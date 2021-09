Encuentran sin vida al actor Michael K. Williams en un apartamento de Brooklyn

NUEVA YORK - El actor Michael K. Williams, famoso por su papel como Omar Little en la serie de HBO 'The Wire', murió por una posible sobredosis de drogas, confirmaron varias fuentes policiales a nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

Según la Policía de la Ciudad de Nueva York, Williams fue encontrado sin vida en su apartamento a lo largo de la costa del East River en Williamsburg, Brooklyn.

Dos funcionarios dijeron que también tenía lo que parecía ser parafernalia de drogas en el apartamento. Ahora, la oficina del médico forense de la ciudad está investigando la causa de su muerte y aún no se ha publicado ninguna causa oficial.

Williams tenía 54 años.

El oriundo de Brooklyn saltó a la fama por primera vez interpretando al famoso ladrón Omar Little, un ladrón que aterrorizó a los narcotraficantes en la calle en la serie de crímenes "The Wire".

Luego asumió un papel protagónico como Albert "Chalky" White en "Boardwalk Empire" y también apareció en papeles en varias películas aclamadas, incluida "12 Years a Slave". Williams fue nominado a tres premios Emmy por sus papeles en "Bessie", "The Night Of" y "When They See Us".

Su muerte fue reportada por primera vez por el New York Post.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar para obtener más detalles.