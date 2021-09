Informe: supervisor de la MTA adeuda $ 101,000 por esquivar ilegalmente peajes

NUEVA YORK - Los principales investigadores de tránsito dicen que un supervisor que trabaja para la MTA evadió el pago de los peajes durante un período de diez años que culminó en tarifas y multas de más de $ 101,000.

La Oficina del Inspector General de la MTA publicó un informe de 20 páginas el lunes que detalla una investigación completa luego de un aviso anónimo presentado el año pasado de que un asistente del superintendente general había presumido ante sus colegas sobre eludir los peajes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una investigación que abarcó el final de 2020 y los primeros meses de 2021 corroboró el dato y determinó que el empleado mintió a los funcionarios en entrevistas y correspondencia por correo electrónico durante la investigación oficial.

El veterano de cinco años de la MTA usó una cubierta de plástico turbia sobre la placa trasera de su vehículo personal para evitar pagar los peajes de puentes y túneles dentro y fuera de la ciudad, encontró el informe del inspector general. El coche tampoco tenía matrícula delantera; ambos son violaciones de las leyes estatales.

Al revisar los registros entre febrero de 2011 y septiembre de 2020, los investigadores determinaron que el Asistente del Superintendente General debía $ 9,000 en peajes y $ 92,000 en multas a tres agencias de peaje separadas.

“Se supone que la administración de MTA modela el comportamiento ético, no lo viola”, dijo la inspectora general de MTA Carolyn Pokorny en un comunicado de prensa. “Que un supervisor robe sin escrúpulos dólares de peaje a los neoyorquinos, y tenga el descaro de presumir de ello en el trabajo, es una bofetada para el resto de los dedicados y trabajadores empleados de la MTA que mantienen a Nueva York en movimiento”.

El informe también entró en gran detalle sobre las mentiras del empleados en un intento de encubrir o evadir posibles repercusiones. Los investigadores dijeron que el hombre afirmó que no pudo abrir una cuenta EZPass en 2018 debido a la suspensión de una cuenta; no existía tal suspensión, dijo el informe. También afirmó no tener conocimiento de las largas multas adeudadas a las agencias de peaje, una imposibilidad debido a los extensos avisos enviados por correo que le notifican dichos cargos y multas, según el informe. Y los investigadores lo atraparon en una tercera mentira sobre por qué faltaba su placa frontal al corroborar los informes con el taller de reparaciones del hombre.

Los investigadores entregaron sus hallazgos y recomendaron que el empleado enfrentara una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido, así como una recuperación total de las multas adeudadas.

El comunicado de prensa distribuido el lunes indica que el empleado recibió una degradación a su título anterior de superintendente, una suspensión de 12 semanas sin paga entre mayo y agosto y una orden de resolución para pagar $ 10,000 en restitución.