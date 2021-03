Google invertiría más de $250 millones para crear miles de nuevos empleos en NYC

Google anunció que planea continuar desarrollando su presencia en la Ciudad de Nueva York, por lo que invertirá $250 millones para generar miles de nuevos puestos de trabajo de tiempo completo a lo largo de las próxima década.

“Esta es una inversión masiva en la ciudad de Nueva York por parte de Google”, dijo el alcalde Bill de Blasio. “El anuncio de hoy muestra cómo estamos impulsando una recuperación para todos nosotros. Nuestra economía volverá más fuerte y más justa que nunca mediante la creación de miles y miles de nuevos empleos tecnológicos, apoyando a las pequeñas empresas y mostrando al mundo la fuerza de la fuerza laboral diversa e incomparable de la ciudad de Nueva York ".

“Creo que una recuperación económica duradera vendrá de las comunidades locales y las pequeñas empresas que les dan vida. Google quiere ser parte de esa recuperación. Es por eso que planeamos invertir más de $7 mil millones en oficinas y centros de datos en los EEUU Y crear al menos 10,000 nuevos empleos de tiempo completo en Google en los EEUU este año", dijo Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet.

Google ha tenido presencia en Nueva York durante más de 20 años y cuenta con más de 11.000 empleados a tiempo completo en todo el estado. La compañía planea invertir en un campus a largo plazo en Manhattan con planes para crear un espacio de oficinas de 1.7 millones de pies cuadrados en Hudson Square.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Se espera que esté terminada en 2022 y ocupada en 2023 la última incorporación de Google en la CIudad de Nueva York, en St. John's Terminal. La construcción de una instalación en el Muelle 57 está en marcha y cuando se complete contendrá un centro de eventos, servicios públicos minoristas y aproximadamente 320.000 pies cuadrados de espacio de oficinas ocupado por Google.

El sitio en Pier 57 también tendrá 24,000 pies cuadrados de espacio comunitario para programas educativos y programas ambientales administrados por Hudson River Park Trust, y 5,000 pies cuadrados adicionales de espacio público abierto.

Google también está trabajando para desarrollar una fuerza laboral representativa y la compañía cree que, como una de las ciudades más diversas del país, Nueva York es clave para los compromisos de inclusión y equidad racial de Google. En 2020, Pichai se unió al CEO Jobs Council de la Ciudad de Nueva York, que es una coalición de empleadores que tiene como objetivo contratar a 100, 000 neoyorquinos negros, latinos y asiáticos de bajos ingresos durante los próximos diez años.

"Estoy agradecido por el compromiso de Google con el futuro de la ciudad de Nueva York y con nuestra diversa fuerza laboral", dijo la presidenta del condado de Manhattan, Gale A. Brewer. "Al comenzar nuestro camino hacia la recuperación, esta inversión de $250 millones es una buena noticia para los neoyorquinos y es una señal de la vitalidad y fortaleza del sector tecnológico de Nueva York".

"El compromiso de Google con nuestra ciudad reafirma lo que siempre ha sido cierto: el talento y la diversidad de los neoyorquinos no tienen rival y, a pesar de los desafíos del año pasado, nuestro futuro es brillante", dijo Steven Rubenstein, presidente de la Association for a Better Nueva York. "Esta inversión en nuestro ecosistema tecnológico refuerza a Nueva York como un centro de crecimiento, diversidad e innovación, y estamos agradecidos por el voto de confianza de Google".