Hospitales de NYC comienzan a trasladar a bebés y desviar ambulancias tras posible huelga de enfermeras

NUEVA YORK -- El tiempo se acaba, quedan solo cuatro días para una posible huelga de enfermeras de la Ciudad de Nueva York en varios hospitales locales importantes, y uno de los sistemas hospitalarios más grandes de la ciudad está comenzando a tomar medidas drásticas.

Pero en un posible rayo de esperanza, dos hospitales más llegaron a acuerdos con el sindicato el miércoles por la noche, lo que podría ejercer presión sobre los demás para llegar a un acuerdo.

Hasta entonces, el Sistema de Salud Mount Sinai está comenzando a desviar "la mayoría" de las ambulancias de cuatro de sus instalaciones y está transfiriendo bebés de sus unidades de cuidados intensivos neonatales a otros sistemas hospitalarios, según un memorando del liderazgo del hospital al personal, una copia del cual fue obtenido por nuestra cadena hermana NBC 4.

El memorando de los líderes de Mount Sinai Hospital, Mount Sinai Morningside y Mount Sinai West deja en claro que la mayoría de los problemas en las negociaciones en curso se han resuelto, pero no todos, y el tiempo corre.

"Para hacer lo mejor para nuestros pacientes, no tenemos más remedio que continuar con nuestra planificación de la huelga", dice el memorando, que describe una serie de pasos:

Desviar ambulancias del Hospital Mount Sinai, Mount Sinai West, Mount Sinai Morningside y Mount Sinai Beth Israel.

Cancelar cirugías electivas y programar solo cirugías de emergencia en las instalaciones principales y de Morningside.

Traslado de algunos pacientes. "Además, esto, lamentablemente, significa transferir a los bebés de la UCIN fuera del Sistema de Salud de Mount Sinai para garantizar que reciban la atención que tanto necesitan".

Dar de alta a "tantos pacientes como sea apropiado" y cambiar los servicios: atención hospitalaria en las instalaciones principal y oeste, y emergencias y psiquiatría infantil en el campus de Morningside.

Las enfermeras han dicho que ha habido algún progreso en algunas mesas de negociación donde los hospitales están negociando con sus respectivos empleados, pero no lo suficiente como para evitar una huelga, todavía.

"Las enfermeras se sienten abandonadas e irrespetadas por sus jefes", dijo la presidenta de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, Nancy Hagans. "Sostuvimos las manos de los pacientes moribundos, configuramos las últimas llamadas de FaceTime para que los pacientes moribundos pudieran despedirse de sus seres queridos".

Siete hospitales privados (Montefiore, Mount Sinai Hospital, Mount Sinai Morningside and West, Maimonides, BronxCare, Richmond University Medical Center y Flushing Hospital Medical Center) están en aviso de una posible huelga a partir de la mañana del 9 de enero, una medida que enviaría hospitales ya ocupados en modo de crisis total y potencialmente tener un impacto devastador en la atención.

El sindicato dijo el jueves por la mañana que se cerraron acuerdos el miércoles por la noche en Maimónides y Richmond, dejando los otros cinco aún pendientes.

Cada uno de los hospitales negocia individualmente con sus propias enfermeras, por lo que, dependiendo de cómo vayan las conversaciones, podría no haber ninguna huelga, una sola huelga o hasta siete huelgas.

"Podría ser una enorme calamidad para la salud pública", dijo anteriormente a NBC New York Ken Raske, de la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York. Ha descrito el estado de ánimo entre los directores de hospitales como "extremadamente aprensivo".

Reclaman que la falta de personal es una consecuencia directa de que los sistemas hospitalarios no contratan suficientes enfermeras.

El sindicato de enfermeras dijo que ha habido al menos una señal de progreso: todos los hospitales en la lista, excepto Flushing Hospital, acordaron no recortar los beneficios de salud.

"Ha habido algunas ofertas y avances, pero todavía no hemos llegado", dijo Hagans.

A partir del miércoles, todos los ojos están puestos en el New York-Presbyterian Hospital y las enfermeras allí. Se llegó a un acuerdo tentativo durante el fin de semana que, de aceptarse, otorgaría a las enfermeras un aumento del 18 por ciento durante los próximos tres años, con incentivos adicionales para retener a las enfermeras con experiencia. También hubo una promesa de abordar la escasez crónica de personal, que fue la mayor queja del sindicato.

Pero hay una gran advertencia: NY-Presbyterian es ampliamente considerado como el hospital más rico de la ciudad, y no todos los hospitales se encuentran en la misma situación financiera. Si bien todos los hospitales han dicho que están negociando de buena fe, algunos dijeron que no pueden pagar tanto, un gran punto de conflicto considerando que a algunos ejecutivos de hospitales se les paga millones.

Los hospitales más pequeños de la llamada "red de seguridad" dependen más de tasas de reembolso más bajas por la atención que brindan, como a través de Medicare o Medicaid. Algunos de los otros en la lista dicen que están perdiendo dinero, pero las enfermeras de esos hospitales no están de acuerdo con el argumento.

Según una fuente familiarizada con las conversaciones anteriores de Mount Sinai, el hospital había ofrecido previamente a las enfermeras un trato que incluía aumentos del 14 por ciento durante cuatro años, un trato que las enfermeras rechazaron y que era notablemente más bajo que la oferta extendida por NY-Presbyterian.

"Realmente no depende de nosotros si salimos. Depende de los jefes", dijo Hagans.

Si bien queda por ver si las enfermeras de NY-Presbyterian aceptarán la oferta, el Hospital Montefiore dijo el miércoles que los representantes de enfermería en su hospital habían rechazado un trato que reflejaba el que ofreció NY-Presbyterian. Un portavoz del hospital dijo que a las enfermeras se les ofreció "un aumento salarial del 18 por ciento durante tres años, atención médica de por vida totalmente financiada y un aumento significativo de enfermeras registradas en los departamentos de emergencia, entre otros beneficios".

Ese desarrollo puede significar problemas para otros hospitales dado el panorama financiero. Según el portavoz de Montefiore, NY-Presbyterian registró $200 millones en ganancias en 2022, mientras que Montefiore registró $200 millones en pérdidas. Ese tipo de acuerdo se consideró potencialmente inalcanzable para otros hospitales en la lista, pero ahora las enfermeras de NY-Presbyterian pueden pensar dos veces antes de ratificar el acuerdo que tentativamente acordaron (la votación comenzó el martes por la noche y concluye el sábado).

La oficina de la gobernadora Kathy Hochul ha dicho anteriormente que están "supervisando la situación". Las fuentes dijeron que tanto Hochul como el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, reciben actualizaciones diarias periódicas sobre las conversaciones. Si bien los hospitales involucrados son todos privados, lo que significa que ni Hochul ni Adams tienen un papel formal, algunos se han preguntado si intervendrían para presionar o tratar de negociar un acuerdo.

NBC New York se enteró de que los otros hospitales que no han llegado a acuerdos con su personal de enfermería están comenzando a desembolsar decenas de millones de dólares en pagos iniciales no reembolsables para tener enfermeros temporales en reserva, un gasto enorme que deben asumir, incluso si no se produce la huelga.

La GNYHA dijo que hacerlo va en contra del interés de las enfermeras en el sindicato porque obliga a los hospitales a gastar dinero que podría destinarse a las enfermeras, pero también aumenta la influencia de las enfermeras una vez que se emite el aviso de huelga. Una enfermera involucrada en las negociaciones estimó que el costo de las enfermeras comerciales es de alrededor de $ 10,000 por semana por enfermera de viaje. La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York estimó que la mera amenaza de una huelga ya ha costado hasta $32 millones a las agencias temporales, un costo que, según dijeron, podría aumentar a más de $90 millones si las enfermeras itinerantes tienen que reemplazarlas durante cinco o seis días.

“Nuestras salas de emergencia están respaldadas, la tripledemia está en su apogeo”, dijo Raske. "Incluso si un hospital tuviera una huelga, podría afectar a todo el sistema".

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York tiene hasta 12,000 miembros que amenazan con realizar huelgas en siete hospitales respectivos donde los contratos expiraron el 31 de diciembre.

El sindicato dice que los miembros están molestos por las proporciones de personal en los hospitales locales, las propuestas de contrato que sienten que empeoran drásticamente sus beneficios de atención médica (mientras pagan grandes bonificaciones a los ejecutivos) y la reciente decisión del alcalde Adams de hospitalizar a la fuerza a pacientes psiquiátricos. Todos esos elementos han dejado a los trabajadores con exceso de trabajo y agotados.

"No podemos limpiar al paciente a tiempo, no podemos dar medicamentos a tiempo, no hay descansos", dijo Allen. "El agotamiento fue real, así que dejamos la profesión y nos vamos a trabajar a una agencia de viajes que nos va a pagar más".

En un comunicado el lunes, un portavoz de Mount Sinai dijo que sus equipos de negociación "continúan haciendo esfuerzos de buena fe para lograr un contrato con NYSNA que sea justo para nuestra comunidad y responsable con respecto a la salud financiera a largo plazo de nuestra organización". Las enfermeras de Mount Sinai merecen el mejor ambiente de trabajo, salarios y beneficios posibles, y los buscamos incansablemente para beneficio de todos nuestros empleados".

La declaración agregó que el sistema hospitalario está "preparado para los cambios de personal, y haremos todo lo posible para garantizar que la atención de nuestros pacientes no se interrumpa y para minimizar las molestias para los pacientes".

El salario promedio de las enfermeras en Nueva York es de $93,000 y de $98,000 en la Ciudad de Nueva York, según confirmaron el sindicato de enfermeras y la GNYHA. Sin embargo, existe una gran disparidad entre el pago de enfermeras en hospitales privados y públicos, donde los salarios son casi $20,000 menos.

Todo esto se produce cuando la ciudad se enfrenta a lo que se denomina una tridemia: picos graves y simultáneos en las infecciones por COVID-19, la gripe y la afección respiratoria RSV.

La ciudad ya emitió un aviso (pero no un mandato) que sugiere que las personas vuelvan a usar máscaras en el interior.

Ricardo Villarini con los detalles.