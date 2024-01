Fuentes: Arrestan a hombre afuera de la casa de Taylor Swift en Nueva York dos veces en tres días

Lo que debes saber La casa de Tribeca ha sido escenario de varios otros robos e intentos cuando Taylor Swift no estaba en la residencia, incluidos algunos por parte de presuntos acosadores.

NUEVA YORK -- El hombre que fue arrestado cerca de la casa de Taylor Swift en Tribeca durante el fin de semana después de supuestamente intentar entrar fue esposado nuevamente el lunes por la noche afuera de la casa de la cantante, señalaron fuentes policiales con conocimiento del caso.

Un vecino vio al hombre, que no ha sido identificado, cerca de la casa y pidió ayuda. Los agentes de coordinación vecinal lo detuvieron. Se espera que sea acusado de acecho y acoso en el último incidente.

No hubo informes de testigos de que él intentara entrar a su casa, como informaron los testigos en el caso el sábado, según el New York Post.

La policía no confirmó un intento de allanamiento el sábado en la casa de Swift, pero los oficiales arrestaron a un hombre en la misma calle cuando les dijeron que intentó abrir la puerta de un edificio, dijo el domingo un portavoz de la Policía de Nueva York. El hombre fue acusado de una orden judicial no relacionada de 2017 procedente de Brooklyn por supuestamente no responder a una citación, dijo el portavoz.

El domingo se envió un correo electrónico en busca de comentarios a un representante del cantante de “You Belong With Me”. No estaba claro si ella estaba en la casa en ese momento. Viajó el domingo al área de Buffalo, Nueva York, donde su novio, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, estaba programado para jugar contra los Buffalo Bills en un partido de playoffs de la NFL por la noche.

La casa de Tribeca ha sido escenario de varios otros robos e intentos cuando Swift no estaba allí, incluidos algunos por parte de presuntos acosadores.

En 2022, un hombre fue acusado de allanamiento de morada y acecho después de que las autoridades dijeran que ingresó a dos residencias de Tribeca vinculadas a Swift. También ese año, un hombre fue arrestado por estrellar un auto contra la casa y supuestamente le dijo a la policía que no se iría hasta encontrarse con Swift.

En 2018, otro hombre irrumpió en su casa y tomó una siesta, dijo la policía. El mismo hombre fue acusado un año después de otro allanamiento de morada en el edificio después de cumplir una condena de cárcel.

La policía dice que presuntos acosadores también han sido arrestados en algunas de sus otras casas, incluidas las de Beverly Hills, California, y Watch Hill, Rhode Island.