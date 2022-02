Grupos de ética quiere una investigación sobre la ayuda gratuita que recibió el exgobernador Cuomo

Los grupos de buen Gobierno señalaron que la Comisión de Ética de Nueva York debería investigar si el exgobernador Andrew Cuomo violó la ley al aceptar la ayuda gratuita de un grupo de exasesores que trabajaron para defenderlo de las acusaciones de acoso sexual.

La ley de ética de Nueva York prohíbe que los funcionarios públicos acepten obsequios o servicios por valor de más de $15 de cabilderos y empresas que hacen negocios con el estado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los infractores pueden enfrentar multas de hasta $25.000 o la posibilidad de cargos penales.

Cuando los primeros acusadores de Cuomo se presentaron, recurrió a un equipo de asesores externos, exmiembros de su administración, que le brindaron al demócrata asesoramiento estratégico y ayuda en relaciones públicas.

Varios de esos exasistentes trabajaron para empresas que presionan al estado o han tenido contratos estatales.

La prohibición de obsequios de Nueva York no se aplica a familiares o amigos, y el abogado de Cuomo, Jim McGuire, dijo que simplemente buscar el consejo de aliados de toda la vida en una crisis no infringe ninguna ley.

“Cada funcionario electo, cada político, cada persona tiene un gabinete de cocina en el que confiar”, dijo McGuire. “Se llama tener amigos”.

El director ejecutivo del Grupo de Investigación de Interés Público de Nueva York, Blair Horner, dijo que los funcionarios de ética deberían investigar.

“Si el gobernador recibe asesoría profesional gratuita en esta capacidad y es un funcionario electo, eso debería estar prohibido por la ley”, dijo Horner. “Están brindando asesoramiento profesional gratuito al gobernador y normalmente cobrarían”.

Un portavoz de la Comisión Conjunta de Ética Pública de Nueva York, que hace cumplir la regla estatal, se negó a comentar.

Cuomo renunció en agosto varios días después de que la fiscal general del estado emitiera un informe que concluyera que había presuntamente acosado sexualmente a 11 mujeres.

Los investigadores que prepararon ese informe entrevistaron a varios exasistentes de Cuomo que habían desempeñado un papel en la defensa del gobernador y no recibieron pago por su ayuda.

Incluyeron a tres exasesores de Cuomo, Rich Bamberger, Josh Vlasto y Maggie Moran, quienes, en ese momento, trabajaban para la firma de relaciones públicas Kivvitt, que ha recibido $26 millones de contratos estatales y presiona regularmente a la oficina del gobernador y a los legisladores.

Sus servicios incluyeron cosas como ayudar al equipo de Cuomo a desarrollar una estrategia de medios, interactuar con reporteros y difundir documentos para socavar potencialmente a la primera acusadora pública del gobernador, Lindsay Boylan.

Vlasto y Moran dijeron a los investigadores que a medida que crecía el escándalo, Cuomo se ofreció a pagarles. Vlasto dijo que se negó. Moran dijo que Kivvitt se negó porque la firma no trabaja "en el lado opuesto de las víctimas".

“El gobernador trató de negociar conmigo y pagarle a Kivvit $100.000 al mes”, testificó Moran. “Quería a Josh a tiempo completo. Dije que no. Le dije que seríamos voluntarios. No quise decir eso".

Moran también describió la dificultad de decirle que no a un gobernador famoso por exigir muchas horas a su personal y guardar rencor a las personas que consideraba desleales.

“La gente de la familia Cuomo, como si sintieran la obligación de servirlo, cuando no creo que deban hacerlo”, dijo Moran, quien dirigió la campaña de Cuomo en 2018.

“Es difícil decirle que no. ¿Te preocupa que estés empañando una relación de décadas? Seguro. ¿Te preocupa que sobreviva a todo y se sienta frustrado con aquellos que lo ayudaron y aquellos que no lo ayudaron? Seguro".

“Si vas a decirle que no”, dijo Moran, “tienes que mirarlo directamente a los ojos. Tienes que no temblar en tu voz. Si le das cualquier oportunidad en la que pueda encontrar una manera de encantarte, conmoverte, engatusarte o persuadirte, lo hará”, dijo Moran.

El portavoz de Kivitt, Tom Meara, dijo que "está bien documentado que la empresa se negó a trabajar en estos temas y que los exempleados no actuaban en nombre de la empresa".

Bamberger y Vlasto declinaron comentar cuando fueron contactados por The Associated Press. Moran no respondió a los mensajes dejados por teléfono y correo electrónico. Todos han dejado Kivvit desde entonces.

Otros exasistentes que ayudaron a Cuomo a responder a las acusaciones incluyen a la gerente de comunicaciones de Facebook, Dani Lever, quien les dijo a los investigadores de la fiscal general que había ayudado a Cuomo en su “tiempo personal”.

Lever y Facebook, que ejerce presión sobre los funcionarios de Nueva York, no respondieron a la solicitud de comentarios.

Los expertos en ética dijeron que no importa si los empleados actuaban independientemente de sus empresas en su tiempo libre. Todavía están sujetos a la prohibición de regalos.

“Como cabildero, obviamente está prohibido brindar sus servicios profesionales sin cargo, de hecho, es un delito menor, es un delito”, dijo David Grandeau, exprincipal regulador de ética de Nueva York. “Las leyes son muy claras. El problema está en las personas que hacen cumplir e interpretan esas leyes”.

La comisión de ética de Nueva York ha emitido $136.000 en multas por violaciones de la prohibición de obsequios desde 2017. Casi todas las sanciones involucraron a empresas que donaron a una empresa sin fines de lucro formada para promover la agenda política del exalcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, enemigo de Cuomo desde hace mucho tiempo.

El director ejecutivo de Reinvent Albany, John Kaehny, no espera ninguna acción del organismo de ética, que numerosos legisladores y críticos demócratas esperan revisar.

“En este momento, JCOPE en sí mismo está tan sumido en la controversia y sus propias dificultades y es probable que sea reemplazado que no estamos conteniendo la respiración”, dijo Kaehny. “Rompieron la ley y probablemente no pasará nada”.