abogada interina del gobernador, emitió sobre el asunto en marzo. En la declaración dijo que las acusaciones de que Schwartz actuó de manera poco ética o en contra de los intereses de los neoyorquinos eran "evidentemente falsas".

"Las conversaciones de Larry no sacaron a relucir la distribución de vacunas; él nunca vincularía el apoyo político a las decisiones de salud pública", dijo Garvey. "Distorsionar el papel o las intenciones de Larry para los titulares difama a un funcionario público de décadas que no ha hecho nada más que ser voluntario las 24 horas Marzo (2020) para ayudar a Nueva York a superar la pandemia de COVID ".

Schwartz, un ejecutivo de una empresa que administra restaurantes y otros servicios en los principales aeropuertos, renunció a su puesto de voluntario la semana pasada antes de un cambio en las reglas estatales que le habrían impedido ejercer presión en la oficina del gobernador durante dos años si se quedaba.

Schwartz se desempeñó como secretario del gobernador desde 2011 hasta 2015 y sigue siendo miembro de la junta directiva de la Autoridad de Transporte Metropolitano, la agencia estatal que administra el transporte público en el área de la Ciudad de Nueva York.

La fiscal general Letitia James contrató en marzo al exfiscal federal en funciones Joon Kim y a la abogada de discriminación laboral Anne Clark para dirigir una investigación sobre las acusaciones de que Cuomo presuntamente acosaba sexualmente o se comportaba de manera inapropiada con varias mujeres, incluidas exempleadas.

El gobernador de tres mandatos ha negado haber tocado a ninguna mujer de manera inapropiada y rechazó los pedidos de renuncia de sus compañeros demócratas, incluidos los dos senadores estadounidenses de Nueva York, Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand. Ha pedido a los neoyorquinos que esperen los resultados de la investigación de James.

La oficina de James también está investigando si Cuomo violó la ley al hacer que miembros de su personal lo ayudaran a escribir y promover su libro sobre liderazgo durante la pandemia. La oficina de James confirmó el mes pasado que recibió una carta de recomendación del Contralor Tom DiNapoli con respecto al libro, pero declinó hacer más comentarios, citando una "investigación en curso".