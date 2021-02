Incendio destruye partes de conocido campamento de verano para niños enfermos en CT

CONNECTICUT - Un atroz incendio destruyó el viernes varios edificios del conocido campamento de verano para niños The Hole in the Wall Gang Camp ubicado en Ashford, Connecticut.

Los bomberos de Ashford dijeron que respondieron a una alarma y varias llamadas de humo alrededor de las 4:54 p.m. del viernes y cuando llegaron encontraron un incendio en el edificio principal del campamento, que es una gran estructura de madera con áreas interconectadas más pequeñas.

Tomó alrededor de 90 minutos contener el fuego, dijeron las autoridades. Ese edificio principal fue destruido, así como uno adyacente más pequeño, pero los equipos pudieron salvar el comedor del campamento y las áreas de enfermería.

El subjefe de Bomberos de Ashford, Tom Borgman, dijo que parece que el edificio estaba vacío en ese momento. No se reportaron heridos.

The Hole in the Wall Gang Camp fue fundado por el fallecido actor estadounidense Paul Newman. Es un campamento que brinda una verdadera experiencia de campamento de verano para niños con enfermedades graves y ofrece programas para sus familias.

El campamento cuenta con instalaciones médicas completas en el lugar para brindarles a los niños toda la atención que normalmente recibirían en un hospital.

"Nos entristece compartir que esta noche hubo un incendio en The Hole in the Wall Gang Camp", dijo el presidente ejecutivo James Canton en un comunicado. "Estamos muy agradecidos de que al parecer nadie haya resultado herido, pero podemos confirmar que nuestros edificios de Arts & Crafts, Woodshop, Cooking Zone y Camp Store fueron destruidos. Apreciamos profundamente la rápida respuesta de los Departamentos de Bomberos locales y la Tropa C de la Policía Estatal de Connecticut. Aunque se desconoce la causa del incendio en este momento, lo que se sabe es que The Hole in the Wall Gang Camp es una comunidad dedicada a la esperanza y la curación. Lo superaremos de la manera que siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos, como una familia".

Las autoridades no dijeron si el incendio se considera sospechoso. La Unidad de Bomberos y Explosiones de la Policía Estatal de Connecticut está ayudando al jefe de Bomberos a investigar la causa del incendio. Los funcionarios federales de ATF y el FBI también respondieron.

La investigación de la causa está en curso. Se recomienda a todos los testigos del incendio que llamen a la Tropa C de la Policía Estatal de Connecticut.