Hochul anuncia ayuda financiera para asistir a las comunidades asiático-estadounidenses afectadas por el COVID

Nueva York designará $ 10 millones para organizaciones que brindan servicios a las comunidades asiático-estadounidenses que se vieron afectadas de manera desproporcionada por la pandemia deL COVID-19, dijo el sábado la gobernadora Kathy Hochul.

Los fondos se distribuirán a grupos comunitarios a través de la Federación Asiática Estadounidense (AAF), la Coalición para Niños y Familias Asiáticos Estadounidenses (CACF) y el Consejo de Planificación Chino-Estadounidense (CPC), así como otras organizaciones. Habrá un enfoque en los programas y proveedores comunitarios que brindan servicios y programas de apoyo directamente a las comunidades asiático-americanas de Nueva York. Esta será la mayor inversión en la comunidad asiático-estadounidense en la historia del estado.

La organización Asian American Federation (AAF) recibirá un total de $ 6.8 millones en financiamiento destinado a reforzar el apoyo comunitario ofrecido por una red de organizaciones que han sido testigos de un aumento repentino en la demanda de servicios debido a la pandemia.

AAF dirigirá los fondos a 59 organizaciones comunitarias que se enumeran a continuación que brindan servicios directos, administración de casos y apoyo de salud mental que atienden a los neoyorquinos asiáticos en todo el estado de Nueva York. Además, la Asamblea del Estado de Nueva York está destinando $1.4 millones en ayuda legislativa a otras 40 organizaciones que sirven a una amplia variedad de comunidades en Nueva York.

Las siguientes organizaciones recibirán ayudas de AAF:

A Place for Kids

Academy of Medical & Public Health Services

Adhikaar for Human Rights and Social Justice

Arab American Association of New York

Arab-American Family Support Center

Asian American Arts Alliance

Asian American Community Empowerment

Asian American Legal Defense and Education Fund

Asian Americans for Equality

Asian Pacific Islander American Public Affairs

Bridges From Borders

Brooklyn Chinese-American Association

Brooklyn Community Improvement Association

Burmese Community Services

Caribbean Equality Project

Center for the Integration and Advancement of New Americans

Chhaya Community Development Corporation

Chinatown Partnership LDC

Chinatown YMCA

Chinese American IPA

Chinese American Social Services Center

Chinese Consolidated Benevolent Association

Chinese Progressive Association

Chinese-American Family Alliance for Mental Health

CMP

Council of Peoples Organization

Damayan Migrant Workers Association

Desis Rising Up and Moving

Garden of Hope

Hamilton-Madison House

Homecrest Community Services

Immigrant Social Services

India Home

Jahajee Sisters

Japanese American Association of New York

Japanese American Social Services, Inc.

Karen Society of Buffalo

Korean American Family Service Center

Korean Community Services of Metropolitan New York

Laal NYC

Mekong Center NYC

Midtown Utica Community Center

Migrant Center

MinKwon Center

Refugees Helping Refugees

Sakhi for South Asian Women

Sapna NYC

Sikh Coalition

South Asian Council for Social Service

South Asian Youth Action

Turning Point for Women and Families

United Chinese Association of Brooklyn

Womankind (formerly NYAWC)

Women for Afghan Women

YWCA of Queens

La Coalición para Niños y Familias Asiático-Americanos recibirá más de $1 millón y se asociará con una gran cantidad de organizaciones -- incluyendo Apex for Youth, el Centro de Apoyo a la Familia Árabe-Americana, Asian-Americans for Equality, Chinese-American Planning Council, South ¡Acción de la juventud asiática! Korean American Family Service Center, MinKwon Center for Community Action y Mekong NYC, para mejorar los servicios para jóvenes y adultos jóvenes dirigidos a las comunidades asiático-americanas centrándose en el desarrollo socioemocional y el bienestar mental.

El Chinese-American Planning Council (CPC), una organización de servicios sociales que crea un cambio social positivo, recibirá casi $700.000 para ayudar a empoderar a las comunidades asiáticas, inmigrantes y de bajos ingresos en la Ciudad de Nueva York al garantizar que tengan un acceso equitativo a los recursos y las oportunidades necesarias para prosperar. El financiamiento apoyará los programas y servicios comunitarios culturalmente competentes y lingüísticamente apropiados de CPC para mejorar los determinantes sociales de la salud de niños, jóvenes, estudiantes, familias y personas mayores. A través de esta iniciativa, ampliarán el acceso público a los recursos, ampliarán el servicio de la fuerza laboral, mejorarán la gestión integral de casos y ampliarán el desarrollo de la primera infancia.

"La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en tantas comunidades vulnerables y marginadas en todo el estado de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "La comunidad asiático-estadounidense se vio especialmente afectada, no solo por el virus, sino también por un aumento en el odio y los delitos violentos. Con esta financiación de $10 millones, estamos enviando un mensaje contundente de que el odio no tiene hogar aquí, y continuaremos para estar hombro con hombro con nuestras hermanas y hermanos en la comunidad asiático-estadounidense".