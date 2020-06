Terrence Floyd, hermano de George Floyd, se reunirá con el comisionado de policía Dermot Shea en una iglesia en Brooklyn a casi una semana de protestas y manifestaciones en la Ciudad de Nueva York y en toda la nación.

Se espera que Floyd y Shea conversen con la prensa junto al reverendo y activista de los derechos civiles Kevin McCall en The House of The Lord Church, en Atlantic Avenue.

McCall pronunciará palabras de paz antes de una marcha en memoria de George Floyd.