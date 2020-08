Guía para ejercer el voto en ausencia o por correo en el área triestatal

Desde la presidencia de los Estados Unidos y la elección de varios congresistas hasta la gubernatura en 11 estados. Hay mucho en juego en las elecciones del 3 de noviembre, pero en torno a los comicios circula demasiada información confusa y a menudo inexacta, es por eso que TELEMUNDO 47 verificó algunos conceptos determinantes, en especial para el votante hispano.

PRIMERO, es necesario que se registre si usted desea votar. Cada estado tiene diferentes reglas y fechas límite, y esas pautas pueden cambiar a medida que cada Junta de Elecciones evalúa el impacto de la pandemia.

REGISTRARSE PARA VOTAR EN NUEVA YORK

Puede usar la solicitud de registro electrónico de votantes en línea del DMV para registrarse para votar o para actualizar la información que tiene archivada en la Junta Electoral del Estado de Nueva York.

Usted puede actualizar su nombre, dirección y preferencia de partido.

DOCUMENTOS NECESARIOS

Su licencia de conducir, permiso o identificación de no conductor emitida por el DMV del estado de Nueva York

Número de identificación y el número de documento.

El código postal registrado con el DMV.

Los últimos 4 dígitos de su número de seguro social (SSN)

Si tiene problemas para registrarse en línea, asegúrese de ingresar:

Su número de documento de identidad correcto. Es fácil mezclar caracteres, como el número '1' para la letra 'I'.

El código postal que está registrado, puesto que es posible que el estado no esté al tanto de una mudanza reciente.

Si creó una cuenta MyDMV antes, entonces puede iniciar sesión para acceder a la aplicación de registro de votantes.

Si no tiene una identificación reciente emitida por el DMV del estado de Nueva York (licencia, permiso o identificación de no conductor) o nunca ha tramitado un documento de identificación del DMV del estado de Nueva York, entonces no podrá registrarse en línea. Tendrá que hacerlo por correo o en persona.

POR CORREO

Para registrarse por correo, visite el sitio web de la Junta Electoral del Estado de Nueva York para descargar un formulario de registro de votantes. El formulario proporciona la dirección postal de su Junta Electoral local.

EN PERSONA

Puede registrarse para votar en la junta electoral de su condado o en un centro de registro de una agencia del estado de Nueva York. Visite la página web de Registro de votantes en la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York para obtener más información.

¿QUÉ SUCEDE CON MI SOLICITUD DE REGISTRO DE VOTANTES?

La solicitud de registro electrónico de votantes se transfiere del DMV a la Junta Electoral de su condado o ciudad para su revisión. Una vez procesado, su condado o ciudad le notificará que está registrado para votar o que se necesita información adicional para completar su solicitud. (Por favor, espere hasta seis semanas para recibir noticias de la Junta Electoral de su condado o ciudad. Si después de 6 semanas no ha tenido noticias de ellos, comuníquese con ellos al número de teléfono o la dirección que se proporciona en el sitio web de la Junta Electoral del Estado de Nueva York.

El DMV no aprueba ni niega las solicitudes de registro de votantes. Solo envía la solicitud a la Junta Electoral del Condado o de la Ciudad para su revisión.

FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE

Regístrese para votar antes del 9 de octubre. (Algunas personas, aquellas que son dadas de baja honorablemente del ejército o se convierten en ciudadanos naturalizados después del 9 de octubre, pueden registrarse en persona antes del 24 de octubre). Su registro de votante debe llevar el matasellos del 9 de octubre y debe ser recibido como máximo hasta el 14 de octubre si lo hace por correo postal.

VOTO TEMPRANO

Los condados deben ofrecer el voto anticipado a partir del 24 de octubre.

VOTO EN AUSENCIA

Puede descargar una solicitud de voto en ausencia aquí. La fecha límite para presentar la solicitud por correo es el 27 de octubre. y para presentar la solicitud en persona es el 2 de noviembre.

PRESENTAR UNA BOLETA DE VOTO EN AUSENCIA

Anteriormente, las boletas de voto en ausencia debían tener matasellos (o entregarse en persona) antes del 3 de noviembre y recibirse antes del 10 de noviembre, pero la Legislatura aprobó un paquete de leyes que permite el matasellos el día de la elección, esto debido a los problemas con el correo postal.

LEYES QUE PROTEGEN EL DERECHO AL VOTO DURANTE LA PANDEMIA

La Legislatura estatal aprobó varios proyectos de ley para facilitar el voto por correo durante la pandemia, lo que incluye permitir a los votantes citar el temor al coronavirus para votar en ausencia.

HAGA CLICK AQUÍ PARA AVERIGUAR MÁS.

REGISTRARSE PARA VOTAR EN NUEVA JERSEY

Para registrarse en Nueva Jersey debe tener al menos 17 años, aunque no puede votar hasta que haya cumplido los 18. También debe ser un residente del condado durante 30 días antes de las elecciones.

Deberá completar una solicitud de registro de votantes y / o un formulario de afiliación a un partido. Deberá presentar la solicitud al Comisionado de Registro del Condado o al Superintendente de Elecciones de su condado.

ABRE AQUÍ para ubicar la oficina correspondiente en cada condado.

IMPORTANTE. Aquellos que estén cumpliendo una sentencia de encarcelamiento como resultado de una condena por un delito cometido en Nueva Jersey en otro estado no pueden registrarse para votar.

FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE

Debe registrarse para votar antes del 13 de octubre. Puede descargar un formulario de registro de votantes aquí.

VOTO TEMPRANO

En Nueva Jersey no hay voto anticipado, pero se puede votar en ausencia o en persona.

PRESENTAR UNA BOLETA DE VOTO EN AUSENCIA

Debido a la pandemia, Nueva Jersey enviará automáticamente las boletas a todos los votantes.

Las boletas deben tener matasellos (o entregarse en persona) antes del 3 de noviembre y ser recibidas antes del 10 de noviembre, o recibidas antes del 5 de noviembre si no tienen matasellos debido a un error postal.

ABRA AQUÍ PARA MÁS DETALLES.

REGISTRARSE PARA VOTAR EN CONNECTICUT

Connecticut ofrece a los votantes la opción de registrarse en línea mediante un portal fácil de navegar. ABRA AQUÍ para registrarte.

En caso de que sea por correo, es recomendable que adjunte la solicitud de registro de votante en un sobre, ya que el Servicio Postal no puede garantizar la entrega intacta de un formulario impreso en papel de oficina estándar.

Usted no es un votante hasta que su solicitud sea aprobada por el Registro de Votantes. Debería recibir una confirmación dentro de las 3 semanas. En caso contrario, deberá comunicarse con su oficina electoral correspondiente.

Tome en cuenta que se requiere de un período de espera de 3 meses para cambiar de partido.

Corte de registro para las elecciones presidenciales: hasta el séptimo día antes de los comicios.

FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE

Puede registrarse para votar de la manera habitual (por ejemplo, en línea, por correo) antes del 27 de octubre. También puede registrarse y votar simultáneamente en persona en un lugar designado para la inscripción el día de las elecciones el 3 de noviembre.

VOTO TEMPRANO

En el estado no hay voto anticipado, pero se puede votar en ausencia o en persona.

VOTO EN AUSENCIA

El estado enviará por correo las solicitudes de voto en ausencia a todos los votantes activos; también puede descargar una solicitud de voto en ausencia aquí. Los funcionarios electorales deben recibir su solicitud antes del 2 de noviembre (si no la presenta en persona, asegúrese de presentar la solicitud con suficiente antelación para que su boleta tenga tiempo de llegarle antes del día de las elecciones).

Las boletas de voto en ausencia deben recibirse antes del 3 de noviembre.

AQUÍ ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN.