Harvey Weinstein comparecerá ante tribunal mientras se acerca su nuevo juicio

El nuevo juicio #MeToo de Harvey Weinstein, que se llevará a cabo el próximo mes, será en gran medida una versión abreviada del original, con una importante adición: un cargo basado en la acusación de una mujer que no formó parte del primer caso.

El miércoles se pondrá de manifiesto cómo se desarrollará la repetición del proceso contra el magnate cinematográfico caído en desgracia, cuando un juez emita fallos sobre diversos temas, como el alcance del testimonio de la acusadora y los posibles testigos expertos.

Se espera que Weinstein, de 72 años, comparezca ante el tribunal cuando el juez Curtis Farber dicte sentencia.

Su nuevo juicio está programado para comenzar el 15 de abril en un tribunal estatal de Manhattan, casi un año después de que el máximo tribunal de Nueva York anulara su condena de 2020 por cargos de violación y agresión sexual.

En su última comparecencia ante el tribunal, en enero, Weinstein imploró a Farber que comenzara el nuevo juicio antes. Le dijo al juez: "No sé cuánto tiempo más podré aguantar" con cáncer, problemas cardíacos y las duras condiciones en el complejo carcelario de Rikers Island, en la Ciudad de Nueva York, donde se encuentra recluido.

Weinstein está siendo juzgado nuevamente por los cargos de haber practicado sexo oral a la fuerza a una asistente de producción de cine y televisión en 2006 y de haber violado a una aspirante a actriz en 2013. El cargo adicional, presentado en septiembre pasado, alega que forzó sexo oral a otra mujer en un hotel de Manhattan en 2006.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, declaró en documentos judiciales que la mujer, cuya identidad no ha sido pública, se presentó ante la fiscalía pocos días antes del inicio del primer juicio de Weinstein, pero no formó parte de ese caso.

Los fiscales afirmaron que no investigaron las acusaciones de las mujeres después de que Weinstein fuera declarado culpable y condenado a 23 años de prisión, pero las revisaron y consiguieron una nueva acusación después de que el Tribunal de Apelaciones del estado anulara su condena en abril pasado.

Farber dictaminó en octubre combinar la nueva acusación formal y los cargos existentes en un solo juicio.

Los abogados de Weinstein sostienen que la fiscalía lo perjudicó al esperar casi cinco años para presentar el cargo adicional, sugiriendo que habían optado por no incluir la acusación en su primer juicio para poder usarla más adelante si se revocaba su condena.

Weinstein ha negado haber violado o agredido sexualmente a nadie.

El mes pasado, Weinstein incorporó a Jennifer Bonjean, abogada que ha representado a Bill Cosby y R. Kelly, a un equipo legal que incluye a los abogados defensores Arthur Aidala, Diana Fabi Samson y el exjuez Barry Kamins.

Al anular la condena de Weinstein, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que el juez de primera instancia, James M. Burke, permitió injustamente el testimonio en su contra basándose en acusaciones de otras mujeres que no formaban parte del caso. Burke ya no ocupa el estrado y dicho testimonio no formará parte del nuevo juicio.

Weinstein fue condenado en Los Ángeles en 2022 por otra violación. Su condena de 16 años de prisión en ese caso sigue vigente, pero sus abogados apelaron en junio, argumentando que no tuvo un juicio justo.