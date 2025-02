Hochul afirma que se llegó a un acuerdo para poner fin a la huelga de trabajadores penitenciarios de Nueva York

NUEVA YORK -- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el jueves por la noche un acuerdo para poner fin a una huelga que ha sacudido al sistema penitenciario del estado durante más de una semana.

Hochul dijo que el estado y el sindicato de trabajadores penitenciarios en huelga acordaron términos vinculantes después de cuatro días de conversaciones de mediación.

Los trabajadores deben regresar a trabajar el sábado para evitar ser disciplinados por la huelga, según el mediador Martin Scheinman en un memorando de siete páginas que detalla el acuerdo, conocido como laudo vinculante por consentimiento.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El acuerdo incluye cambios para abordar la escasez de personal y disposiciones para minimizar los turnos obligatorios de horas extras de 24 horas.

Hochul dijo que el acuerdo mediado aborda muchas de las preocupaciones de los trabajadores, pone al sistema penitenciario estatal en el camino hacia operaciones seguras y evita futuros paros laborales no autorizados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Mi máxima prioridad es la seguridad de todos los neoyorquinos y, durante los últimos 11 días, he desplegado todos los recursos estatales posibles para proteger el bienestar de los funcionarios penitenciarios, la población encarcelada y las comunidades locales en todo Nueva York”, dijo Hochul en un comunicado.

El sindicato, New York State Correctional Officers & Police Benevolent Association, Inc., no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Los huelguistas obtuvieron varias concesiones clave, incluido un aumento temporal en el pago de horas extra, un posible cambio en la escala salarial y la suspensión de una ley de reforma penitenciaria a la que culparon de hacer que las cárceles sean menos seguras.

Durante el próximo mes, según el acuerdo, las horas extra se pagarán a una tasa de 2½ veces en lugar de la habitual 1½ veces el salario regular. El estado también acordó que dentro de los próximos cuatro meses terminará su análisis de una solicitud del sindicato para aumentar la categoría salarial de los oficiales y sargentos.

La ley de reforma, que limita el uso del aislamiento, permanecerá suspendida durante 90 días mientras el estado evalúa si su restablecimiento “creará un riesgo irrazonable” para la seguridad del personal y de los reclusos.

El estado y el sindicato también acordaron formar un comité para estudiar las ineficiencias operativas y de dotación de personal en cada instalación en un esfuerzo por aliviar la presión sobre el personal existente.

Los funcionarios penitenciarios comenzaron a hacer huelga el 17 de febrero para protestar por las condiciones de trabajo. Hochul desplegó a la Guardia Nacional en algunas prisiones para reemplazar a los trabajadores en huelga. La huelga laboral violó una ley estatal que prohíbe las huelgas de la mayoría de los empleados públicos. Varios reclusos han muerto durante la huelga.

Scheinman, un experimentado mediador que se desempeña como árbitro permanente de las Grandes Ligas de Béisbol, la Liga Nacional de Hockey y sus sindicatos, dijo que las partes demostraron "buena fe y un enorme compromiso para encontrar soluciones viables para la fuerza laboral".

"Lo que ha quedado claro durante la mediación es que la relación entre las partes y la fuerza laboral está tensa", escribió Scheinman en un memorando que explica el acuerdo. "Ningún problema, ley o política explica por sí solo la situación actual. Es obvio que esta erosión no se produjo de repente".

La Guardia Nacional se retirará de las prisiones estatales a medida que los funcionarios penitenciarios regresen al trabajo. En el acuerdo, los miembros de la Guardia Nacional que permanezcan en el lugar serán utilizados para evitar que se obligue a los trabajadores penitenciarios a trabajar un turno de horas extra de 24 horas.