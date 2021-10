Hochul detalla el plan de Nueva York para vacunar aniños de 5 a 11 años cuando sea aprobado

NUEVA YORK - La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul y su principal epidemióloga presentaron el miércoles sus planes más detallados para entregar cientos de miles de dosis de la vacuna contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años si los federales autorizan las inyecciones la próxima semana como se espera.

El Estado ha pedido por adelantado más de 380,000 dosis de la vacuna Pfizer, el único régimen que se está considerando actualmente para la autorización de uso de emergencia para niños de ese grupo de edad, en previsión del visto bueno y para garantizar un suministro suficiente.

Eso incluye más de 231,000 vacunas reservadas solo para la Ciudad de Nueva York, y cubre una variedad de proveedores, desde instalaciones de salud pública hasta hospitales, consultorios pediátricos, farmacias independientes y otros grupos.

"Es inminente. Va a suceder pronto", dijo Hochul. "Todos recordamos la frustración de los primeros días cuando había más personas que cumplían los requisitos de las que podían recibir la vacuna. No volveremos a ir a ese lugar".

Hochul animó a los padres y cuidadores que tengan preguntas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna Pfizer a que soliciten ahora respuestas de sus fuentes de confianza. Y presentó una fuente en la que dice que se puede confiar, la directora de epidemiología del estado y madre de tres hijos, con dos niños de entre 5 y 11 años, para aclarar el punto.

La Dra. Emily Lutterloh, que encabezará los esfuerzos del estado para vacunar a los niños de ese grupo de edad, que incluye a más de 1,5 millones, también encabezará la campaña estatal para convencer a los padres de que al menos tengan la discusión sobre la vacuna con pediatras y otros expertos en quienes confían, dijo Hochul.

"Todos queremos volver a la normalidad y la forma más rápida de hacerlo es comenzar a vacunar a este grupo", dijo Lutterloh, quien tiene décadas de experiencia en investigación médica y doctorado. "Necesitamos que los pediatras hablen con los padres y alienten a aquellos que cumplen los requisitos para recibirlo…tiene sentido hacerlo".

Lutterloh sugirió que los padres tomen algunos pasos antes de las audiencias federales de la próxima semana sobre la vacuna Pfizer: Pregúntele a su pediatra si la vacuna está disponible, haga cualquier pregunta y luego programe sus citas. Ella alentó por separado a los pediatras a comenzar a programar esas citas y comunicarse con el Estado con preguntas. También se organizarán seminarios web informativos para ayudar en la preparación.

La gobernadora y el principal epidemiólogo dijeron que quieren que la logística esté lista antes de la aprobación. La FDA aprobó esta semana la vacuna de Pfizer para uso de emergencia para niños de 5 a 11 años, un primer paso fundamental. La semana que viene, la agencia podría otorgar esa autorización. Suponiendo que eso suceda, un panel de los CDC se reunirá a fines de la próxima semana para discutir las recomendaciones. Su orientación debería llegar la primera semana de noviembre.

Y Hochul asegura a los neoyorquinos de todo el estado que está preparada.

"Este es realmente un gran avance", dijo Hochul sobre la decisión esperada. "Así es como podemos protegerlos. Nos dirigimos a un momento en el que más niños están adentro, expuestos, cansados ​​de usar mascarillas. Sabemos que una vez que reciban esta vacuna estarán a salvo".

La demócrata dijo que el Estado ha tenido conversaciones con varios tipos de proveedores durante semanas con respecto a la planificación, que involucrará centros de salud, consultorios pediátricos, socios estatales de salud y programas escolares. Hochul dijo que más de 350 distritos escolares ya han indicado que planean organizar eventos de vacunación para niños de 5 a 11 años.

"Le hemos pedido a los distritos escolares que nos digan cómo quieren hacerlo", dijo. "Hay muchas formas de hacerlo".

Por ahora, la gobernadora espera depender principalmente de las oficinas de pediatría para llevar a cabo la mayor parte de las vacunas para los niños de 5 a 11 años, dado el factor de confianza y relación con las familias individuales y sus comunidades más amplias. Ella dice que podría volver a ampliar fácilmente los sitios de vacunación masiva, pero no espera que exista esa demanda.

"Creo que la mayoría de los padres se sentirán más cómodos en un lugar donde conozcan a la persona que administra la vacuna, especialmente para los niños más pequeños … así que dejaremos que las oficinas del pediatra se encarguen de esto por ahora", dijo Hochul. Además, agregó que anticipa que las escuelas también serán una parte importante de la ecuación.

Cuando se le preguntó si espera que los mandatos de vacunación se conviertan en parte del programa para estudiantes que cumplen los criterios, Hochul se hizo eco de los sentimientos que expresó desde antes de que asumiera el cargo de gobernadora: "Esa es una posibilidad. Está sobre la mesa".

"Quiero empoderar a los padres y a las escuelas para que hagan lo correcto primero, pero si no vemos un cumplimiento adecuado o empezamos a ver que las cifras comienzan a aumentar, esto es lo que estamos monitoreando de cerca, si empiezo a ver la tasa de infección subiendo, subiendo las tasas de hospitalización, más niños afectados, no tendré otra opción", dijo Hochul. "Pero ahora mismo, los números son buenos. Es de esperar que los padres hagan lo correcto y yo estaré atenta a esa situación".

La pregunta sobre el mandato se ha convertido en un tema de consideración para el año escolar de otoño de 2022, dijo Hochul, pero reiteró que no evitaría hacer un movimiento antes si fuera necesario. Ella espera que no llegue a eso. Actualmente, no existen mandatos de vacunación contra el COVID-19 para los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York.

El alcalde Bill de Blasio, cuya administración supervisa el distrito escolar público más grande del país en la Ciudad de Nueva York, ha dicho que se opone a tales mandatos para los niños en este momento. Después de los desafíos del último año y medio, dice que quiere a niños en clase.

A principios de esta semana, de Blasio también presentó los planes de la ciudad para entregar vacunas COVID-19 a niños de 5 a 11 años. Dijo que podrían comenzar a administrarse el primer fin de semana de noviembre, del 5 al 6 de noviembre, si el proceso federal sale como se espera.

"Es posible que estemos comenzando un fin de semana", dijo de Blasio el martes, indicando que el sábado 6 o el domingo 7 de noviembre podría ser cuando las vacunas podrían comenzar a administrarse a los niños de ese grupo de edad.

Eso daría tiempo a los más jóvenes que cumplen el criterio para estar completamente protegidos para Navidad.

La gobernadora también anunció 23 nuevos sitios de Vax to School para aumentar las tasas de vacunación entre los niños que ya cumplen el criterio para recibir la vacuna. Hasta el martes, casi el 64 por ciento de los menores de 12 a 15 años en el estado habían recibido al menos una dosis de vacuna, al igual que casi el 73 por ciento de los jóvenes de 16 a 25 años.

En Nueva Jersey, la comisionada de Salud del estado, Judith Persichilli, dijo el miércoles que "estarán preparados para vacunar a los niños más pequeños". Hay aproximadamente 760,000 niños en el rango de edad de 5 a 11 años en el estado, para quienes han ordenó por adelantado 205,000 dosis pediátricas de la vacuna Pfizer.

Persichilli dijo que los sitios comenzarán a recibir envíos de la vacuna para niños "tan pronto como se otorgue la aprobación". Los 21 condados del estado tendrán sitios listos para comenzar a vacunar a los niños. El Estado dijo que el 62 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años han recibido al menos una dosis hasta ahora.

La semana pasada, la revisión de la FDA confirmó los resultados de Pfizer que muestran que la inyección de dos dosis fue casi un 91% efectiva para prevenir infecciones sintomáticas en niños pequeños. Los investigadores calcularon la cifra basándose en 16 casos de COVID-19 en jóvenes que recibieron inyecciones simuladas frente a tres casos entre niños vacunados.

No se reportaron enfermedades graves entre ninguno de los jóvenes, pero los vacunados tenían síntomas mucho más leves que sus contrapartes no vacunados.

La mayoría de los datos del estudio se recopilaron en los EE. UU. durante agosto y septiembre, cuando la variante delta se había convertido en la cepa del COVID-19 dominante.

La revisión de la FDA no encontró efectos secundarios nuevos o inesperados. Los que ocurrieron en su mayoría consistieron en dolor en los brazos, fiebre o dolor.

Sin embargo, los científicos de la FDA señalaron que el estudio no fue lo suficientemente grande como para detectar efectos secundarios extremadamente raros, incluida la miocarditis, un tipo de inflamación cardíaca que ocasionalmente ocurre después de la segunda dosis.