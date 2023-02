Greenwich aprueba un acuerdo de $5 millones años después de la muerte por suicidio de menor por acoso escolar

NUEVA JERSEY -- La ciudad de Greenwich, Connecticut, acordó pagar $ 5 millones a la herencia de un niño que murió por suicidio el primer día de su segundo año después de un incesante acoso en el sistema escolar público. El menor tenía 15 años.

Funcionarios y abogados confirmaron el martes que la Junta de Concejales aprobó la suma, que se considera el acuerdo municipal más grande de reclamos de acoso escolar en el estado de Connecticut, en el caso de Bartlomiej (Bart) Palosz. Palosz se quitó la vida en 2013 después de soportar más de cuatro años de acoso "feroz" en las escuelas públicas de Greenwich.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Se presentaron más de 25 informes de bullying en ese período, entre 2009 y 2013. Durante ese tiempo, Bart Palosz fue repetidamente golpeado, pateado, empujado por las escaleras, arrojado basura, empujado dentro de su casillero, insultado, pateado y acosado de otra manera, reclamaba la demanda.

Pasó tres de esos años en Western Middle School, donde los administradores, maestros y consejeros estaban "conscientes de la historia de la extensa historia de acoso que soportó Bart", según los documentos judiciales. Esos registros también indicaron que Palosz fue objeto de acoso con regularidad y que era necesaria la intervención del personal de la escuela.

“Las observaciones registradas en el formulario reflejaron múltiples incidentes en cada año de la escuela secundaria, incluidos insultos, burlas, robo de propiedad y violencia física”, dicen los documentos judiciales.

Estudiantes y padres piden cambios en la escuela por "cultura de acoso"

Incluso hubo un incidente en su último día de octavo grado, según CT Post. Terminó con un corte en la frente, tras golpearse en una esquina de un casillero de la escuela, y necesitó puntos.

El patrón de acoso se informó a la escuela secundaria de Greenwich cuando Palosz se transfirió allí de acuerdo con la política obligatoria de la ciudad. El consejero de Palosz en Greenwich High School notificó a todos sus maestros sobre su historial de intimidación el 19 de noviembre de 2012, según documentos judiciales.

Menos de un año después, el 27 de agosto de 2013, se quitó la vida.

Sus padres presentaron una demanda contra la ciudad casi exactamente dos años después, alegando que la escuela no investigó las denuncias de acoso ni sancionó a los presuntos acosadores, lo que llevó a la decisión del adolescente de terminar con su vida.

Un artículo de la revista Greenwich de 2014 ofreció una mirada en profundidad a la historia de Palosz, describiéndolo como "un niño normal al que le encantaba acampar, pescar y los Boy Scouts" y tenía una familia cariñosa pero no podía tolerar el acoso escolar prolongado. Incluyó otra entrevista con su hermana, quien señaló un sistema escolar deficiente que hizo poco para abordar los informes de intimidación a pesar de las repetidas súplicas de los padres de Palosz para que hicieran algo sobre lo que le estaba sucediendo a su hijo.

El abuso tampoco se limitó a las paredes de la escuela.

Los abogados dicen que Palosz también fue atormentado después de clase, atacado mientras salía del edificio en su bicicleta y en el autobús escolar, y empujado hacia los arbustos espinosos. Según la demanda, los administradores y el personal de las escuelas públicas de Greenwich "fracasaron repetidamente" en cumplir con la política de bullying de la ciudad y supuestamente "no hicieron nada" para mantener a Palosz a salvo.

El pueblo de Greenwich pagará $930,831.13 del acuerdo de $5 millones, mientras que su aseguradora cubrirá el resto. Al aprobar el acuerdo, la Junta de Concejales dijo que reconoce que "esta ha sido una situación increíblemente difícil para la familia Palosz".

Su familia dice que todavía lo extrañan todos los días y agrega que "nuestras vidas han sido devastadas por su muerte".

“Bart era un chico amable y maravilloso que nunca debería haber tenido que soportar el tormento diario que experimentaba en la escuela”, dijo el comunicado de la familia Palosz. "Presentamos esta demanda para defender a Bart y a otras víctimas vulnerables del acoso escolar en Greenwich y en otros lugares. Tenemos la más profunda esperanza de que esta demanda cambie la forma en que el sistema escolar de Greenwich responde a los estudiantes acosados para que no haya más y muertes trágicas".

Una actualización de estudio.

El pueblo había buscado que se desestimara la demanda bajo la "doctrina de la inmunidad soberana", que dice que los empleados o entidades del Gobierno no pueden ser demandados por sus actos oficiales. En 2018, un trío de jueces de apelación rechazó la moción de desestimación y estuvo de acuerdo con el argumento de los demandantes de que la protección de inmunidad soberana "no debería proteger a los empleados escolares que no actúan de buena fe en el cumplimiento" de las políticas y procedimientos obligatorios contra el acoso escolar.

Esa decisión de la corte de apelaciones fue crítica por razones que trascienden el caso Palosz, dicen los abogados.

"Este caso es importante no solo porque reivindica el derecho de Bart a ser protegido contra el acoso escolar, sino también porque los tribunales de Connecticut rechazaron repetidamente la afirmación del pueblo de que tenía inmunidad y no podía ser considerado responsable por no proteger a los estudiantes que sufren acoso en la escuela", dijo Jennifer. Goldstein, un abogado que representa a la familia Palosz.

La Junta de Estimación y Tributación y el Comité de Reclamaciones de la Asamblea Municipal Representativa también tuvieron que dar el visto bueno. El BET le dio el visto bueno el lunes por la noche con una votación de 11-0 con una abstención. Se cree que la otra votación ocurrió la semana pasada, según un portavoz de la ciudad.

El asunto de la intimidación en las escuelas secundarias de los tres estados volvió a ser el centro de atención a principios de este mes luego del suicidio de una estudiante de primer año de 14 años en Nueva Jersey que se quitó la vida días después de que apareciera un video que mostraba un ataque brutal contra ella en un pasillo de la escuela. a manos de otros estudiantes. El superintendente de distrito renunció a raíz de la reacción violenta, que surgió de las acusaciones de que los administradores no hicieron lo suficiente para prevenir ataques contra Adriana Kuch o protegerla.

Cuatro niñas que se ven en el video fueron suspendidas indefinidamente de la escuela y luego acusadas penalmente en el caso.

Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, existen recursos para obtener ayuda. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible las 24 horas del día con recursos en español a través del 1-800-273-8255 o al 9-8-8 y en su sitio web ofrece servicios que incluyen un chat en vivo. Pulsa aquí para más información: https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/