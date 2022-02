Hombre de NY que mató a un niño de 4 años cuando tenía 13 es liberado de prisión después de 28 años

Lo que debes saber Un hombre de Nueva York que mató a un niño de 4 años con una piedra en 1993 cuando él tenía 13 años fue liberado de prisión luego de obtener la libertad condicional en octubre pasado, dijeron las autoridades el martes.

Eric M. Smith, de 42 años, fue liberado del Centro Correccional de Woodbourne el martes después de cumplir 28 años por el asesinato de Derrick Robie, según el sitio web del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado.

Las autoridades dijeron que Smith atrajo al niño más joven a un área boscosa cerca de la casa de la víctima en Savona, en el oeste de Nueva York, y lo mató a golpes con una piedra.

Smith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado de nueve años a cadena perpetua. El caso atrajo mucha atención porque el acusado y la víctima eran muy jóvenes. A Smith se le concedió la libertad condicional el otoño pasado después de que se denegaran 10 solicitudes anteriores.

En su audiencia de libertad condicional del 5 de octubre, Smith culpó del ataque a la ira reprimida por haber sido intimidado por otros niños que lo atacaron por ser bajo, pelirrojo y con anteojos.

“Después de años de reflexión, mirando quién era entonces y qué estaba pasando, básicamente me convertí en el acosador que no me gustaba en todo lo demás de mi vida”, dijo Smith, según una transcripción de la audiencia.

Los padres de Derrick, Dale y Doreen Robie, se opusieron a la liberación de Smith cada vez que se consideró anteriormente. Un número de teléfono de Dale Robie no estaba en servicio el martes.

Smith les dijo a los funcionarios de libertad condicional que esperaba vivir inicialmente con su madre y luego mudarse con su prometida. No se reveló la dirección de su madre ni la identidad de su prometida.