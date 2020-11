Giuliani declara ganador a Trump pese a que el conteo no ha terminado

El exalcalde de la Ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, encabezó una conferencia de prensa en Filadelfia el miércoles por la tarde en la que afirmó que el presidente Donald Trump no solo ganó el estado de Pensilvania, sino todos los estados, esto a pesar de que el conteo no ha culminado.

Eric Trump, hijo del mandatario, habló primero a los reporteros y señaló que los demócratas intentan “hacer trampa” y cometer un fraude electoral masivo, aunque sin revelar pruebas. También prometió presentar una demanda para detener el conteo de votos en el estado bisagra de Pensilvania.

"Vamos a ganar Pensilvania, pero intentan engañarnos porque saben que es su único camino hacia la victoria", expresó. “Vamos a presentar una demanda en Pensilvania. Es lo último que queríamos hacer, es lo último que mi padre quería hacer. Pero esta es una corrupción desenfrenada. No puede suceder. No es justo. Esto no es democracia".

Trump hijo luego presentó a Giuliani y se refirió a él como el “líder del esfuerzo legal" en nombre de la campaña de Trump. El exalcalde neoyorquino lanzó de inmediato una letanía de críticas dirigidas al exvicpresidente Joe Biden y a los demócratas.

"Esto está más allá de todo lo que he visto antes", dijo Giuliani a la multitud de partidarios de Trump. "¿Acaso creen que somos tontos? ¿Creen que somos tontos? Saben algo, los demócratas sí piensan que ustedes son tontos. Lo creen”, expresó.

"Vamos a seguir con esto. Vamos a ganar esta elección. De hecho, la ganamos. Es sólo una cuestión de contar los votos de manera justa", añadió.

Giuliani afirmó que la campaña de Trump ya presentó una demanda en Pensilvania en la cual se argumenta que los republicanos no tuvieron la oportunidad adecuada de observar la apertura y clasificación de las boletas.

El exalcalde de la Gran Manzana agregó que considera presentar una demanda federal contra lo que afirmó es un fraude electoral y que su gran objetivo es "exponer en realidad la corrupción del Partido Demócrata".