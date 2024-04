Funcionarios piden $750,000 a los organizadores del maratón de NYC por cruzar el puente Verrazzano

Lo que debes saber La Autoridad de Transporte Metropolitano exige a los New York Road Runners, organizadores de la venerable carrera celebrada el primer domingo de noviembre, que paguen aproximadamente $750,000 por el uso del puente Verrazzano-Narrows.

La agencia que supervisa los puentes y túneles de Nueva York dice que la tarifa representa la cantidad estimada de ingresos por peaje que se pierden cuando se cierra el puente.

Pero los Road Runners argumentan que la MTA disfruta de mayores ingresos debido a un mayor número de usuarios de transporte público durante la semana maratoniana.

NUEVA YORK -- Los organizadores del maratón de la Ciudad de Nueva York pronto tendrán que pagar un peaje en el puente, como cualquier otro viajero, si los funcionarios de tránsito de Nueva York se salen con la suya.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La Autoridad de Transporte Metropolitano exige a los New York Road Runners, organizadores de la venerable carrera que generalmente se celebra el primer domingo de cada noviembre, que paguen aproximadamente $750,000 por el uso del puente Verrazzano-Narrows.

La agencia que supervisa los puentes y túneles de Nueva York dice que la tarifa representa la cantidad estimada de ingresos por peaje que se pierden cuando se cierra el puente colgante más largo del país.

“A los neoyorquinos les encanta el domingo de maratón, pero no se puede esperar que los contribuyentes subsidien a una organización no gubernamental rica como New York Road Runners por una suma de 750,000 dólares”, dijo Catherine Sheridan, presidenta del departamento de puentes y túneles de la MTA, en un comunicado.

Pero los Road Runners se han opuesto, argumentando que la MTA disfruta de mayores ingresos debido a un mayor número de usuarios de transporte público durante la semana maratónica que “compensa con creces” cualquier pérdida de ingresos por peajes del puente. El puente Verrazzano-Narrows conecta los distritos de Brooklyn y Staten Island de la Ciudad de Nueva York y lleva el nombre del primer explorador europeo que llegó al puerto de Nueva York.

La organización también señaló que el maratón de 2019 generó aproximadamente 427 millones de dólares para la ciudad, impulsando significativamente el turismo, los ingresos fiscales y la economía, según un informe de impacto económico que encargó en 2020.

“El impacto de la solicitud de la MTA representaría un cambio material en la estructura de costos y requeriría un aumento en la cantidad que los corredores pagan por correr el maratón, haciéndolo menos asequible para los corredores locales y aquellos que viajan a la ciudad de Nueva York desde todo el mundo. Ambos contribuyen con cientos de millones de dólares a la economía de la ciudad y del estado”, dijo Crystal Howard, portavoz de la organización, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Dijo que la organización ha pedido repetidamente a la MTA que proporcione datos para respaldar su reclamo de $750,000 en pérdida de ingresos, pero no los ha recibido.

La agencia también se negó a compartir datos sobre los ingresos generados por el aumento de pasajeros durante la semana del maratón, a pesar de que la oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció después del maratón del año pasado que la MTA disfrutó de un "récord de pasajeros en el metro" el día de la carrera, dijo Howard.

Los Road Runners, añadió, están dispuestos a negociar con los funcionarios de tránsito, pero cualquier resolución debe reflejar el “valor significativo” que la agencia obtiene del maratón, que según la organización se corre sobre el puente desde 1976.

La MTA también ha amenazado con restringir el maratón al uso de sólo uno de sus dos tramos de tráfico si no paga, pero los Road Runners han dicho que tal medida obstaculizaría significativamente la carrera, que es el maratón más grande del mundo. , dando la bienvenida a más de 50.000 participantes anualmente.

La organización dijo que podría tener que reducir el número de corredores o extender el tiempo total del maratón, lo que obligaría a cerrar el puente y otras carreteras de la ciudad por más tiempo el día de la carrera.

La MTA se negó a responder preguntas de seguimiento, pero Sheridan, en su declaración, dijo que la agencia está igualmente abierta a trabajar con la organización en un compromiso, siempre que "conduzca, con el tiempo, al reembolso total de los ingresos perdidos".