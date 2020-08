Futuro turbio se avecina para la industria de restaurantes en Nueva York

NUEVA YORK - Después de seis meses agotadores, la pandemia de coronavirus sigue siendo una batalla cuesta arriba para la industria de restaurantes de la ciudad de Nueva York. Con más de 1,000 cierres, algunos desesperadamente colgando de un hilo, los restaurantes están avanzando pero con la certeza fugaz de un futuro próspero.

Un crisol donde la cultura se encuentra con la cocina, Nueva York es el hogar de numerosos establecimientos de comida de primer nivel. Los restaurantes son una parte vital del elemento esencial de lo que hace que esta ciudad sea única y atrae a turistas y empresarios por igual. NBC New York habló con más de una docena de propietarios de restaurantes sobre el impacto que Covid-19 ha tenido en su negocio.

Delores Trono-DePierro es un nativo de Colorado con más de 15 años de experiencia en la industria hotelera. Abrió su primer restaurante en Nueva York, The Banty Rooster, en diciembre de 2019. Era un nuevo desafío que siempre soñó perseguir como restauradora.

"Cuando tenía 29 años, tuve el restaurante durante poco más de 3 años en Denver antes de venderlo, y lo vendí porque quería el desafío de estar en la ciudad y hacer lo que hago en el lugar más difícil del mundo", dijo Trono-DePierro en una llamada telefónica reciente con NBC New York.

Con la apertura de un restaurante viene una curva de aprendizaje centrada en nuevos clientes y críticos gastronómicos, pero lo que ocurrió poco después nadie podría haberlo imaginado. Para este propietario de una pequeña empresa, luchar contra el Covid fue como una serie de golpes en el estómago. "Estás en un ring de boxeo con un enemigo invisible que es demasiado real", describió Trono-DePierro.

El mayor obstáculo para ella fue enfrentar el problema del alquiler permanente: tener que pagar $23,000 por mes además del impuesto a la propiedad.

Lo que originalmente se sintió como una empresa prometedora fue destruida por el virus. A principios de marzo, Trono-DePierro tomó la dolorosa decisión de cerrar su establecimiento en Nueva York y despidió a los 32 empleados. “Era como estar en el mar con un mapa que tenía algunas partes en blanco y otras en constante cambio, y así era navegar por Covid”, continuó.

Trono-DePierro no es el único que enfrenta estos desgarradores dilemas. Según un informe publicado a principios de este mes por Yelp y la Contraloría de la Ciudad de Nueva York, al menos 2,800 pequeñas empresas cerraron permanentemente entre el 1 de marzo y el 10 de julio, casi 1,300 que consisten en restaurantes.

Las cadenas locales tampoco han sido inmunes a estas luchas de virus. El restaurante vegano, Taïm, tiene 5 franquicias a lo largo de Manhattan y pronto abrirá una en Long Island City. Según el director ejecutivo, Phil Petrilli, en un momento dado, la motosierra se desvaneció al 50% del negocio.

El director ejecutivo de Dig Food Group, Adam Eskin, también se ha enfrentado a la incertidumbre. "Estamos operando un número reducido de ubicaciones, tuvimos que despedir a una gran parte de nuestro personal como una repercusión de los cierres y estamos luchando contra las negociaciones de alquiler de varias ubicaciones que permanecen cerradas", compartió Eskin por correo electrónico con NBC New York.

El chef Kurt Gutenbrunner le cuenta a NBC New York cómo se vio obligado a cerrar sus restaurantes durante 2 meses mientras dejaba de trabajar al personal. A principios de mayo, reabrió su restaurante Wallsé con calificación Michelin con un pivote. "A principios de mayo, reabrimos para llevar y entregar en Wallsé, que era algo que nunca habíamos hecho antes", citó Gutenbrunner.

Sin embargo, su otro restaurante Café Sabarsky todavía está cerrado hasta nuevo aviso. Cuando se le preguntó sobre los planes futuros, señaló que el café reabriría tan pronto como la ciudad permitiera sentarse en el interior.

Dado que el futuro de las comidas en interiores sigue siendo un misterio, muchos propietarios de pequeñas empresas no saben cómo operar a medida que se acercan los meses más fríos. La semana pasada, NYC Hospitality Alliance exigió una respuesta inmediata al plan de comedor interior de la ciudad.

“Exigimos un plan. La seguridad y la salud deben ser primordiales, pero nuestra salud económica también debe ser primordial. Por favor, es urgente. Brinde a estas personas la información y el apoyo que necesitan ”, rogó el director ejecutivo de NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, en una conferencia de prensa reciente.

Carlos Suárez compartió la incertidumbre en la mente de muchos empresarios. “Estamos ante un invierno muy sombrío. En cierto modo, mirar por el cañón de una escopeta llega noviembre, cuando el clima cambia y ya no hay cenas al aire libre ”, compartió Suárez.

A principios de julio, la ciudad de Nueva York lanzó el programa Open Streets, una nueva iniciativa para ampliar las opciones de asientos para los restaurantes al cerrar temporalmente las calles para crear espacios para comer al aire libre.

Aunque el programa de calles abiertas de la ciudad ha sido un salvador para la mayoría, muchos propietarios sienten que la acción se tomó demasiado tarde. El director general de Boqueria, Yann de Rochefort, expresó su opinión sobre la falta de coherencia y claridad de los programas gubernamentales. "No envidio el trabajo del gobernador o del alcalde, pero creo que, francamente, la ciudad esperó demasiado", compartió de Rochefort.

El director de operaciones de Brooklyn Chop House, Stratis Morfogen, compartió sentimientos similares a través de Skype y culpó a los políticos de la falta de responsabilidad, especialmente cuando se reducen los planes de comidas en interiores. “Abrir un restaurante no es un interruptor de luz. Nos estábamos preparando durante 2 semanas, ¿y adivinen qué? Lo apagaron. Los políticos no deberían dirigir pequeñas empresas ”, dijo Morfogen.

Otros restaurantes no podrían obtener los mismos beneficios aprovechando las calles abiertas. Trono-DePierro comentó cómo The Banty Rooster está ubicado a lo largo de una zona que es prohibido pararse, permitiendo solo 18 pies. Ella lo relacionó con "sacar el vaso corto" cuando se trataba del programa de la ciudad, pero también se mostró decepcionada por la falta de consideración por parte de los líderes locales.

Sin embargo, la esperanza entre la mayoría es que los restaurantes mantengan las comidas al aire libre el mayor tiempo posible físicamente. El director ejecutivo de la Meatpacking District Management Association, Jeffrey LeFrancois, le dijo a NBC New York que ha luchado por las calles abiertas no solo para la hospitalidad sino incluso para el comercio minorista. Él cree que este debería ser un programa durante todo el año y que los propietarios de los restaurantes deben decidir cuánto tiempo mantener una configuración de comedor al aire libre.

Además de los programas gubernamentales para salvar la industria hotelera, los restaurantes han encontrado sus propias estrategias creativas para aumentar los ingresos. El propietario de The Oberon Group, Henry Rich, dijo que su negocio ahora se ve completamente diferente de lo que era antes de la pandemia. Se centró en proporcionar una operación minorista y de abarrotes, además de lanzar un club Wine of the Week (Vino de la Semana) para los clientes.

El restaurante Oxalis, galardonado con una estrella Michelin en Crown Heights, decidió crear kits de alta cocina para realzar su cita nocturna o brunch casera, ofreciendo un tema diferente cada semana.

Los restauradores Suárez y de Rochefort cofundaron Safe Eats, una organización sin fines de lucro que brinda a los propietarios de negocios las últimas pautas de seguridad y la primera etiqueta de marca de confianza de Nueva York para una comida segura.

Incluso con las empresas adaptándose al cambio, el futuro de la industria de restaurantes de Nueva York todavía presenta algunas incógnitas. Pat LaFrieda, el CEO de Pat LaFrieda Meat Purveyors, compartió que recibe docenas de avisos del Capítulo 11 de bancarrota de los clientes de su restaurante cada dos días.

“Ya no puedo decirles que esperen. Estamos meses después del período en el que se suponía que debíamos reabrir. El pánico se está instalando de nuevo ”, agregó LaFrieda.

Él, junto con otros mencionados, cree que la industria ha estado operando por encima de su capacidad durante bastante tiempo en la ciudad. Pero sin turismo y residentes que huyen a los suburbios, la creciente preocupación es quién se quedará para revitalizar la economía.

Para Petrilli, la principal preocupación es cómo se verá Nueva York el próximo año. Teme que los neoyorquinos no regresen después de Covid, habiendo encontrado nuevas áreas con alquileres más baratos y mejores oportunidades.

“Muchos lugares tienen buena comida y escenas culturales, un desempleo realmente bajo (pre-COVID) y puedes triplicar tu espacio vital pagando la mitad de lo que pagabas en Nueva York. Entonces, ¿cómo se verá y se sentirá la ciudad sin la masa de la humanidad invadiéndola todos los días? ”, Respondió Petrilli.