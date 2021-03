“Grotesco y perverso”: De Blasio fustiga a Cuomo y pide retomar el control sobre las políticas de COVID

Al igual que otros demócratas, el alcalde Bill de Blasio no duda en afilar sus críticas y lanzarlas como dardos ahora que el gobernador Andrew Cuomo se encuentra en medio de un escándalo a raíz de las acusaciones de acoso sexual de sus esxasistentes.

De Blasio ha calificado el supuesto comportamiento de Cuomo de "grotesco", "perverso" y "aterrador", y afirmó que debe renunciar si se corroboran las denuncias.

"Si estas acusaciones son ciertas, él no puede gobernar", dijo el alcalde a los periodistas.

Sabedor del poder que Cuomo ejerce sobre los asuntos de la ciudad y su disposición a usarlo para castigar a sus enemigos políticos De Blasio se habría mantenido al margen hasta ahora. Sin embargo, las acusaciones de acoso sexual y la investigación sobre las muertes de ancianos en los asilos colocan a Cuomo en un punto de vulnerabilidad.

"Si [una investigación] prueba que estas acusaciones son ciertas, ¿cómo puede alguien liderar un estado si ha hecho este tipo de cosas?" declaró De Blasio a Jake Tapper de CNN el pasado lunes.

De Blasio fue uno de los demócratas que presionó a la Legislatura estatal para despojar de los poderes de emergencia que le fueron conferidos a Cuomo al comienzo de la pandemia. Dichos poderes le quitaron al alcalde el control sobre cómo la ciudad distribuye las vacunas, además de la última palabra sobre la reapertura económica.

Además, es probable que el escándalo que ha manchado la inmaculada carrera política de Cuomo sirva como trampolín para aquellos que buscan una candidatura a gobernador. Cuando se le preguntó en los últimos días sobre su futuro, De Blasio dijo que le gustaría seguir trabajando en un cargo público y no descartó postularse para gobernador.

“La gente del estado de Nueva York analizará todo y emitirá sus juicios a su debido tiempo”, dijo De Blasio la semana pasada. “Todavía no he hecho ningún plan para mis próximos pasos.

Mientras tanto, las acusaciones de acoso sexual contra Cuomo, y antes el escándalo por la muerte de residentes de residencias de ancianos, le han dado a De Blasio todo el alimento que necesita para convertirse en una presencia constante en las noticias por cable.

Las acusaciones de las tres exasistentes de Cuomo han llamado la atención sobre el supuesto historial de comportamiento agresivo y amenazas de Cuomo, que De Blasio dice haber experimentado de primera mano.

“He trabajado con muchos líderes políticos. Hablo con Chuck Schumer todo el tiempo. Hablé con Nancy Pelosi. Puedo repasar una lista completa. He trabajado con presidentes de los Estados Unidos, pero nadie actúa así", dijo De Blasio el lunes por la noche en Inside City Hall de NY1.

El martes volvió a decir que el gobernador debería dimitir si las acusaciones se confirman y presionó una vez más para que la Alcaldía retome el control sobre políticas importantes.

“Si pones demasiado poder en las manos de una persona, suceden cosas malas. Necesitamos recuperar el control local”, dijo De Blasio en una conferencia de prensa el martes.

Asimismo, De Blasio echó por tierra las disculpas que ofreció Cuomo.

"Eso no es una disculpa", dijo el lunes. “Parecía estar diciendo: 'Oh, solo estaba bromeando'. Sabes, el acoso sexual no es divertido. Es en serio. Hay que tomarlo en serio", indicó.

El alcalde ha sido igualmente severo con el manejo de Cuomo de la crisis en los hogares de ancianos.

“Miles de vidas perdidas. Todavía no sabemos por qué. Todavía no sabemos qué parte de la verdad se ocultó. Todavía no sabemos cuánto podría haber sido debido a la influencia de las contribuciones de campaña de la industria de los hogares de ancianos, una industria muy poderosa. Hay tanto por descubrir aquí”, dijo el lunes a CNN.

“No veo cómo alguien puede funcionar como gobernador y tener la confianza de la gente y el respeto de la gente, si ellos encubrieron intencionalmente la muerte de miles de nuestros ancianos”, añadió.