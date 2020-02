Horrendo ataque a puñaladas en biblioteca de NY culmina en muerte

Un hombre de 25 años entró el martes a la Biblioteca Finkelstein Memorial, en Spring Valley y sin mediar palabra asestó varias puñaladas a una guardia de seguridad que se encontraba en la recepción del edificio.

Los testigos detuvieron al agresor hasta que llegó la policía, a la vez que auxiliaban a la víctima, de 52 años. La mujer murió debido a sus heridas pese al esfuerzo desesperado de los paramédicos. El ataque ocurrió a eso de las 2:45 p.m.

"Rezo por la familia de la víctima en este momento de dolor. Muchos en nuestra comunidad visitan la Biblioteca Finkelstein Memorial, es un lugar al que he llevado a mis propios hijos y siempre me he sentido seguro. Estoy extremadamente molesto por este acto de violencia que incita el miedo y el caos en nuestra comunidad unida”, expresó el senador estatal David Carlucci en un comunicado.

La Policía de Spring Valley no informó de inmediato el motivo del horrendo ataque, pero los testigos dijeron que fue sin provocación.