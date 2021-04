Fiscalía: arrestan exasesor de la Casa Blanca por robar $ 218,000 de escuelas chárter que fundó en NYC

NUEVA YORK – El fundador de una red de escuelas chárter de la Ciudad de Nueva York fue arrestado el martes por presuntamente robar $ 218,005 de estas mismas escuelas, anunció la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Seth Andrew, de 42 años, recibió cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y por hacer una declaración falsa a una institución financiera.

“Como se alega, Seth Andrew abusó de su posición como fundador de una red de escuelas chárter para robar de las mismas escuelas que ayudó a crear. Se alega que Andrew no solo robó el dinero de las escuelas, sino que también utilizó los fondos robados para obtener ahorros en una hipoteca para un apartamento multimillonario en Manhattan. Gracias al trabajo diligente del FBI, Andrew ahora enfrenta cargos federales por su presunto plan", dijo la fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss.

Según el reporte de la Fiscalía, en el 2005 el acusado habría ayudado a fundar School Network-1, una serie de escuelas públicas de chárter con sede en la Ciudad de Nueva York. En la primavera de 2013, dice el reporte, Andrew dejó School Network-1 y aceptó un trabajo en el Departamento de Educación de los Estados Unidos y, posteriormente, como asesor principal en la Oficina de Tecnología Educativa de la Casa Blanca.

Mientras trabajaba en el Departamento de Educación y en la Casa Blanca, School Network-1 le pagó a Andrew, señala el informe. En noviembre de 2016, el acusado dejó su puesto en la Casa Blanca y, poco después, en enero de 2017, habría dejado oficialmente su relación con School Network-1.

La Fiscalía destacó que School Network-1 comprende varias escuelas chárter en todo los Estados Unidos, incluidas varias en la Ciudad de Nueva York. De conformidad con un acuerdo con la Junta de Regentes del Estado de Nueva York, las escuelas de School Network-1 con sede en Nueva York deben mantener una "cuenta de depósito en garantía" a la que solo se puede acceder si la escuela se disuelve.

Ante esto, dijo el reporte, Andrew y otros empleados de School Network-1 abrieron tres cuentas de depósito en garantía en el “Banco-1”, para tres escuelas School Network-1 con sede en la Ciudad de Nueva York, en 2009, 2011 y 2013. En cuanto a cada una de esas tres cuentas el acusado era un signatario y tenía acceso a los fondos en ellos. Sin embargo, de conformidad con el acuerdo de estatuto, los fondos en las cuentas de depósito en garantía se reservaron en caso de que la escuela se disolviera y los fondos no pudieran ser movidos por Andrew o cualquier otra persona, sin la debida autorización, dice el reporte.

Después de que rompió su relación con School Network-1, el 28 de marzo de 2019, Andrew habría ingresado a una sucursal del Banco-1 en la Ciudad de Nueva York y habría cerrado tanto la cuenta de depósito de garantía-1 como la cuenta de depósito de garantía-2. El Banco-1 le habría dado un cheque bancario por la cantidad de $ 71,881.23 pagado a “[School Network-1] Chárter School” y un segundo cheque bancario por la cantidad de $ 70,642.98 a “[School Network-1 ] Harlem Chárter ”. Ambos cheques representaban los fondos que estaban en la Cuenta de depósito 1 y la Cuenta de depósito en garantía 2, respectivamente.

El mismo día que Andrew presuntamente cerró la cuenta de depósito en garantía-1 y la cuenta de depósito en garantía-2 entró en una sucursal de Manhattan de un banco diferente asegurado por la FDIC y abrió una cuenta bancaria comercial a nombre de "[School Network- 1] Chárter School ”. Para abrir esa cuenta, Andrew supuestamente le manifestó a un empleado del Banco-2 que él era un “ejecutivo clave con control de” School Network-1 Chárter School, una afirmación falsa, dijo la Fiscalía.

Luego, dice el informe, Andrew presuntamente depositó el cheque-1 en la cuenta, pero no depositó el cheque-2. Cinco días después el acusado habría usado un cajero automático en Baltimore, Maryland, para depositar el cheque-2 en la cuenta de fraude-1. Parece que Andrew esperó para depositar el cheque-2 porque se hizo a nombre de "School Network-1 Harlem Charter" y no a "School Network-1 Charter School". Si hubiera intentado depositar el cheque-2 cuando abrió la cuenta de Fraude-1, el Banco-2 no lo habría aceptado.

En el momento en que el acusado deposito los cheques estaba presuntamente contemplando obtener una hipoteca del Banco-2 para comprar una propiedad residencial.

El 21 de agosto de 2019, Andrew habría comprado una propiedad residencial ubicada en la Ciudad de Nueva York, especificamente en Manhattan, de aproximadamente $ 2,368,000. Para efectuar esa compra, dice el informe, el acusado y su cónyuge obtuvieron una hipoteca del Banco-2 por la cantidad de $ 1,776,000 con una tasa de interés del 2.5%.



El 17 de octubre de 2019, Andrew habría cerrado la Cuenta de depósito en garantía-3 y recibió un cheque (Cheque-3) pagado a “[School Network-1] Endurance” por la cantidad de $ 75,481.10.

El 21 de octubre de 2019, el acusado depositó el Cheque-3 en una cuenta que abrió en un tercer banco ("Cuenta de Fraude-2"). Aproximadamente un mes después obtuvo un cheque del Banco-2 por $ 144,473.29, que constituía los fondos robados de la cuenta de depósito en garantía-1 y la cuenta de depósito en garantía-2 y finalmente depositó esos fondos en la cuenta de fraude-2, dijo la Fiscalía.

Cinco días después, Andrew habría transferido los fondos del fraude de la cuenta 2 a un certificado de depósito. Ese certificado de depósito venció el 20 de mayo de 2020, y le ganó a Andrew $ 2,083.52 en intereses, según la investigación.

El acusado luego habría transferido los fondos del certificado de depósito, incluidos los fondos robados de las cuentas de depósito en garantía, a una cuenta bancaria a nombre de una organización cívica en particular que él controla actualmente, y ocultó así la asociación del dinero con School Network-1 y habría depositado el dinero robado en una cuenta bajo el control total de Andrew, dijo la Fiscalía.

Por solo uno de los cargos el acusado podría enfrentar una sentencia de hasta 30 años.