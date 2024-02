Informe señala que programa de “Vision Zero” no se ha implementado efectivamente en comunidades latinas

Lo que debes saber Un reporte de la organización Alternativas de Transporte publicado el lunes señaló que, aunque el programa Vision Zero de la Ciudad de Nueva York ha ayudado a salvar vidas en las carreteras desde sus inicios hace 10 años, desafortunadamente no ha favorecido a las comunidades de color y la población latina.

Desde su lanzamiento de Vision Zero en el 2014, que fue creado para salvar vidas en las carreteras, las muertes en las juntas comunitarias de mayoría blanca han disminuido un 4%, mientras que han aumentado en un 30% en las comunidades de mayoría latina y un 15% en las juntas comunitarias de mayoría BIPOC (negros, indígenas o comunidades de color).

Además, si bien las comunidades más blancas y ricas tienen calles más seguras que hace diez años, las comunidades de bajos ingresos y de color han experimentado un aumento en la violencia vial.

NUEVA YORK – Un reporte de la organización Alternativas de Transporte publicado el lunes señaló que, aunque el programa Vision Zero de la Ciudad de Nueva York ha ayudado a salvar vidas en las carreteras desde sus inicios hace 10 años, desafortunadamente no ha favorecido a las comunidades de color y la población latina.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Desde su lanzamiento de Vision Zero en el 2014, que fue creado para salvar vidas en las carreteras, las muertes en las juntas comunitarias de mayoría blanca han disminuido un 4%, mientras que han aumentado en un 30% en las comunidades de mayoría latina y un 15% en las juntas comunitarias de mayoría BIPOC (negros, indígenas o comunidades de color).

Además, si bien las comunidades más blancas y ricas tienen calles más seguras que hace diez años, las comunidades de bajos ingresos y de color han experimentado un aumento en la violencia vial.

Y es que según el informe, al comparar los primeros cinco años de Vision Zero con la segunda mitad del programa, queda claro que el programa no se ha implementado total o efectivamente en vecindarios de color y con ingresos más bajos.

Otros datos señalan que 10 juntas comunitarias principales con el mayor porcentaje de residentes de color experimentaron un aumento del 20 % en las muertes por accidentes de tránsito.

El informe aclara que esto no significa que Vision Zero no funcione, sino que sólo funciona tan bien como se implementa y se prioriza. Vision Zero puede hacer que todos los vecindarios sean más seguros, pero debe implementarse plena y efectivamente en todas partes.

El estudio mostró que los neoyorquinos están siendo asesinados en calles que la ciudad sabe que son peligrosas. El 1% de las calles más peligrosas fueron responsables de 269 muertes en el período 2014-2023, lo que representa el 11% del total de muertes de la ciudad. A pesar de la naturaleza mortal de estas 22 calles, muchas de ellas permanecen sin cambios. Por condado, las calles más peligrosas son:

E. 138th Street en El Bronx (7.1 muertes por milla, 12 muertes). Graham Avenue en Brooklyn (5.8 muertes por milla, 9 muertes) Canal Street en Manhattan (6 muertes por milla, 9 muertes) Woodhaven Boulevard en Queens (4.4 muertes por milla, 18 muertes) Bay Street en Staten Island (3.1 muertes por milla, 9 muertes)

Cómo ha funcionado el programa en general

A pesar de que el programa no ha sido implementado efectivamente en las comunidades latinas y de color en comparación a las blancas, según el reporte, si ha traído beneficios y salvado vidas en general.

Hasta el momento el programa ha salvado cientos de vidas: las muertes de peatones cayeron un 29% entre 2014 y 2023 y las muertes fueron un 16% menos durante la década de Vision Zero que la década anterior a su implementación.

Sin embargo, 2023 fue mortal para los ciclistas (el año más mortífero desde 1999) a medida que más neoyorquinos recurren a las bicicletas para transportarse.

"Vision Zero es un programa fundamental para salvar vidas y mejorar la Ciudad de Nueva York, pero para tener éxito y salvar vidas, nuestros líderes deben implementar este programa con los recursos financieros, el respaldo político y la urgencia que necesita", dijo Danny Harris, director de Alternativas de Transporte. “Vision Cero no es sólo un eslogan, sino un llamado a la acción: debemos diseñar calles que mantengan seguros a los neoyorquinos".

Por otro lado, las muertes en accidentes de tránsito fueron un 16% menos en los últimos diez años en comparación con la década anterior al programa: una diferencia de más de 450 vidas. Sin duda, esto se debe a las transformaciones en toda la Ciudad de Nueva York, desde calles rediseñadas hasta radares de tráfico y límites de velocidad más bajos.

Aquí algunos de los puntos principales