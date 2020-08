Gob. Murphy limita las multitudes en interiores a medida que se triplican los gastos por la pandemia

NUEVA JERSEY - El gobernador demócrata de Nueva Jersey Phil Murphy dijo el lunes que está reduciendo el límite de reuniones bajo techo al 25% de capacidad, con un límite de 25 personas por debajo de 100.

Las numerosas fiestas en interiorer de casas han llevado a que las tendencias sigan en la dirección equivocada, dijo Murphy durante una conferencia de prensa.

"Las acciones de unos cuantos tontos no nos dejan otra opción", dijo.

La tasa de transmisión, que indica el número de personas a las que una persona infectada transmite el virus, ha subido de 0.87 hace un mes a 1.48 el lunes.

Murphy también informó que se agregaron 266 nuevos casos positivos durante la noche, lo que sitúa el total en aproximadamente 183,000. Hubo 10 nuevas muertes, con un número de muertos de 13,971.

El gobernador también dijo que se requerirán cubiertas faciales en todo momento para todos los estudiantes en el próximo año escolar. Eso es un cambio de antes, cuando el Departamento de Educación del estado estaba recomendando encarecidamente cubrirse la cara a los estudiantes.

El desarrollo se produce cuando los registros obtenidos por The Associated Press muestran que los gastos del estado para responder a la crisis del coronavirus casi se han triplicado desde mayo, pasando de $ 197 millones a $ 573 millones.

La hoja de cálculo de 204 páginas obtenida a través de la ley de registros públicos del estado muestra $ 573 millones en gastos hasta el 19 de julio. A partir de mayo, la mayor parte de los costos proviene del Departamento de Derecho y Seguridad Pública del estado, que alberga a la policía estatal.

Pero el último documento muestra que el Departamento de Agricultura del estado representa la siguiente mayor parte de los gastos, principalmente para las comidas escolares que parecen ser parte de un programa federal.

El lunes se dejó un mensaje en busca de una explicación en la oficina del gobernador.

Los cargos son de tan solo $ 2.66 por un gasto relacionado con Zoom dentro del Departamento del Tesoro a múltiples costos de seis cifras. Hay artículos para protectores faciales, suministros de oficina, trajes Tyvek. El Departamento de Leyes y Seguridad Pública realizó al menos dos pagos de $ 775,000 por una morgue para pagos de arrendamiento en mayo y junio.

Para muchos artículos, no está claro qué se compró porque las líneas de beneficiarios en el documento solo tienen lo que parece ser un número de factura.

Los gastos son una fracción cada vez mayor del presupuesto estatal de casi $ 40 mil millones y se producen cuando el estado está viendo una caída en los ingresos fiscales, con una tasa de desempleo del 16.6%.

También superan a algunos del gobierno democrático. Las propuestas de Phil Murphy anteriores al estallido en marzo. Por ejemplo, había buscado $ 80 millones para remediar la infraestructura principal de agua potable del estado. Cincuenta millones de dólares habrían financiado un programa ampliado de matrícula universitaria que Murphy estaba buscando.

No está claro cómo pagará el estado los gastos no planificados, pero Nueva Jersey obtuvo alrededor de $ 2.4 mil millones en fondos federales a través de la Ley CARES, y Murphy ya ha solicitado a la Legislatura dirigida por los demócratas que use $ 600 millones de esos fondos para financiar las operaciones estatales.

Nueva Jersey se encuentra en la segunda de las tres fases de reapertura, pero Murphy advirtió la semana pasada que las tendencias de los virus se dirigen en la dirección equivocada y activan las alarmas.

Para la mayoría de las personas, el virus causa síntomas leves o moderados. Los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes tienen un mayor riesgo de enfermedad más grave o muerte.