Hochul sobre el temor de la nueva variante de COVID: “No estamos en modo alarmista”

Lo que debes saber Otra variante de COVID-19 está contribuyendo a aumentar los casos en Nueva York y en todo EE. UU. una vez más, pero el aumento porcentual es relativo. La tasa de casos nuevos móviles del estado por cada 100,000 residentes aumentó un 30 % la última semana, pero es la diferencia entre 8,3 y 10,8 casos por cada 100,000.

Los datos más recientes del Wadsworth Center muestran que Ómicron ha representado el 99,5 % de todas las muestras estatales positivas analizadas allí desde enero, mientras que la variante BA.2 ahora representa el 42 % de eso: la tasa de aumento en términos de prevalencia es más lenta de lo que era con la cepa original.

En este punto, no está claro si BA.2 está relacionado con casos más graves de COVID o si es más resistente a las vacunas, pero la OMS dice que es "inherentemente más transmisible". Se espera un repunte de casos, pero no un resurgimiento importante.

La gobernadora Kathy Hochul trató el lunes de tranquilizar a los neoyorquinos sobre las últimas preocupaciones sobre la variante de COVID-19 durante su primera sesión informativa en vivo sobre el tema desde que levantó la mayoría de los mandatos de uso de mascarillas estatales hace semanas. La demócrata agregó que el estado nunca dejó de prepararse para la siguiente fase.

Y esta fase, que presenta la aparición de una subvariante Ómicron BA.2, que puede ser más contagiosa que la cepa que hizo que los casos y las hospitalizaciones se dispararan en todo el mundo, no debe evaluarse sin el contexto adecuado, dijo.

Por ejemplo, el promedio de casos nuevos de siete días por cada 100,000 residentes de Nueva York aumentó un 30% en la última semana. Si bien eso puede parecer un aumento significativo, las cifras brutas no están tan alejadas, apuntó Hochul. Es la diferencia entre 8,3 nuevos casos de COVID por cada 100,000 habitantes y 10,8 nuevos casos continuos por cada 100.000.

Hace unos meses, el Estado estaba viendo 400 casos nuevos por cada 100,000 habitantes.

Y aunque la tasa de positividad móvil en todo el estado es la más alta desde finales de febrero, sigue estando un poco por debajo del 2%. El promedio móvil de la Ciudad de Nueva York es 1.4%.

Lo más alentador: las hospitalizaciones por COVID siguen siendo marcadamente bajas. El domingo, Hochul reportó 900 hospitalizaciones en todo el estado, el total más bajo desde el 2 de agosto. Las muertes diarias también son bastante estables, con Hochul reportando seis nuevas muertes por COVID durante la noche.

Y las tendencias de vacunación son las únicas que continúan con sus tendencias constantes, aunque no a un ritmo lo suficientemente rápido con respecto a los niños como les gustaría a los funcionarios de Nueva York.

En general, los números de COVID de Nueva York siguen siendo increíblemente bajos en comparación con el pico de enero, enfatizó Hochul, pero el estado está preparado para adaptarse según sea necesario.

“Estamos monitoreando los números intensamente”, dijo Hochul al referirse al reciente aumento de infecciones, mientras que las hospitalizaciones se mantienen en un mínimo de siete meses. "Nunca quitamos el pie del acelerador cuando se trata de nuestra preparación para enfrentar esta pandemia. Nunca chocamos los cinco para decir que se acabó. Nos estamos adaptando a las circunstancias y reabriendo de una manera que yo todavía creo que debe continuar".

“Hemos aprendido mucho. Sabemos cómo manejar esto. No estamos en modo alarmista”, agregó. "No estamos entrando en pánico por esto. Solo estamos viendo los números".

La demócrata pronunció sus comentarios desde el destacado Centro Wadsworth, uno de los principales laboratorios de secuenciación genómica del país que ha estado trabajando para aislar las cepas de COVID, entre otros esfuerzos pandémicos, durante los últimos dos años.

La variante más reciente, BA.2 u Ómicron "sigiloso", como algunos la llaman, no es exactamente nueva, pero se espera que se convierta en la cepa dominante en los EE. UU., según los expertos. En este momento, no hay evidencia de que BA.2 cause una enfermedad más grave o riesgo de hospitalización o que las vacunas contra el COVID actuales sean menos efectivas, pero se necesitan más datos.

Los datos de avance de Nueva York, por ejemplo, tienen un retraso de algunas semanas, por lo que no hay datos sobre casos de avance para residentes completamente vacunados disponibles después de la caída de micrones. Sus datos de reinfección, que se actualizaron por última vez la primera semana de marzo, no muestran ningún aumento en ese punto, con una tasa de reinfección de 0,7 por cada 100,000 residentes informados. Eso se mantuvo estable en comparación con la semana anterior y disminuyó ligeramente durante dos semanas.

Los datos más recientes del Centro Wadsworth muestran que omicron ha representado el 99,5% de todas las muestras positivas analizadas allí desde enero, mientras que la variante BA.2 ahora representa el 42% de esa parte, dijo el lunes uno de los científicos de Wadsworth.

"No es sorprendente, pero ha aumentado más lentamente en Nueva York y en otros lugares de EE. UU. que en muchos otros países", dijo sobre la tasa de crecimiento de su prevalencia.

Según la última actualización de los CDC, la variante BA.2 representa el 39 % de los casos de COVID que circulan en Nueva York y Nueva Jersey en este momento. En comparación, es responsable de una cuarta parte de las nuevas infecciones a nivel nacional. Su prevalencia se duplicó en aproximadamente una semana, pero su proporción de casos debería aumentar cuando los CDC actualicen sus datos de variantes el martes.

Entonces, ¿qué tan preocupado deberías estar? No mucho, dicen los expertos. El zar COVID entrante de la administración Biden y el nuevo comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York intentaron asegurar a un público demasiado ansioso a fines de la semana pasada que, si bien BA.2 puede provocar un aumento en los casos, no se espera, en este momento, que desencadene otro importante resurgimiento viral.

Sin embargo, a medida que Nueva York, y el resto de la nación, se embarcan finalmente en el regreso más cercano a la normalidad que han visto en años, los nervios son frágiles en todos los ámbitos, especialmente con un repunte que ya está en marcha. Pero solo se aplica a los casos en este momento.

En Nueva York, el promedio móvil de casos nuevos de siete días por cada 100,000 residentes aumentó un 30 % en la última semana, y aunque la tasa móvil de casos positivos es la más alta desde finales de febrero, se mantiene ligeramente por debajo del 2 %.

La historia es similar en la Ciudad de Nueva York, donde el promedio móvil de casos aumentó un 9 % con respecto a los promedios móviles de las cuatro semanas anteriores. Tanto las hospitalizaciones como las muertes están en declive, cayendo un 52 % y un 50 % en la misma métrica.

El nivel de alerta actual para los cinco condados es "bajo", según la herramienta de evaluación de riesgos basada en la comunidad que el alcalde presentó este mes para rastrear la amenaza.

No hay nada más bajo que eso.

Las últimas preocupaciones surgen dos semanas después de que la Ciudad de Nueva York levantara su mandato de uso de mascarillas para cientos de miles de estudiantes de escuelas públicas y su medida a prueba de vacunas contra el COVID para empresas.

Los niños menores de 5 años, que no cumplen el requisito para la vacunación, aún deben usar máscaras en el interior, pero el alcalde Eric Adams dijo que eso podría cambiar pronto.

El mandato de uso de máscaras para el transporte público, incluidos los subterráneos, los autobuses, los aeropuertos y los trenes, sigue vigente a nivel federal y local. Se espera que el Gobierno de EE. UU. revise esa regla el 18 de abril después de anunciar que se extendería un mes más.