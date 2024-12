NUEVA YORK -- Un gran jurado de Manhattan se reunió y se dice que está escuchando evidencia sobre posible corrupción por parte de Ingrid Lewis-Martin, asesora principal de larga data del alcalde Eric Adams, quien presentó su renuncia al Ayuntamiento el domingo.

Una fuente familiarizada con el asunto confirmó la noticia del gran jurado horas después de que se conociera la repentina salida de Lewis-Martin como asesora de larga data de Adams.

Ingrid Lewis-Martin terminó su mandato el domingo, un par de meses después de recibir citaciones federales al regresar a la Ciudad de Nueva York de unas vacaciones en Japón. Su salida fue reportada por primera vez por Politico.

En septiembre, cuando Adams se encontró acusado de cargos de soborno y conspiración, a Lewis-Martin le confiscaron los teléfonos y registraron su casa, agregando su nombre a la lista de altos funcionarios de la administración del alcalde involucrados en investigaciones federales en curso. Lewis-Martin no ha sido acusada en ninguna de las investigaciones activas de la ciudad o federales.

La salida de Lewis-Martin marca la última de una serie de salidas de grandes nombres desde que los investigadores federales comenzaron a investigar a la alcaldesa. Su renuncia se produce después de la del excomisionado del Departamento de Policía de Nueva York Edward Caban, el asesor principal Timothy Pearson, la primera vicealcaldesa Sheena Wright y David y Phil Banks, canciller de Escuelas y vicealcalde de Seguridad Pública, respectivamente.

En una declaración obtenida por nuestra cadena hermana NBC New York, Lewis-Martin agradeció a la alcaldesa por sus años de amistad y trabajo en la ciudad, y dijo que su decisión de renunciar fue motivada por la familia.

“A mi socio político, hermano y amigo, el alcalde Eric Adams: le agradezco que me haya buscado, allá por 2004, y me haya pedido que dirigiera su campaña al Senado. Le agradezco que haya visto en mí cosas que yo no veía en mí mismo. Le extiendo mi humilde gratitud por alentarme a ser yo mismo y por apoyarme durante algunos momentos difíciles. Como diría usted, este ha sido un buen viaje; utilizaré la licencia del autor y diré que ha sido un viaje increíble.

“Ahora, hoy, ha llegado el momento de centrarme en mi maravillosa familia y en mí misma y retirarme”.

Adams llamó a Lewis-Martin una “hermana” y dijo que todos los neoyorquinos le deben “una deuda de gratitud por sus décadas de servicio a nuestra ciudad”.

La renuncia de Lewis-Martin es efectiva a partir del domingo.