Fiscalía: Mujer se hace pasar por abogada de inmigración para engañar e intimidar a migrantes en NY

Lo que debes saber La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el jueves un acuerdo que detendrá a una proveedora fraudulenta de servicios de asistencia a inmigrantes que engañó y amenazó a inmigrantes mientras se hacía pasar por abogada.

Una investigación de la Fiscalía General (OAG) encontró que Jacquelin Mercado, una proveedora de servicios de asistencia a inmigrantes en Yonkers, afirmó fraudulentamente ser una abogada con licencia en los Estados Unidos, ofreció ilegalmente asesoramiento legal, intimidó al menos a un cliente amenazándolo con denunciarlos a las autoridades de inmigración y violó las leyes de protección de inmigrantes de Nueva York desde junio de 2020 hasta julio de 2022.

Como resultado del acuerdo Mercado pagará casi $10,000 en restitución a cuatro clientes diferentes en Westchester y la Ciudad de Nueva York, detendrá toda publicidad falsa de sus servicios y cumplir plenamente con la ley.

"Los nuevos estadounidenses que comienzan sus vidas en este país a menudo necesitan ayuda para navegar nuestro sistema de inmigración", dijo l Fiscal General James. “Jacqueline Mercado se aprovechó de ese hecho y utilizó su posición para intimidar y estafar a los inmigrantes que dependían de ella para recibir asistencia y apoyo. Cada neoyorquino, especialmente los más vulnerables, merece ser tratado con dignidad y respeto y debe tener confianza en que los servicios por los que paga son legítimos. Animo a cualquier inmigrante que crea que se han aprovechado de él a que se comunique con mi oficina y nos ayude a garantizar que los malos actores y estafadores sean derrotados”.

Los proveedores de servicios de asistencia a inmigrantes pueden ayudar a sus clientes traduciendo documentos y brindando otro tipo de apoyo con formularios y solicitudes. Sin embargo, no son abogados y no pueden brindar asesoramiento ni representación legal. La ley de Nueva York exige que los proveedores sigan ciertas reglas, incluida la colocación de carteles que indiquen explícitamente que no son abogados, para proteger a los inmigrantes de estafas y fraudes.

Una investigación de la Fiscalía encontró que Mercado estaba violando numerosas disposiciones de la Ley de Ejecución del Servicio de Asistencia a Inmigrantes de Nueva York. Al menos desde junio de 2020 hasta julio de 2022, Mercado se hizo pasar fraudulentamente por abogada y utilizó el título de “abogada” a pesar de que no tenía licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

Mercado también ofreció ilegalmente asesoramiento legal, poniendo potencialmente en peligro a sus clientes. La investigación de la Fiscalía también encontró que ella había amenazado con reportar al menos a un cliente a las autoridades de inmigración y amenazó con socavar sus esfuerzos para asegurar un estatus migratorio legal.

Como resultado del acuerdo, Mercado debe detener inmediatamente toda publicidad falsa, declarar explícitamente en cualquier anuncio que no es una abogada autorizada y pagar una restitución a cuatro clientes diferentes por un total de $9,946.48.

Además, Mercado debe cumplir plenamente con todas las leyes que rigen a los proveedores de servicios de asistencia a inmigrantes, incluida la publicación de los carteles necesarios para informar a los clientes sobre sus derechos, la actualización de sus contratos para incluir un lenguaje que informe a los clientes que ella no es abogada y no puede ofrecer asesoramiento legal, y obtener la garantía financiera necesaria para garantizar que se pague a los clientes que solicitan reembolsos o compensación por daños.

Cómo presentar una queja si he sido víctima de fraude

La fiscal general Letitia James está comprometida a proteger a los inmigrantes y a todos los neoyorquinos vulnerables. Se alienta a cualquier persona que crea que pudo haber sido víctima de fraude a presentar quejas completando un formulario de queja aquí o llamando al 1-800-771-7755.

Cualquier información de identificación proporcionada a la oficina estará protegida de acuerdo con la ley estatal y las políticas sobre la salvaguardia de la información de identificación.