Guía sobre el toque de queda en NYC: ¿La policía puede imponer multas por incumplir la orden?

Han pasado 77 años desde la última vez que el gobierno neoyorquino impuso un toque de queda drástico debido a disturbios.

El 4 de agosto de 1943, el alcalde Fiorello LaGuardia anunció el toque de queda a las 10:30 p.m. de ese día tras movilizaciones que dejaron cinco muertos y al menos 500 heridos, esto a raíz de la muerte de un soldado afroamericano a manos de un oficial blanco.

Ahora, los neoyorquinos experimentan una situación similar con un toque de queda que inicia cada día a las 8 p.m. tras una oleada de manifestaciones violentas, saqueos y disturbios en protesta por la muerte de George Floyd.

Si bien el toque de queda estará vigente hasta las 5 a.m. del lunes 8 de junio, entre los neoyorquinos imperan bastantes dudas sobre los lineamientos y las sanciones.

AQUÍ PUEDES VER LA GUÍA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK SOBRE EL TOQUE DE QUEDA.

La orden ejecutiva de emergencia emitida por el alcalde Bill de Blasio el martes señala que cualquier neoyorquino, excepto los trabajadores esenciales, deberán permanecer en casa todas las noches desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m.

El toque de queda entra en efecto tres horas antes de las 11 p.m., según lo establecido en la orden ejecutiva del 1 de junio.

Además, queda prohibido el tránsito vehicular a lo largo de la calle 96 en Manhattan durante las horas del toque de queda, a excepción de los residentes, los trabajadores esenciales, los autobuses del sistema de transporte público y los camiones de entrega de comestibles.

¿EL TOQUE DE QUEDA ES OBLIGATORIO?

Sí, a menos que una persona necesite salir con urgencia por razones médicas o si es un trabajador de primera línea o esencial.

ESTÁN EXENTOS: Policías, bomberos, técnicos médicos de emergencia, doctores, enfermeras y repartidores de alimentos, además de otros trabajadores esenciales y desamparados.

¿QUÉ OCURRE SI NECESITO PASEAR A MI MASCOTA?

La pautas de la ciudad permiten el paseo de mascotas, pero solo en las inmediaciones de la residencia. El propietario debe tener la facilidad de refugiarse en casa de inmediato en caso de una eventualidad.

ENTONCES, ¿LOS REPARTIDORES DE COMIDA SÍ PUEDEN CONTINUAR TRABAJADO?

Sí. La entrega de alimentos se considera un trabajo esencial.

¿PUEDO SALIR POR COMIDA AL SUPERMERCADO?

No. La orden ejecutiva prohíbe salir a cualquier persona que "no esté realizando un trabajo esencial" durante las horas del toque de queda.

¿PUEDO SALIR DE CASA SI EN MI VECINDARIO NO HAN OCURRIDO EVENTOS VIOLENTOS?

No. Las pautas de la ciudad son claras: a menos que esté realizando un trabajo esencial o se disponga a viajar para realizarlo, los residentes no pueden salir de casa.

¿QUÉ OCURRE SI PERMANEZCO EN EL PATIO DE MI CASA DURANTE EL TOQUE DE QUEDA?

Las pautas de toque de queda se centran solo en los espacios públicos y en las áreas exteriores adjuntas a la vivienda, como las calles aledañas.

¿ES PERMITIDO TOMAR UN TAXI O CUALQUIER OTRO VEHÍCULO DE ALQUILER PARA VIAJAR SEGURO?

No. La ciudad no permite que vehículos de alquiler, como los de Uber y Lyft, ofrezcan el servicio desde de las 8 p.m. hasta las 12:30 a.m., aunque los taxis amarillos y verdes pueden circular solo para trasportar a trabajadores esenciales.

Los vehículo de alquiler que infrinjan la orden recibirán multas de hasta $500.

¿LA POLICÍA ME MULTARÁ O ARRESTARÁ SI NO RESPETO EL TOQUE DE QUEDA?

El alcalde Bill de Blasio dijo que todas las personas que no están exentas "tendrán todas las oportunidades de regresar a casa". Sin embargo, si un individuo se niega a regresar de forma continua, entonces el NYPD si considerará imponer una multa o bien, otras acciones. Sin embargo, la ciudad no aclaró si esto implica un arresto.

¿POR QUÉ SE EXTENDIÓ EL TOQUE DE QUEDA?

El alcalde De Blasio explicó que su decisión de extender el toque de queda permitiría a la Policía abordar mejor "cualquier situación en la que alguien intente actos violentos contra una persona o propiedad".