Incendio masivo de 11 alarmas estalla en una planta química de Nueva Jersey

Un gran incendio estalló en una planta química de Nueva Jersey el viernes por la noche y ardió hasta el sábado por la mañana lo que creó enormes columnas de humo negro.

El incendio en la planta química de Passaic alcanzó las 11 alarmas antes de la medianoche. El alcalde de Passaic, Héctor Lora, se comunicó en Facebook Live durante toda la noche para pedir a los residentes que se mantuvieran alejados del área cercana al incendio. Lora también pidió a los que viven cerca que cerraran sus ventanas debido a la extrema cantidad de humo.

No se ordenaron evacuaciones, pero se estaban considerando, había dicho Lora.

No se han reportado heridos, aparte de un bombero que fue golpeado en la cara por escombros en un momento dado, dijeron las autoridades. Se cree que un guardia de seguridad fue la única persona inicialmente en el lugar de los hechos del edificio vacío, y ese individuo fue contabilizado, según el alcalde.

La policía bloqueó las calles del área y los oficiales advirtieron a los conductores que evitaran el área, ya que temían una posible explosión.

La planta de 200.000 pies cuadrados está ubicada en 225 Passaic Street, cerca de la ruta 21 y el río Passaic. La estructura trasera de la planta se derrumbó parcialmente en las primeras horas de la mañana del sábado.

Un funcionario dijo que entre las empresas alojadas en la fábrica se encuentra una empresa de fabricación de cloro para piscinas, y el mayor problema con un incendio de cloro es el viento. Fuertes ráfagas de viento soplaban a través de Passaic mientras el fuego ardía en la gélida noche, ambos elementos que dificultaron la lucha contra las llamas.

Sin embargo, el alcalde Lora le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que el fuego no alcanzó a la empresa que almacenaba los productos químicos, y le dio crédito a los bomberos por evitar que eso sucediera. Un jefe de Bomberos dijo que la parte de la estructura donde se almacenaba el cloro "parece estar bajo control". Si el fuego hubiera alcanzado los productos químicos, las evacuaciones podrían estar en orden y la situación habría sido mucho peor, dijo Lora a NBC New York.

Se llamó a una gran cantidad de bomberos de los pueblos de los alrededores para ayudar a combatir las llamas, que se dispararon hacia el cielo nocturno y eran fácilmente visibles desde los automóviles que viajaban por la Ruta 21, que pasaban a solo unos metros del infierno. El video de las redes sociales mostró que las llamas se dispararon incluso más alto que la carretera elevada, mientras los autos pasaban.

Funcionarios de la Ciudad de Nueva York dijeron que el humo del incendio se puede ver u oler en la ciudad. El Departamento de Protección Ambiental estuvo en Passaic para monitorear la calidad del aire, según Lora.

Doce horas después de que los primeros bomberos respondieran al infierno, la respuesta se redujo a 4 alarmas mientras los equipos permanecían en la escena. Los bomberos seguían monitoreando focos de fuego, ya que el fuego había sido contenido en una parte de un almacén.

El alcalde confirmó el sábado por la mañana que ya no se pedía a los residentes cercanos que permanecieran en sus casas.

Aún no se ha determinado la causa del incendio.