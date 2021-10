GUÍA: NJ realiza por primera vez la votación anticipada, esto es lo que debes saber

Las elecciones de este otoño serán un poco diferentes a las de años pasados en Nueva Jersey, pues el estado realiza por primera vez la votación anticipada, una opción para quienes temen que su voto por correo no llegue a tiempo o para aquellos que prefieren no hacer fila al acudir a las urnas el 2 de noviembre.

TELEMUNDO 47 te presenta la siguiente guía si tienes dudas sobre la votación anticipada en el Estado Jardín.

¿QUÉ ES LA VOTACIÓN ANTICIPADA?

La votación anticipada amplía las opciones que tienen los votantes registrados para emitir su voto en ciertas elecciones al permitirles usar máquinas en los lugares de votación antes del día de las elecciones primarias y generales. En el caso de Nueva Jersey, un proyecto de ley (S3203) promulgado esta primavera que establece la votación anticipada permite a los votantes visitar lugares de votación entre el 23 y el 31 de octubre para emitir el voto antes del día de las elecciones el 2 de noviembre.

¿POR QUÉ NUEVA JERSEY OFRECE AHORA LA OPCIÓN DE VOTACIÓN ANTICIPADA?

Los funcionarios estatales tenían como fin ampliar el acceso al voto en el estado al impulsar la legislación.

"La votación anticipada en persona fortalecerá nuestra democracia al brindar a los votantes más opciones para emitir su voto", dijo la secretaria de Estado, Tahesha Way, en una conferencia de prensa en la que se anunció la legislación.

También es una práctica ampliamente adoptada en la mayoría del país, incluido el estado vecino de Nueva York. Un informe del Centro para la Innovación e Investigación Electoral que examina el acceso al voto en los 50 estados y Washington, D.C., encontró que 32 estados ofrecen a los votantes acceso tanto a una boleta por correo como a la votación anticipada.

¿CUÁNDO COMIENZA LA VOTACIÓN ANTICIPADA EN NUEVA JERSEY?

Los votantes pueden emitir su voto en los lugares de votación anticipada en todos los condados a partir del 23 de octubre y hasta el 31 de octubre, lo que les da a los votantes nueve días adicionales para emitir su voto. Las urnas estarán abiertas de 10 a.m. a 8 p.m. de lunes a sábado, y de 10 a.m. a 6 p.m. los domingos. No es necesario concertar una cita.

¿DÓNDE PUEDO EMITIR MI VOTO TEMPRANO?

Cada condado, dependiendo de su tamaño, designará un mínimo de tres a 10 lugares de votación para la votación anticipada en persona. Los votantes deben ir a un sitio dentro de su condado. Los condados proporcionan información sobre la ubicación de la encuesta y actualmente se está actualizando.

Visita https://www.nj.gov/state/elections/vote-early-voting.shtml para ubicar el centro de voto que te corresponde.

¿QUÉ PASA SI EN EL PASADO HE VOTADO POR CORREO?

No te preocupes si ya estás registrado para votar por correo en las elecciones generales de 2021, aún puedes optar por participar en la votación anticipada. Aunque la fecha límite para optar por no votar por correo con el secretario del condado era el 31 de agosto, si has recibido tu papeleta para el voto por correo pero no has votado, aún puedes votar mediante una boleta provisional impresa en tu lugar de votación.

Según la División de Elecciones del estado, una boleta provisional la emite un votante cuyos criterios para votar no pueden ser confirmados en las urnas el día de las elecciones o si ha solicitado una boleta de votación por correo. Si, después de la elección, se determina que el votante que emitió la balota provisional cumplía los criterios para votar, se contará la balota.

¿EXISTE RIESGO DE FRAUDE ELECTORAL CON LA VOTACIÓN ANTICIPADA?

El estado ha tomado precauciones para garantizar que los votantes no puedan emitir su voto en más de un lugar de votación. La votación anticipada requiere equipo nuevo, incluidos libros electorales electrónicos donde los votantes firman sus nombres, reemplazando los viejos de papel, una adición crucial, ya que los votantes pueden ir a cualquiera de los mega sitios dentro de sus condados. Esta base de datos centralizada se asegurará de que los votantes no puedan votar en más de un sitio, dijeron los funcionarios.

Además, dado que los votantes de cualquier precinto pueden ir a cualquier megasitio, los funcionarios deben poder imprimir boletas personalizadas para cada votante según el lugar donde viva la persona. Los nuevos estándares estatales también requieren que los condados utilicen máquinas de votación que produzcan un registro en papel de los votos emitidos, lo que permite a los funcionarios realizar un recuento manual de las boletas si es necesario.

¿CUÁNDO SE CONTARÁN LAS BOLETAS DE VOTACIÓN ANTICIPADA?

Es posible que puedas emitir el voto antes como parte de la votación anticipada, pero eso no significa que los resultados estarán disponibles antes. Las boletas de votación anticipada no se pueden contar por adelantado, según la ley estatal.

Las directrices estatales estipulan además que "es absolutamente fundamental que los resultados no se hagan públicos ni se comuniquen de forma privada antes del cierre de las urnas el día de las elecciones".

Aquellos que divulguen los resultados de las boletas votadas antes del cierre de las urnas el día de las elecciones están "sujetos a las sanciones establecidas por la ley".

¿CUÁNDO SE DIVULGARÁN LOS RESULTADOS?

Los resultados de las papeletas emitidas durante la votación anticipada permanecerán confidenciales y solo se divulgarán después de que las urnas hayan cerrado el día de las elecciones. Si bien los resultados de todos los tipos de votación (votación anticipada, día de las elecciones y votación por correo) deben integrarse, hay cierto margen para separar la integración de los resultados en las “Declaraciones de la noche de las elecciones” del conjunto de resultados formal y certificado. Por ejemplo, las pautas estatales permiten a los condados publicar conjuntos separados de votación anticipada, el día de las elecciones y los resultados de la votación por correo en la noche de las elecciones.

¿TODAVÍA TIENES PREGUNTAS SOBRE LA VOTACIÓN ANTICIPADA?

Puedes llamar al 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) o visitar el portal de información para votantes de Nueva Jersey para obtener detalles adicionales.