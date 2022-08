Fiscalía: Arrestan sospechoso de destruir las llantas de docenas de autos en Queens

NUEVA YORK -- El sospechoso de destruir llantas de vehículos en un vecindario de Queens fue arrestado, dijo la fiscal de distrito.

El hombre presuntamente aprovechó la oscuridad para pinchar alrededor de 44 neumáticos en 27 vehículos diferentes en una noche, según la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. Dee Lazersmith fue arrestado el miércoles y acusado de una serie de cargos por conducta delictiva por la supuesta ola de delitos en la madrugada del 7 de agosto, anunció Katz.

Según una denuncia penal, Lazersmith cometió sus actos entre la 1:00 a. m. y las 7:00 a. m. para perforar las llantas de los vehículos estacionados en 42nd Avenue entre 213th Street y Corporal Kennedy Street en Bayside. El daño total estimado a todos los vehículos fue de más de $13,000, dijo la fiscal.

Los oficiales de la Policía de Nueva York fueron de puerta en puerta la tarde después de los cortes para informar a los residentes sobre cualquier daño y buscar posibles pistas.

Una mujer dijo que acababa de tener que reemplazar sus llantas por segunda vez, luego de que le devolvieran su automóvil después de otro incidente que dejó sus llantas cortadas.

"No sé qué hacer, estoy paranoica por estacionarlo. Compré una garantía para las llantas, así que si vuelve a suceder, no tengo que pagar", dijo, señalando que se quedó sin $1,200 después del segundo acto. "Estaba furiosa. Realmente me siento insegura".

Supuestamente, el sospechoso también fue visto en un video de vigilancia caminando por la calle, luego deteniéndose e inclinándose cerca de las llantas de varios autos estacionados. Durante su investigación, la policía recuperó una navaja cerca de la puerta trasera del automóvil de Lazersmith, con lo que parecía ser goma (posiblemente de una llanta) en la punta de la cuchilla.

Katz dijo que Lazersmith "causó daños por valor de miles de dólares al realizar una ola de cortes a lo largo de una calle residencial tranquila. Más de dos docenas de víctimas ahora deben pagar para reparar y reemplazar los neumáticos del vehículo destrozado. Esta molestia sin sentido no será tolerada en el condado de Queens".

Si es declarado culpable, Lazersmith enfrenta hasta siete años de prisión.

Manhattan tuvo su propio cortador de llantas a principios de este año. En un video de vigilancia se vio a un hombre cortando al menos 40 llantas en un vecindario. Otras llantas fueron cortadas en Chelsea horas después. No está claro si los policías pensaron que el mismo hombre estaba detrás de estos actos.