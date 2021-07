Hombre recibe sentencia de 12 años por violar y golpear de manera salvaje a una madre de Queens en 2018

NUEVA YORK - Un hombre de la Ciudad de Nueva York recibió su sentencia por violar de manera brutal y atacar a una madre que acababa de dejar a su hijo en la escuela en 2018 en Queens, informaron los fiscales.

El juez de la Corte Suprema de Queens, Ushir Pandit-Durant, condenó el martes a Ronald Williams, de 24 años, a 12 años de prisión después de que se declaró culpable de agresión e intento de abuso sexual contra la mujer de 52 años en Kew Gardens Hill.

Williams atacó a la mujer con tanta crueldad que la dejó irreconocible, según los fiscales. Agredió a la mujer poco después de las 8:00 a. m. del 30 de abril de 2018, día en que la arrastró hasta la escalera exterior de un edificio de apartamentos antes de abusar de ella sexualmente y golpearla.

Williams inicialmente se declaró inocente del cargo de agresión en primer grado, aunque los fiscales dijeron que le dijo a la Policía que había empujado a la madre de dos niños por las escaleras.

"No iba a violarla", dijeron los fiscales que le dijo a la Policía. También señalaron que él les dijo: "Le di un puñetazo en la cara un par de veces…a veces me enojo y me desmayo".

Williams, quien tenía un cargo de agresión en 2017 y vivía en un refugio en ese momento, dijo que no sabía cómo fue que los pantalones y la ropa interior de la mujer se quitaron, dijeron los fiscales. La encontraron sin ropa, con una fractura en el cuello y en el hueso orbitario. La madre necesitó una cirugía en el ojo y no se sabe cuándo saldrá de rehabilitación por sus lesiones.

Después de apelar inicialmente al público en busca de información para encontrar a Williams, la Policía lo encontró en un motel en Columbia, Carolina del Sur.